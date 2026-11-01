„Lietuvos metų automobilis 2027“ dalyvis: išskirtinai talpus „Kia K4 Sportswagon“

Be to, automobilis siūlomas su 180 AG benzininiu varikliu ir technologijomis, atkeliavusiomis iš naujausių gamintojo elektromobilių. Šiemet šis modelis tapo ir vienu iš konkurso „Lietuvos metų automobilis 2027“ dalyvių.
Alternatyva populiarėjantiems visureigiams
Pastaraisiais metais tradicinių universalų pasiūla Europos rinkoje pastebimai sumažėjo. Dalis gamintojų jų atsisakė, o kiti vis daugiau dėmesio skiria krosoveriams ir visureigiams.
Tačiau „Kia“ nusprendė išsaugoti šį kėbulo tipą savo modelių gamoje ir pristatė naująjį „K4 Sportswagon“. Jis sukurtas K4 hečbeko pagrindu, tačiau turi ilgesnį kėbulą ir gerokai didesnę bagažinę.
Naujasis universalas išsiskiria gana neįprasta išvaizda. Jo dizainas paremtas „Kia“ filosofija „Opposites United“, kurioje derinamos griežtos geometrinės formos ir dinamiškos kėbulo linijos.
Priekinėje dalyje dominuoja siauri LED žibintai su gamintojui būdingu „Star Map“ šviesos motyvu, o galinėje – apverstos L formos žibintai, sujungti horizontalia šviesos juosta.
Dar vienas įdomus sprendimas – galinių durų rankenos, paslėptos šalia galinių statramsčių. Dėl to iš šono automobilis atrodo tarsi turėtų tik dvejas šonines duris.
Sportiškesnėje „GT-Line“ versijoje papildomai montuojami kitokios formos buferiai, juodos spalvos apdailos elementai ir išraiškingesni ratlankiai.
„Kia K4 Sportswagon“ ilgis siekia 4695 mm, o atstumas tarp ašių – 2720 mm. Tokie matmenys leidžia jį priskirti kompaktinės klasės universalams, tačiau pagal salono erdvę automobilis gali konkuruoti ir su didesniais modeliais.
Daugiau erdvės keleiviams ir bagažui
Vienas svarbiausių „K4 Sportswagon“ privalumų – praktiškumas. Universalo bagažinės talpa siekia 604 litrus, arba 166 litrais daugiau nei hečbeko versijoje.
Nulenkus galinių sėdynių atlošus, krovinių skyrius padidėja iki 1439 litrų. Toks erdvės kiekis leidžia automobilį naudoti ne tik kasdienėms šeimos kelionėms, bet ir didesnių daiktų, sporto ar laisvalaikio įrangos gabenimui.
Ilgesnė ratų bazė taip pat suteikia daugiau erdvės galinių sėdynių keleiviams, o žemesnis nei daugumos visureigių kėbulas gali būti patogesnis pakraunant sunkius daiktus.
Priklausomai nuo komplektacijos, automobilis gali turėti elektra valdomą bagažinės dangtį, šildomas ir ventiliuojamas priekines sėdynes bei aukštesnės klasės garso sistemą.
Salone – elektromobiliuose panaudotos technologijos
Nors „K4 Sportswagon“ turi tradicinę benzininę pavarą, jo salono technologijos primena naujausius „Kia“ elektromobilius.
Prietaisų skydelyje įrengtas platus trijų ekranų kompleksas, jungiantis 12,3 colio vairuotojo informacijos ekraną, 5,3 colio klimato kontrolės ekraną ir 12,3 colio multimedijos ekraną.
Naujos kartos „ccNC“ sistema palaiko belaidį „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ ryšį, o programinė įranga gali būti atnaujinama nuotoliniu būdu.
Papildomai siūlomas skaitmeninis automobilio raktas, leidžiantis atrakinti ir užvesti automobilį suderinamu išmaniuoju telefonu. Vairuotojas taip pat gali naudotis balso asistentu, valdančiu įvairias automobilio funkcijas.
Nemažai dėmesio skirta saugumui. Priklausomai nuo komplektacijos, automobilyje gali būti įrengta adaptyvioji greičio palaikymo sistema, aklosios zonos stebėjimas, automatinio avarinio stabdymo funkcija ir 360 laipsnių aplinkos vaizdo sistema.
Pažangesnė „Highway Driving Assist 2“ technologija taip pat gali padėti palaikyti atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio, išlaikyti eismo juostą ir tam tikromis sąlygomis asistuoti persirikiuojant.
Konkurse dalyvaujančio „Kia K4 Sportswagon“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: universalas
- Variklio tipas: 1,6 l benzininis
- Degalų rūšis: benzinas
- Variklio galia: 132 kW / 180 AG
- Sukimo momentas: 265 Nm
- Varantieji ratai: priekiniai
- Pavarų dėžė: 7 laipsnių automatinė DCT
- Sėdimų vietų skaičius: 5
- Durų skaičius: 5
- Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.: 8,0 s
- Maksimalus greitis: 210 km/val.
- Vidutinės degalų sąnaudos: 7,1 l/100 km
- Degalų bako talpa: 47 l
- Svoris: 1433 kg
- Bagažinės talpa: 604 l
- Ilgis: 4695 mm
- Plotis: 1850 mm
- Aukštis: 1435 mm
- Pradinė kaina: 28 490 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 37 640 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose!
Kartu su konkursu „Lietuvos metų automobilis 2027“ portale TV3.lt vyksta ir tradiciniai „Tautos automobilio“ rinkimai, kuriuose savo favoritą gali išrinkti patys skaitytojai.
Balsuoti galima kiekvieną dieną, už vieną ar kelis konkurso dalyvius. Susipažinkite su automobiliais ir atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose.
Daugiausia balsų surinkęs modelis bus paskelbtas „Tautos automobiliu 2027“ konkurso apdovanojimų ceremonijoje.
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