Mercedes-Benz“ ruošiasi išbandyti naują baterijų technologiją: nuo 5 iki 80 proc. – per 6 minutes

Naujoji technologija žada didesnį energijos tankį, ilgesnį viena įkrova nuvažiuojamą atstumą ir gerokai spartesnį įkrovimą. „ProLogium“ skelbia, kad naujausios kartos baterijų elementus nuo 5 iki 80 proc. galima įkrauti vos per 6,4 minutės.
Didesnis energijos tankis ir spartesnis įkrovimas
Baterijos su kietuoju elektrolitu laikomos viena perspektyviausių elektromobilių technologijų. Palyginti su įprastomis ličio jonų baterijomis, kuriose naudojamas skystasis elektrolitas, jos gali pasižymėti didesniu energijos tankiu ir geresnėmis saugumo savybėmis.
Didesnis energijos tankis reiškia, kad tokio paties svorio ar dydžio baterijoje galima sukaupti daugiau energijos. Todėl elektromobilis galėtų viena įkrova nuvažiuoti toliau arba išlaikyti panašų nuvažiuojamą atstumą su mažesne ir lengvesne baterija.
„ProLogium“ šiemet jau pradėjo gaminti 3,5 kartos baterijų elementus, kurių energijos tankis siekia 381 Wh/kg arba 903 Wh/l.
Šiuos rodiklius patvirtino nepriklausomi TÜV laboratoriniai bandymai. Juose buvo tiriamas didelės talpos, 185,4 Ah baterijos elementas.
Tačiau „Mercedes-Benz“ dabar ruošiasi bandyti dar naujesnę, ketvirtosios kartos technologiją.
Gamintojas siekia pasiekti iki 400 Wh/kg energijos tankį. Be to, „ProLogium“ nurodo, kad ketvirtosios kartos elementai gali būti įkraunami nuo 5 iki 80 proc. vos per 6,4 minutės.
„Mercedes-Benz“ baterijas išbandys savo laboratorijose
„Mercedes-Benz“ ir „ProLogium“ bendradarbiauja nuo 2016 metų. Vokietijos automobilių gamintoja taip pat yra investavusi į Taivano bendrovę, o 2022 metais abi įmonės paskelbė apie glaudesnį bendradarbiavimą kuriant naujos kartos baterijas.
Naujausias susitarimas suteikia „Mercedes-Benz“ pirmenybę bandyti ketvirtosios kartos „ProLogium“ baterijų elementus.
Bandymai bus atliekami Vokietijos gamintojo laboratorijose ir nepriklausomuose tyrimų centruose. Specialistai vertins baterijų elektrines savybes, atsparumą temperatūros pokyčiams ir saugumą.
Viena svarbiausių naujosios technologijos ypatybių – nedegus neorganinis elektrolitas ir keraminis separatorius, kuris atskiria baterijos elektrodus.
Tokia konstrukcija turėtų sumažinti baterijos užsidegimo riziką, tačiau jos patikimumą dar reikės įvertinti atliekant ilgalaikius bandymus.
Nauja gamykla statoma Europoje
Nors „ProLogium“ jau gamina baterijų elementus Taivane, dabartinių pajėgumų dar nepakaktų didelio automobilių gamintojo poreikiams patenkinti.
2025 metais bendrovės gamyklos Taivane metiniai gamybos pajėgumai siekė apie 0,5 GWh. Palyginimui, tokio energijos kiekio teoriškai pakaktų maždaug 6250 elektromobilių su 80 kWh baterijomis, todėl „ProLogium“ planuoja gerokai išplėsti gamybą ir Europoje.
Šių metų vasarį bendrovė pradėjo naujos baterijų gamyklos statybas Diunkerke, Prancūzijos šiaurėje.
Pagal dabartinius planus pirmojo etapo gamybos pajėgumai turėtų pasiekti 4 GWh per metus. Tokį gamybos mastą numatyta pasiekti palaipsniui iki 2030 metų.
Ilgalaikėje perspektyvoje gamyklą būtų galima išplėsti iki 44 GWh metinių pajėgumų.
„ProLogium“ tikisi pradėti masinę baterijų gamybą Prancūzijoje iki 2028 metų pabaigos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!