„Lietuvos metų automobilis 2027“ dalyvis: įspūdingu nuvažiuojamu atstumu pasižymintis „Mercedes-Benz C 400“

Automobilis, kuriame derinamas sportiškumas, prabanga ir pažangios technologijos, šiemet varžosi dėl „Lietuvos metų automobilio 2027“ titulo.
Naujas etapas C klasės istorijoje
„Mercedes-Benz“ C klasė jau daugiau nei tris dešimtmečius yra vienas svarbiausių gamintojo modelių. Nuo 1993 metais pristatytos pirmosios kartos šis automobilis buvo vertinamas dėl komforto, važiavimo savybių ir technologijų, atkeliavusių iš aukštesnės klasės modelių.
2026 metais pristatytas visiškai elektrinis C klasės sedanas šią tradiciją pratęsia, tačiau techniniu požiūriu tai iš esmės naujas automobilis.
Skirtingai nei benzininės ar dyzelinės C klasės versijos, elektrinis modelis nuo pat pradžių buvo kuriamas specialiai elektros pavarai pritaikytos platformos pagrindu. Tai leido ne tik pakeisti automobilio konstrukciją, bet ir pasiūlyti erdvesnį saloną bei pažangesnes technologijas.
Pasikeitė ir automobilio išvaizda. Priekinėje dalyje dominuoja didelės apšviečiamos radiatoriaus grotelių imitacijos, kuriose gali būti integruota daugiau nei tūkstantis atskirų šviesos elementų.
Žemas variklio dangtis, nuožulni stogo linija ir išraiškinga galinė dalis sedanui suteikia kupė būdingų bruožų.
Automobilio aerodinaminio pasipriešinimo koeficientas siekia vos 0,22. Tai svarbu ne tik dėl išvaizdos – mažesnis oro pasipriešinimas padeda sumažinti energijos sąnaudas, ypač važiuojant didesniu greičiu.
Beveik 500 AG ir naujos kartos elektrinė pavara
Konkursui „Lietuvos metų automobilis 2027“ pateiktas „Mercedes-Benz C 400 4MATIC“ turi du elektros motorus, kurių bendra galia siekia 490 AG, o sukimo momentas – 800 Nm.
Automobilyje naudojama visų varančiųjų ratų sistema, tačiau priekinis elektros motoras gali būti automatiškai atjungiamas, kai papildomas sukibimas nereikalingas. Tokiu būdu sumažinami energijos nuostoliai ir gerinamas efektyvumas.
Dar vienas įdomus techninis sprendimas – dviejų laipsnių transmisija, leidžianti efektyviau išnaudoti elektros motorų galimybes tiek greitėjant, tiek važiuojant didesniu greičiu.
Dėl šių technologijų didelis prabangus sedanas pasižymi sportiniams automobiliams būdinga dinamika. Nuo 0 iki 100 km/val. jis įsibėgėja vos per 4 sekundes.
Tačiau gamintojas siekė ne tik įspūdingų dinamikos rodiklių. Naujajame modelyje taip pat gali būti montuojama adaptyvioji pneumatinė „AIRMATIC“ pakaba ir galinių ratų vairavimo sistema.
Pastaroji leidžia galiniams ratams pasisukti priešinga kryptimi nei priekiniai važiuojant nedideliu greičiu, todėl beveik penkių metrų ilgio automobilį lengviau valdyti ankštose stovėjimo aikštelėse. Didėjant greičiui galiniai ratai gali pasisukti ta pačia kryptimi kaip ir priekiniai, taip gerindami stabilumą.
Iki 325 kilometrų vos per 10 minučių
Vienas didžiausių naujojo elektrinio C klasės modelio privalumų – pažangi 800 voltų elektros architektūra. Automobilyje sumontuota 94 kWh talpos baterija, o greitojo įkrovimo galia gali siekti net 330 kW.
Gamintojo duomenimis, tinkamomis sąlygomis vos per 10 minučių galima papildyti energijos atsargas, kurių pakaktų nuvažiuoti iki 325 kilometrų. Baterijos įkrovimas nuo 10 iki 80 proc. gali užtrukti maždaug 22 minutes.
Elektromobilyje naudojama ir pažangi stabdymo energijos regeneracijos sistema, kurios maksimali galia siekia 300 kW. Ji leidžia didžiąją dalį stabdymo atlikti elektros motorais, energiją grąžinant į bateriją.
Gamintojas taip pat numatė šilumos siurblį, kuris padeda efektyviau šildyti saloną ir mažina energijos sąnaudas šaltuoju metų laiku.
Konkurse dalyvaujančio „Mercedes-Benz C 400“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: sedanas
- Variklio tipas: elektrinis
- Degalų rūšis: elektra
- Variklio galia: 360 kW / 490 AG
- Sukimo momentas: 800 Nm
- Varantieji ratai: visi
- Pavarų dėžė: 2 laipsnių automatinė
- Sėdimų vietų skaičius: 5
- Durų skaičius: 4
- Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.: 4,0 s
- Maksimalus greitis: 210 km/val.
- Baterijos talpa: 94 kWh
- Nuvažiuojamas atstumas: iki 761 km
- Elektros energijos sąnaudos: 14,1–18,5 kWh/100 km
- Svoris: 2385 kg
- Bagažinės talpa: 470 l + 101 l priekyje
- Ilgis: 4883 mm
- Plotis: 1892 mm
- Aukštis: 1503 mm
- Maksimali įkrovimo galia: 330 kW
- Pradinė kaina: 69 938 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 94 537 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose!
Kartu su konkursu „Lietuvos metų automobilis 2027“ portale TV3.lt vyksta ir tradiciniai „Tautos automobilio“ rinkimai, kuriuose savo favoritą gali išrinkti patys skaitytojai.
Balsuoti galima kiekvieną dieną, už vieną ar kelis konkurso dalyvius. Susipažinkite su automobiliais ir atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose.
Daugiausia balsų surinkęs modelis bus paskelbtas „Tautos automobiliu 2027“ konkurso apdovanojimų ceremonijoje.
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