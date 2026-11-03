„Lietuvos metų automobilis 2027“ dalyvis: pirmą kartą į Europą atkeliavęs „Kia Seltos“

Kompaktiškas visureigis siūlo 180 AG benzininį variklį, visų varančiųjų ratų pavarą ir technologijas, pažįstamas iš gerokai brangesnių gamintojo modelių. Šiemet jis tapo ir vienu iš konkurso „Lietuvos metų automobilis 2027“ dalyvių.
Naujos kartos visureigis
Nors „Kia Seltos“ vardas Lietuvos vairuotojams dar gana naujas, pats modelis pasaulinėje rinkoje egzistuoja nuo 2019 metų. Pirmosios kartos automobilis buvo parduodamas Azijoje, Šiaurės Amerikoje ir kituose regionuose, tačiau oficialiai Europos pirkėjams nebuvo siūlomas.
Situacija pasikeitė 2026 metais, kai gamintojas pristatė visiškai naują antrosios kartos modelį. Juo „Kia“ siekia sustiprinti savo pozicijas kompaktinių visureigių segmente, kuriame konkuruoja tokie automobiliai kaip „Volkswagen T-Roc“, „Škoda Karoq“ ar „Toyota Corolla Cross“.
Naujojo „Seltos“ dizainas sukurtas pagal gamintojo „Opposites United“ filosofiją. Kampuotas kėbulas, vertikalūs LED žibintai, plačios radiatoriaus grotelės ir ryškios ratų arkos suteikia automobiliui solidesnę išvaizdą.
Iš naujausių „Kia“ elektromobilių perimti ir „Star Map“ apšvietimo elementai, o į kėbulą įleistos durų rankenos padeda išlaikyti švaresnes šonines linijas.
Pirkėjams siūlomos kelios išvaizda besiskiriančios versijos. „GT-Line“ išsiskiria sportiškesniais buferiais ir apdailos elementais, o „X-Line“ turi daugiau tradiciniams visureigiams būdingų akcentų.
Nepaisant gana kompaktiško kėbulo, „Seltos“ pasižymi erdviu penkiaviečiu salonu ir 536 litrų talpos bagažine. Galinių sėdynių atlošus galima nulenkti, o dviejų lygių bagažinės grindys leidžia patogiau išnaudoti krovinių skyrių.
Salone – iš didesnių modelių atkeliavusios technologijos
Antrosios kartos „Seltos“ salono architektūra gerokai skiriasi nuo pirmtako. Tradicinį prietaisų skydelį pakeitė platus skaitmeninių ekranų kompleksas, panašus į naudojamą naujausiuose „Kia“ elektromobiliuose.
Jį sudaro 12,3 colio vairuotojo informacijos ekranas, 5,3 colio klimato kontrolės ekranas ir 12,3 colio multimedijos ekranas.
Automobilyje taip pat naudojama naujos kartos „ccNC“ multimedijos sistema, palaikanti nuotolinius programinės įrangos atnaujinimus ir įvairias internetines paslaugas.
Priklausomai nuo komplektacijos, galima rinktis panoraminį stoglangį, 64 spalvų salono apšvietimą, „Harman Kardon“ garso sistemą ir skaitmeninį automobilio raktą, leidžiantį atrakinti automobilį išmaniuoju telefonu.
Patogumo suteikia ir reguliuojamo pasvirimo galinių sėdynių atlošai, o vairuotojui gali būti įrengta speciali atsipalaidavimo funkciją turinti sėdynė.
Nemažai dėmesio skirta saugumui. Naujajam „Seltos“ siūloma antrosios kartos „Highway Driving Assist“ sistema, padedanti palaikyti saugų atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio ir išlaikyti pasirinktą eismo juostą.
Priklausomai nuo įrangos lygio, taip pat galima naudotis projekciniu ekranu, 360 laipsnių aplinkos vaizdo sistema ir pažangiomis automatinio stabdymo bei parkavimo funkcijomis.
Konkurse – 180 AG benzininė versija
Nors gamintojas naująjį „Seltos“ pristatė ir su hibridine pavara, konkursui „Lietuvos metų automobilis 2027“ pateikta tradicinė benzininė modifikacija.
Joje sumontuotas 1,6 litro keturių cilindrų benzininis variklis, išvystantis 180 AG galią ir 265 Nm sukimo momentą. Ši versija turi septynių laipsnių automatinę dviejų sankabų pavarų dėžę ir visų varančiųjų ratų sistemą.
Pastaroji suteikia papildomo sukibimo važiuojant slidžia kelio danga, o galinėje pakaboje naudojama daugiasvirtė konstrukcija. Priekiniais ratais varomose versijose montuojama paprastesnė torsioninė galinė pakaba.
Vairuotojas gali rinktis „Eco“, „Normal“ arba „Sport“ režimus, keičiančius akceleratoriaus reakciją ir transmisijos veikimą.
„Kia“ taip pat numatė hibridines „Seltos“ versijas, iš kurių įdomiausia – visais ratais varoma 178 AG modifikacija su atskiru galinės ašies elektros motoru. Joje naudojama „e-AWD“ sistema, leidžianti perduoti galią galiniams ratams be mechaninio kardaninio veleno.
Konkurse dalyvaujančio „Kia Seltos“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: visureigis
- Variklio tipas: 1,6 l benzininis
- Degalų rūšis: benzinas
- Variklio galia: 132 kW / 180 AG
- Sukimo momentas: 265 Nm
- Varantieji ratai: visi
- Pavarų dėžė: 7 laipsnių automatinė DCT
- Sėdimų vietų skaičius: 5
- Durų skaičius: 5
- Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.: 9,0 s
- Maksimalus greitis: 205 km/val.
- Vidutinės degalų sąnaudos: 7,2–7,7 l/100 km
- Degalų bako talpa: 50 l
- Svoris: 1511 kg
- Bagažinės talpa: 536 l
- Ilgis: 4430 mm
- Plotis: 1830 mm
- Aukštis: 1620 mm
- Pradinė kaina: 31 990 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 44 990 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose!
Kartu su konkursu „Lietuvos metų automobilis 2027“ portale TV3.lt vyksta ir tradiciniai „Tautos automobilio“ rinkimai, kuriuose savo favoritą gali išrinkti patys skaitytojai.
Balsuoti galima kiekvieną dieną, už vieną ar kelis konkurso dalyvius. Susipažinkite su automobiliais ir atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose.
Daugiausia balsų surinkęs modelis bus paskelbtas „Tautos automobiliu 2027“ konkurso apdovanojimų ceremonijoje.
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