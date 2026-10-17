Lietuvoje pagamintas 10 000-asis „Altas Auto“ autobusas: elektrinis modelis iškeliavo į Norvegiją

2002 metais įkurta „Altas AUTO“ veiklą pradėjo nuo specialios paskirties transporto – greitosios pagalbos, policijos ir kitų komercinių automobilių pritaikymo pagal klientų poreikius. Vėliau pagrindine įmonės veiklos kryptimi tapo mažųjų autobusų projektavimas ir gamyba.
Šiuo metu bendrovė skelbia per metus galinti pagaminti daugiau kaip 800 autobusų. Jos gamykla veikia Vilniaus pašonėje, o didžioji produkcijos dalis eksportuojama į užsienį. Dabartinį „Altas AUTO“ pardavimo ir aptarnavimo tinklą bendrovė nurodo turinti 18-oje Europos rinkų.
Pirmasis buvo dyzelinis, 10 000-asis – elektrinis
10 000-uoju bendrovės pagamintu autobusu tapo visiškai elektrinis „Mercedes-Benz eSprinter Ecoline“. Jis iš Lietuvos iškeliaus į Norvegiją, kur bus naudojamas keleiviams vežti.
„Kai 2002 metais nuo nulio pradėjome kurti įmonę, nesitikėjome, kad vieną dieną kalbėsime apie 10 000 pagamintų transporto priemonių. Simboliška, kad pirmasis mūsų kūrinys buvo dyzelinis „Mercedes-Benz“ autobusas Lietuvos klientui, o 10 000-asis jau yra elektrinis „Mercedes-Benz“ Norvegijos rinkai“, – sako „Altas Auto“ generalinis direktorius Edvardas Radzevičius.
Pasak jo, šis skirtumas gerai parodo ne tik pačios bendrovės, bet ir visos autobusų pramonės pokyčius per pastaruosius du dešimtmečius.
Jubiliejinis „eSprinter Ecoline“ sukurtas naudojant elektrinio „Mercedes-Benz eSprinter“ bazę. Šios modelių šeimos autobusuose montuojamas į galinę ašį integruotas 150 kW galios elektros variklis, o klientai gali rinktis 81 arba 113 kWh talpos bateriją.
Su didesniąja baterija gamintojas pagal SORT 2 bandymų metodiką nurodo iki 320 km nuvažiuojamą atstumą. Didžiausia nuolatinės srovės įkrovimo galia, priklausomai nuo baterijos versijos, siekia iki 115 kW.
„Mercedes-Benz“ bazė – tik darbo pradžia
Nemaža dalis „Altas Auto“ autobusų išsaugo atpažįstamą „Mercedes-Benz Sprinter“ priekinę dalį ir dalį originalių agregatų, tačiau galutinis keleivinis autobusas formuojamas jau Lietuvos gamykloje.
Čia projektuojamas ir keičiamas kėbulas, įrengiama keleivių salono elektros instaliacija, šildymo ir vėdinimo sistemos, sėdynės, durys, speciali įranga bei kiti konkrečiam užsakovui reikalingi sprendimai.
Pati bendrovė nurodo, kad didelę dalį specifinių komponentų taip pat gamina savo jėgomis, o kiekvienas naujas projektas prasideda inžinerijos padalinyje, kuriame konstrukcija modeliuojama ir parengiama gamybai.
„Savo autobusams naudojame komercinių „Mercedes-Benz“ modelių bazę, kai kuriais atvejais ir pavaros sistemas, tačiau visa kita projektuojame, integruojame ir gaminame patys“, – aiškina „Altas Auto“ gamybos vadovas Dainius Vareika.
Elektrinius autobusus pradėjo kurti dar iki „eSprinter“
Naujasis jubiliejinis autobusas naudoja originalią „Mercedes-Benz“ elektrinę pavarą, tačiau elektromobilių srityje Lietuvos bendrovė dirba jau gerokai ilgiau.
Ankstesniuose „Altas Novus“ elektriniuose modeliuose buvo naudojamos Lietuvos bendrovės „Elinta Motors“ sukurtos elektrinės pavaros.
Pavyzdžiui, „Altas Novus Ecoline“ turi 165 kW elektros motorą, 126 kWh bateriją ir pagal gamintojo duomenis gali nuvažiuoti apie 290 km.
Tai buvo vienas iš būdų elektrifikuoti „Sprinter“ pagrindu kuriamus mažus autobusus dar prieš atsirandant dabartinės kartos gamykliniam elektriniam „Mercedes-Benz eSprinter“.
Dabar, atsiradus naujai „eSprinter“ platformai, dalyje modelių „Altas AUTO“ jau gali naudoti originalią „Mercedes-Benz“ elektrinę pavarą ir bateriją, o pati daugiausia dėmesio skirti keleivinio autobuso konstrukcijai bei jo pritaikymui.
Per metus – daugiau kaip 800 autobusų
Bendrovė skelbia, kad šiuo metu joje dirba daugiau kaip 300 žmonių, o vien šiais metais Vilniaus pašonėje esančioje gamykloje planuojama pagaminti daugiau kaip 800 mažųjų autobusų.
Didelė dalis jų gaminama serijiniu principu, tačiau įmonė pabrėžia galinti toje pačioje gamybos linijoje įgyvendinti ir individualius užsakymus.
Tai ypač aktualu mažųjų autobusų rinkoje, kur skirtingų šalių vežėjai kelia nevienodus reikalavimus keleivių skaičiui, neįgaliųjų įrangai, durims, salono išdėstymui ar klimato sistemoms.
„Mažieji autobusai nėra standartizuojami, kiekvienas klientas skirtingose šalyse turi savo reikalavimus ir specifiką. Mūsų išskirtinumas tas, kad galime serijinę gamybą derinti su didelėmis individualizavimo galimybėmis“, – teigia E. Radzevičius.
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