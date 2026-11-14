Ironvytas prisiminė užvaldžiusias emocijas palikus projektą „Tautos bukiausias“: „Verkiau“

Svarstant apie vieną iš klausimų, laidos vedėjas Andrius Žiurauskas nusprendė pasiteirauti Ironvyto, kaip šis jautėsi pasibaigus jo keliui projekte „Tautos bukiausias“. Atlikėjas juokais prasitarė, kad jam buvo liūdna.
„Verkiau“, – sakė jis.
Palengvėjimo neslėpė
Emocijų neslėpė ir G. Vagelis. Šis taip pat pripažino, kad projekte dar norėjo pasilikti, tačiau prasitarė, kad iškritus širdis ėmė lengviau plakti.
„Ypač pirmose laidose buvo tiesiog klaiku, bet tada kažkaip pradėjo šiek tiek geriau sektis. Jau toje laidoje prieš iškritimą visai neblogai sekėsi – nuėjau su keliais žmonėmis iki paskutiniųjų“, – pasakojo G. Vagelis.
Vienas iš laidos „Tautos bukiausias“ vedėjų – M. Katleris – prasitarė, kad jam labai įdomu, kaip dviem jo buvusiems mokiniams seksis šiek tiek kitokiame formate. Komikas tikino, kad tai patikrins dar kitokią vyrų žinių bagažo pusę.
Kaip komandoms sekėsi toliau narplioti sudėtingus klausimus ir kas išplėšė pergalę, žiūrėkite žaidime „GalvOK“.
LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „GalvOK“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 19:30 val. per TV3 televiziją ir tv3.lt!
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „GalvOK“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.