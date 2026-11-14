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TV3 naujienos > Žmonės

Ironvytas prisiminė užvaldžiusias emocijas palikus projektą „Tautos bukiausias“: „Verkiau“

2026-11-14 21:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-14 21:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 televizijos žiūrovus ir toliau džiugina azartiškas žaidimas „GalvOK“. Studijoje kova užvirė tarp komandų kapitonų Manto Katlerio ir Mindaugo Stasiulio. Laidoje svečiavosi ir buvę projekto „Tautos bukiausias“ dalyviai – reperis, aktorius Vytautas Medineckas-Ironvytas ir dainininkas Gabrielius Vagelis. Filmavimo metu svečiai prasitarė, kuris nuliūdo iškritęs iš šou „Tautos bukiausias“, o kuriam palengvėjo.

TV3 televizijos žiūrovus ir toliau džiugina azartiškas žaidimas „GalvOK“. Studijoje kova užvirė tarp komandų kapitonų Manto Katlerio ir Mindaugo Stasiulio. Laidoje svečiavosi ir buvę projekto „Tautos bukiausias“ dalyviai – reperis, aktorius Vytautas Medineckas-Ironvytas ir dainininkas Gabrielius Vagelis. Filmavimo metu svečiai prasitarė, kuris nuliūdo iškritęs iš šou „Tautos bukiausias“, o kuriam palengvėjo.

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Svarstant apie vieną iš klausimų, laidos vedėjas Andrius Žiurauskas nusprendė pasiteirauti Ironvyto, kaip šis jautėsi pasibaigus jo keliui projekte „Tautos bukiausias“. Atlikėjas juokais prasitarė, kad jam buvo liūdna.

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„Verkiau“, – sakė jis.

Palengvėjimo neslėpė

Emocijų neslėpė ir G. Vagelis. Šis taip pat pripažino, kad projekte dar norėjo pasilikti, tačiau prasitarė, kad iškritus širdis ėmė lengviau plakti.

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(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ironvytas projekte „Tautos bukiausias“

„Ypač pirmose laidose buvo tiesiog klaiku, bet tada kažkaip pradėjo šiek tiek geriau sektis. Jau toje laidoje prieš iškritimą visai neblogai sekėsi – nuėjau su keliais žmonėmis iki paskutiniųjų“, – pasakojo G. Vagelis.

Vienas iš laidos „Tautos bukiausias“ vedėjų – M. Katleris – prasitarė, kad jam labai įdomu, kaip dviem jo buvusiems mokiniams seksis šiek tiek kitokiame formate. Komikas tikino, kad tai patikrins dar kitokią vyrų žinių bagažo pusę.

Kaip komandoms sekėsi toliau narplioti sudėtingus klausimus ir kas išplėšė pergalę, žiūrėkite žaidime „GalvOK“.

LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

Laidą „GalvOK“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 19:30 val. per TV3 televiziją ir tv3.lt! 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „GalvOK“.

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