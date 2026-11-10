„Lietuvos metų automobilis 2027“ dalyvis: iš pagrindų pasikeitęs „Nissan Leaf“

Naujasis modelis išsiskiria aptakiu dizainu, pažangesnėmis technologijomis ir gerokai didesniu nuvažiuojamu atstumu. Šiemet jis tapo ir vienu iš konkurso „Lietuvos metų automobilis 2027“ dalyvių.
Nuo elektromobilių pradininko iki modernaus krosoverio
„Nissan Leaf“ istorija prasidėjo 2010 metais, kai Japonijos gamintojas pristatė vieną pirmųjų masinei rinkai skirtų elektromobilių. Tuo metu, kai dauguma konkurentų dar tik eksperimentavo su elektrinėmis pavaromis, „Leaf“ jau buvo siūlomas įprastuose automobilių salonuose.
Pirmosios kartos modelis viena įkrova galėjo nuvažiuoti palyginti nedidelį atstumą, tačiau tapo svarbiu žingsniu populiarinant elektromobilius. 2017 metais pasirodžiusi antroji karta pasiūlė didesnę bateriją, modernesnes technologijas ir geresnes dinamines savybes.
Per 15 metų visame pasaulyje parduota beveik 700 tūkst. „Leaf“ automobilių, o 2025 metais pristatyta trečioji karta žymi didžiausius pokyčius modelio istorijoje.
Naujasis „Leaf“ sukurtas naudojant elektromobiliams pritaikytą CMF-EV platformą ir nebeprimena tradicinio kompaktiško hečbeko. Jo kėbulas tapo aukštesnis, aptakesnis, o išvaizdoje atsirado daugiau krosoveriams būdingų elementų.
Priekinėje dalyje dominuoja siauri LED žibintai ir uždaras paviršius be tradicinių radiatoriaus grotelių. Šonuose išsiskiria į kėbulą įleistos durų rankenos, o gale – neįprastos formos trimačiai žibintai.
Kuriant automobilį daug dėmesio skirta aerodinamikai. Oro pasipriešinimo koeficientas siekia vos 0,25, todėl naujasis „Leaf“ turėtų efektyviau naudoti elektros energiją, ypač važiuojant didesniu greičiu.
Europos rinkai skirtas modelis gaminamas Didžiojoje Britanijoje, Sanderlando mieste veikiančioje „Nissan“ gamykloje.
Erdvesnis salonas ir naujos technologijos
Nors naujasis „Leaf“ išsaugojo kompaktiškus matmenis, jo konstrukcija leido efektyviau išnaudoti vidaus erdvę. Automobilyje įrengtos penkios sėdimos vietos, o dėl ilgesnės ratų bazės ir lygių grindų daugiau vietos numatyta galinių sėdynių keleiviams. Bagažinės talpa siekia 437 litrus, o nulenkus galinių sėdynių atlošus padidėja iki 1052 litrų.
Salone taip pat įvyko nemažai pokyčių. Priklausomai nuo komplektacijos, prietaisų skydelyje įrengti du 12,3 arba 14,3 colio ekranai, sujungti į bendrą skaitmeninę erdvę.
Naujoji „NissanConnect“ multimedijos sistema turi integruotas „Google“ paslaugas, įskaitant „Google Maps“ navigaciją, balso asistentą ir galimybę naudotis įvairiomis programėlėmis.
Viena įdomesnių technologijų – elektromobiliams pritaikytas maršrutų planavimas. Navigacija gali įvertinti baterijos įkrovos lygį, kelionės atstumą ir numatyti reikalingus sustojimus įkrovimo stotelėse.
Aukštesnėse komplektacijose taip pat siūlomas panoraminis stogas, kurio skaidrumą galima reguliuoti vienu mygtuko paspaudimu. Specialus stiklas turi keturis užtemdymo lygius, todėl keleiviai gali pasirinkti, kiek saulės šviesos pateks į saloną.
Dar vienas neįprastas sprendimas – devynių garsiakalbių „Bose“ garso sistema, kurios dalis garsiakalbių integruota į vairuotojo sėdynės galvos atramą.
Didesnis nuvažiuojamas atstumas ir greitesnis įkrovimas
Trečiosios kartos „Nissan Leaf“ siūlomas su dviem skirtingomis baterijomis. Pradinė versija turi 52 kWh bateriją ir 177 AG galios elektros motorą, o ilgesniam nuotoliui skirtame modelyje naudojama 75 kWh baterija bei 218 AG elektros motoras.
Pastaroji versija pagal WLTP metodiką, priklausomai nuo komplektacijos, gali nuvažiuoti iki 622 kilometrų. Konkursui „Lietuvos metų automobilis 2027“ pateiktas „Evolve“ modelis su 19 colių ratlankiais, kurio deklaruojamas nuvažiuojamas atstumas siekia 582 kilometrus.
Gerokai patobulintos ir įkrovimo galimybės. Didesnę bateriją turintis automobilis palaiko iki 150 kW galios DC įkrovimą, todėl tinkamomis sąlygomis bateriją nuo 20 iki 80 proc. galima įkrauti maždaug per 30 minučių.
Naujajame „Leaf“ taip pat naudojama pažangesnė baterijos temperatūros valdymo sistema ir šilumos siurblys. Šie sprendimai padeda efektyviau naudoti energiją bei užtikrinti stabilesnį įkrovimą šaltuoju metų laiku.
Automobilis turi ir V2L technologiją, leidžiančią baterijoje sukauptą energiją naudoti išoriniams elektros prietaisams maitinti.
Konkurse dalyvaujančio „Nissan Leaf“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: krosoveris
- Variklio tipas: elektrinis
- Degalų rūšis: elektra
- Variklio galia: 160 kW / 218 AG
- Sukimo momentas: 355 Nm
- Varantieji ratai: priekiniai
- Sėdimų vietų skaičius: 5
- Durų skaičius: 5
- Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.: 7,6 s
- Maksimalus greitis: 160 km/val.
- Baterijos talpa: 75 kWh
- Nuvažiuojamas atstumas: iki 582 km
- Elektros energijos sąnaudos: 14,8 kWh/100 km
- Svoris: 1881 kg
- Bagažinės talpa: 437 l
- Ilgis: 4350 mm
- Plotis: 1810 mm
- Aukštis: 1550 mm
- Maksimali įkrovimo galia: 150 kW
- Pradinė kaina: 36 990 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 49 690 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose!
Kartu su konkursu „Lietuvos metų automobilis 2027“ portale TV3.lt vyksta ir tradiciniai „Tautos automobilio“ rinkimai, kuriuose savo favoritą gali išrinkti patys skaitytojai.
Balsuoti galima kiekvieną dieną, už vieną ar kelis konkurso dalyvius. Susipažinkite su automobiliais ir atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose.
Daugiausia balsų surinkęs modelis bus paskelbtas „Tautos automobiliu 2027“ konkurso apdovanojimų ceremonijoje.
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