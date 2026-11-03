ADAC bandymas atskleidė pavojingą automobilių saugumo sistemų trūkumą: kai kurių pėsčiųjų jos nepastebi

Šiuolaikiniuose automobiliuose montuojamos automatinio avarinio stabdymo sistemos skirtos padėti vairuotojui išvengti susidūrimo arba sušvelninti jo pasekmes. Kameros ir kiti jutikliai stebi aplinką, atpažįsta galimas kliūtis ir, vairuotojui laiku nesureagavus, gali automatiškai pradėti stabdyti automobilį.
Tačiau ADAC specialistų atliktas bandymas parodė, kad net ir šiuolaikinės sistemos tam tikromis aplinkybėmis gali nesugebėti atpažinti pėsčiojo. Dar labiau nustebino tai, kad problemų kilo būtent tada, kai bandymuose naudoti manekenai vilkėjo matomumą gerinančius drabužius.
Tamsiais drabužiais vilkintį vaiką pastebėjo, su atšvaitais – ne
ADAC bandyme dalyvavo šeši skirtingų gamintojų automobiliai: „Mercedes-Benz CLA“, „Tesla Model Y“, „BYD Seal“, „Hyundai Tucson“, „Dacia Duster“ ir „Opel Astra“.
Specialistai tikrino, kaip jų automatinio stabdymo sistemos tamsoje reaguoja į suaugusiojo ir vaiko ūgio manekenus, vilkinčius skirtingą aprangą.
Pirmiausia buvo nustatyta, kokiu didžiausiu greičiu kiekvienas automobilis dar sugeba išvengti susidūrimo su įprastais drabužiais vilkinčiu pėsčiuoju. Vėliau, pasirinkus atitinkamą greitį, bandymai pakartoti pakeitus manekenų aprangą.
Suaugusiojo ūgio manekeną, vilkintį įprastą šviesą atspindinčią saugos liemenę, visi šeši automobiliai atpažino ir spėjo sustoti.
Tačiau rezultatai pasikeitė, kai manekenas buvo aprengtas specialia darbo apranga su šviesą atspindinčiais elementais, kokią naudoja kelininkai, statybininkai, policijos pareigūnai ar gelbėjimo tarnybų darbuotojai.
Beveik visų bandytų automobilių sistemos tokį pėsčiąjį atpažino per vėlai arba apskritai nepastebėjo, todėl susidūrimo išvengti nepavyko.
Dar didesnį nerimą sukėlė bandymai su vaiko ūgio manekenu. Kai jis vilkėjo tamsius drabužius, visi automobiliai sugebėjo atpažinti pavojų. Tačiau vaikui užvilkus šviesą atspindinčius drabužius ir uždėjus mokyklinę kuprinę, beveik visų automobilių avarinio stabdymo sistemos nesuveikė tinkamai.
Geriausiai pasirodė „Mercedes-Benz CLA“
Iš šešių bandytų automobilių išsiskyrė „Mercedes-Benz CLA“. Tai buvo vienintelis modelis, kurio automatinio stabdymo sistema sugebėjo atpažinti šviesą atspindinčiais drabužiais vilkintį vaiką, išbėgusį į kelią iš už stovinčio automobilio, ir išvengti susidūrimo.
Vis dėlto ir šis modelis nebuvo be trūkumų. Jo sistema taip pat nesugebėjo tinkamai sureaguoti į suaugusįjį, vilkintį specialią darbo aprangą su šviesą atspindinčiais elementais.
ADAC pabrėžia, kad atlikto bandymo nereikėtų laikyti tiesioginiu šešių automobilių saugumo palyginimu. Kiekvienam modeliui buvo parinktas individualus bandymo greitis, atsižvelgiant į jo sistemos galimybes įprastomis sąlygomis.
Bandymo tikslas buvo nustatyti, ar pasikeitus pėsčiojo aprangai automatinio stabdymo sistema ir toliau veikia taip pat patikimai.
Rezultatai parodė, kad ši problema gali būti būdinga skirtingų gamintojų technologijoms, nepriklausomai nuo to, ar pėsčiuosius stebi vien kameros, ar kameros kartu su radarais.
Problemą gali išspręsti programinės įrangos atnaujinimas
ADAC specialistai mano, kad nustatytų trūkumų priežastis gali slypėti ne pačiuose jutikliuose ar kamerose, o programinėje įrangoje, kuri analizuoja gautus duomenis.
Automobilio saugumo sistema turi ne tik užfiksuoti priešais esantį objektą, bet ir teisingai nustatyti, ar tai pėsčiasis, kita transporto priemonė, ar nejudanti kliūtis.
Jeigu šviesą atspindinčių elementų išdėstymas pakeičia tai, kaip sistema interpretuoja žmogaus siluetą, ji gali pernelyg vėlai atpažinti pavojų ir nespėti pradėti stabdymo.
ADAC vertinimu, tai, kad bent vienas automobilis sugebėjo tinkamai sureaguoti į sudėtingesnį bandymo scenarijų, rodo, jog technologiškai tokius pėsčiuosius atpažinti įmanoma.
Todėl dalį nustatytų problemų gamintojai galėtų pašalinti atnaujinę automobilių programinę įrangą, nekeičiant kamerų ar kitų jutiklių.
Automobilininkų klubas ragina gamintojus kuo greičiau įvertinti šiuos rezultatus ir patobulinti pėsčiųjų atpažinimo algoritmus.
Atšvaitų atsisakyti nereikia
Nors bandymo rezultatai gali pasirodyti prieštaringi, ADAC specialistai pabrėžia, kad jie jokiu būdu nereiškia, jog šviesą atspindinti apranga yra pavojinga.
Priešingai – atšvaitai, saugos liemenės ir kiti šviesą atspindintys elementai padeda vairuotojams gerokai anksčiau pastebėti pėsčiuosius tamsoje, lyjant ar esant rūkui.
ADAC duomenimis, prastomis matomumo sąlygomis tamsiais drabužiais vilkintį žmogų vairuotojas gali pastebėti tik iš maždaug 25 metrų atstumo. Tuo metu dėvint šviesą atspindinčią aprangą matomumo atstumas gali padidėti net iki 140 metrų.
Todėl automobilininkų klubas ragina pėsčiuosius ir toliau naudoti atšvaitus, o tėvus – pasirūpinti, kad vaikai būtų gerai matomi eidami į mokyklą ar grįždami namo.
Pagrindinė ADAC bandymo išvada skirta automobilių gamintojams ir vairuotojams. Pastarieji neturėtų manyti, kad automatinio avarinio stabdymo sistema visada sugebės atpažinti kelyje atsiradusį žmogų.
Nors tokios technologijos gali padėti išvengti daugelio susidūrimų, atsakomybė už saugų vairavimą ir toliau tenka vairuotojui. Ypač tamsiuoju metų laiku, kai pėstieji sunkiau pastebimi, o net pažangiausios pagalbinės sistemos gali suklysti.
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