Radijo balsas po ekstremalaus pasivažinėjimo: „Sužinai, koks blogas vairuotojas esi“

Tuo lapkričio 4-ąją Bukiškio autodrome įsitikino būrys žinomų Lietuvos žmonių, „Lietuvos metų automobilio 2027“ rinkimų organizatorių surengtuose bandymuose iškeitę įprastą pasivažinėjimą automobiliais į ekstremalią saugaus vairavimo treniruotę.
Įgūdžius lavino įvairių sričių specialistai
Įprastai Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos autodromas tampa idealiu konkurso „Lietuvos metų automobilis“ bandymų poligonu. Jame komisijos nariai gali saugiai patikrinti rinkimuose dalyvaujančių automobilių valdymą, stabdymo kelią ir kitus svarbius parametrus.
Tačiau šį kartą komisijos narius autodrome pakeitė būrys žinomų pramogų pasaulio, žiniasklaidos ir automobilių kultūros atstovų: fotografas Gediminas Žilinskas, atlikėjas Gabrielius Vagelis, radijo laidų vedėjas Saulius Baniulis, aktorius Arnas Ašmonas.
Prie jų prisijungė Beatričė Brusokaitė, Augustė Rupšytė, Povilas Jaudagis, Andrius Talžūnas, Dominykas Grinkevičius, Paulius Kaupelis, Gintenis Dauparas ir Paulius Žlioba.
Išbandė vairuotojų reakciją
Prieš sėsdami prie konkurse dalyvaujančių automobilių vairo, svečiai išklausė išsamią saugaus vairavimo pamoką, kurią vedė automobilių sporto treneris Jonas Dereškevičius. Jo auklėtiniai yra pelnę ne vieną čempiono titulą tiek ralio trasose, tiek žiedinėse lenktynėse.
Jis dalyviams priminė svarbiausius saugaus vairavimo principus, paaiškino, kokias klaidas vairuotojai dažniausiai daro automobiliui praradus sukibimą, ir patarė, kaip tokiose situacijose išlaikyti šaltą protą.
Išklausę teoriją, renginio dalyviai persikėlė į specialiai sudrėkintą slidžios dangos trasą, kurioje teorines žinias teko pritaikyti praktiškai.
Šiai užduočiai organizatoriai parinko keturis skirtingus „Lietuvos metų automobilio 2027“ konkurso dalyvius: „Hyundai IONIQ 3“, „Lexus RZ“, „Volkswagen T-Roc“ ir „Zeekr 7GT“.
Nors kiekvienas prie vairo sėdęs svečias žinojo, kas jo laukia, tikslus slydimo momentas ir kryptis kaskart būdavo netikėti. Specialiai paruošta šlapia danga leido saugiai imituoti plikledį važiuojant palyginti nedideliu greičiu, tad dalyviams teko žaibiškai vertinti automobilio judėjimą, tiksliai pasukti vairą į slydimo pusę ir vengti pernelyg staigių judesių, galinčių dar labiau pabloginti situaciją.
„Labai rekomenduoju visiems išbandyti šitą trasą ir ekstremalų vairavimą, nes tada sužinai, koks blogas vairuotojas esi. Tikrai labai daug adrenalino. Atrodo, kad gali lengvai susitvarkyti su paprastomis situacijomis, bet sužinai, kad tam reikia įgūdžių“, – sakė „Power Hit Radio“ ryto laidos „Šok į kelnes“ vedėjas Saulius Baniulis.
Paaiškėjo geriausiai pasirodę dalyviai
Po intensyvių pratybų organizatoriai svečiams parengė ir azartišką išbandymą – improvizuotas varžybas Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos Bukiškio autodrome. Dalyviams teko kuo greičiau ir tiksliau įveikti trasą, sudarytą iš kelių skirtingų autodromo atkarpų. Viena jų driekėsi ta pačia šlapia ir slidžia danga, todėl vairuotojai turėjo itin apdairiai pasirinkti greitį bei pritaikyti ką tik išmoktas pamokas.
Geriausiai su užduotimi susitvarkė ir pirmąją vietą iškovojo komunikacijos specialistas Gintenis Dauparas. Antras liko radijo laidų vedėjas Saulius Baniulis, o trečiąją vietą užėmė Paulius Kaupelis.
„Blogiausia varžybų dalis yra ta, kad jos labai trumpos. Norėčiau važiuoti kokį dešimt važiavimų, bet važiavau tiktai vieną. Esminis dalykas – nestandartinis slalomas, nes važiuojama ne tik ant asfalto, bet ir ant slidžios dangos“, – įspūdžiais dalijosi pirmosios vietos laimėtojas G. Dauparas.
Vis dėlto organizatoriai pabrėžia, kad svarbiausias šios dienos laimėjimas – ne užfiksuotas laikas trasoje, o praktinė patirtis, leidžianti suprasti situaciją, kuri realiame eisme neretai baigiasi avarija.
„Lietuvos metų automobilio“ bandymai tęsis iki lapkričio pabaigos
Šis žinomų žmonių vairavimo iššūkis – tik viena iš jubiliejinio, jau 30-ąjį kartą rengiamo „Lietuvos metų automobilio 2027“ konkurso dalių. Šiemet dėl apdovanojimų varžosi rekordinis skaičius automobilių – net 44 modeliai.
Visų jų laukia intensyvūs ir specializuoti bandymai. Lapkričio 4–7 dienomis komisijos nariai darbuojasi Bukiškio autodrome, o lapkričio 9–14 dienomis konkurso dalyviai persikels į Druskininkus, kur kasmet vyksta konkurso „Lietuvos metų automobilis“ bandymų stovykla.
Šiame konkurso etape rinkimuose dalyvaujantys automobiliai bus išbandomi kasdienėmis eismo sąlygomis, siekiant patikrinti, kaip gamintojų sprendimai veikia praktikoje ir kurie iš jų naudingi, o kurie – ne.
Jubiliejinio „Lietuvos metų automobilio 2027“ konkurso laureatai paaiškės lapkričio 28 dieną Vilniuje vyksiančioje apdovanojimų ceremonijoje.
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