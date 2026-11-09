„Lietuvos metų automobilis 2027“ dalyvis: erdvus elektromobilis už mažiau nei 26 tūkst. eurų – „MG4 Urban“

Kompaktiškas hečbekas išsiskiria erdviu salonu, neįprastai talpia bagažine ir galimybe viena įkrova nuvažiuoti daugiau nei 400 kilometrų. Be to, Lietuvoje šio modelio kainos prasideda nuo 25 490 eurų. Naujasis „MG4 Urban“ tapo ir vienu iš konkurso „Lietuvos metų automobilis 2027“ dalyvių.
Naujas modelis – kitoks požiūris į elektrinį hečbeką
2022 metais pristatytas „MG4 Electric“ tapo vienu svarbiausių MG elektromobilių Europos rinkoje. Modelis sulaukė dėmesio dėl palyginti nedidelės kainos, galinių varančiųjų ratų pavaros ir dinamiškų važiavimo savybių.
Tačiau naujasis „MG4 Urban“ nėra tiesiog pigesnė to paties automobilio versija. Tai atskiras modelis, sukurtas naudojant kitokią techninę platformą ir labiau orientuotas į kasdienį praktiškumą.
Vienas esminių skirtumų – priekinių varančiųjų ratų pavara. Toks sprendimas leido supaprastinti automobilio konstrukciją, efektyviau išnaudoti salono erdvę ir sumažinti gamybos sąnaudas.
Pasikeitė ir dizainas. Ankstesniam MG4 būdingas aštresnes kėbulo formas pakeitė aptakesnės linijos, naujos formos LED žibintai ir švelniau suformuota priekinė dalis. Gale įrengta per visą automobilio plotį besidriekianti šviesos juosta, o žibintų dizainas primena sportiškąjį „MG Cyberster“.
Vienas didžiausių privalumų – praktiškumas
Kurdami „MG4 Urban“, gamintojo inžinieriai daug dėmesio skyrė salono erdvei ir jos išnaudojimui. Automobilyje įrengtos penkios sėdimos vietos, o dėl ilgos ratų bazės galinių sėdynių keleiviams numatyta nemažai erdvės kojoms. Salone taip pat galima rasti net 30 įvairaus dydžio daiktadėžių ir skyrelių smulkiems daiktams.
Tačiau bene įdomiausias šio modelio sprendimas – bagažinė. Pagrindinė jos erdvė siekia 470 litrų, o po grindimis įrengtas papildomas 98 litrų skyrius. Suskaičiavus abu, bendras bagažo skyriaus tūris siekia net 568 litrus.
Tai įspūdingas rodiklis tokio dydžio hečbekui, ypač turint omenyje, kad po automobilio grindimis taip pat sumontuota aukštos įtampos baterija.
Šiame modelyje naudojama „Cell-to-Body“ technologija, leidžianti bateriją integruoti tiesiai į kėbulo konstrukciją. Taip taupoma vieta, didinamas konstrukcijos standumas ir mažinamas bendras automobilio svoris.
Nemažai pokyčių matyti ir salone. Prieš vairuotoją įrengtas 7 colių skaitmeninis prietaisų skydelis, o centrinėje konsolėje dominuoja 12,8 colio multimedijos ekranas.
Sistema palaiko belaidį „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ ryšį bei MG „iSMART“ paslaugas. Vis dėlto gamintojas neatsisakė ir fizinių valdymo elementų – svarbiausias klimato kontrolės bei multimedijos funkcijas galima reguliuoti atskirais mygtukais.
Priklausomai nuo komplektacijos, siūlomos šildomos priekinės sėdynės, šildomas vairas, 360 laipsnių aplinkos vaizdo sistema ir papildomos komforto funkcijos.
Elektrinė pavara ir naujos technologijos
Naujasis „MG4 Urban“ siūlomas su dviem skirtingos talpos baterijomis ir elektros motorais. Pigiausioje versijoje montuojamas 149 AG galios elektros motoras ir mažesnė baterija, o konkursui „Lietuvos metų automobilis 2027“ pateiktas galingesnis 160 AG modelis.
Abiejose modifikacijose naudojamos ličio geležies fosfato (LFP) baterijos, pasižyminčios geru ilgaamžiškumu ir leidžiančios sumažinti gamybos sąnaudas.
Įdomu tai, kad „MG4 Urban“ standartinėje įrangoje turi šilumos siurblį. Jis padeda efektyviau šildyti saloną šaltuoju metų laiku, baterijoje sukauptą energiją taupant važiavimui.
Naujajame elektromobilyje taip pat numatyta galimybė pasirinkti skirtingus važiavimo ir stabdymo energijos regeneracijos režimus. „One Pedal Driving“ funkcija leidžia automobilį lėtinti daugiausia atleidžiant akceleratoriaus pedalą.
Dar viena praktiška technologija – V2L, leidžianti automobilio baterijoje sukauptą energiją naudoti išoriniams elektros prietaisams.
Nemažai dėmesio skirta ir saugumui. „MG4 Urban“ nepriklausomuose „Euro NCAP“ bandymuose pelnė penkių žvaigždučių įvertinimą.
Automobilyje naudojamas „MG Pilot“ vairuotojo pagalbos sistemų paketas, apimantis adaptyviąją greičio palaikymo sistemą, automatinį avarinį stabdymą, eismo juostos palaikymą ir kitas funkcijas.
Be to, vairuotojas gali išsaugoti pageidaujamus pagalbos sistemų nustatymus, kad nereikėtų jų iš naujo konfigūruoti kiekvieną kartą pradėjus kelionę.
Konkurse dalyvaujančio „MG4 Urban“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: hečbekas
- Variklio tipas: elektrinis
- Degalų rūšis: elektra
- Variklio galia: 118 kW / 160 AG
- Varantieji ratai: priekiniai
- Sėdimų vietų skaičius: 5
- Durų skaičius: 5
- Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.: 9,5 s
- Maksimalus greitis: 160 km/val.
- Baterijos talpa: 52,8 kWh
- Nuvažiuojamas atstumas: iki 405 km
- Elektros energijos sąnaudos: 15,5 kWh/100 km
- Svoris: 1520 kg
- Bagažinės talpa: 568 l
- Ilgis: 4395 mm
- Plotis: 1842 mm
- Aukštis: 1549 mm
- Maksimali įkrovimo galia: 87 kW
- Pradinė kaina: 25 490 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 31 580 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose!
Kartu su konkursu „Lietuvos metų automobilis 2027“ portale TV3.lt vyksta ir tradiciniai „Tautos automobilio“ rinkimai, kuriuose savo favoritą gali išrinkti patys skaitytojai.
Balsuoti galima kiekvieną dieną, už vieną ar kelis konkurso dalyvius. Susipažinkite su automobiliais ir atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose.
Daugiausia balsų surinkęs modelis bus paskelbtas „Tautos automobiliu 2027“ konkurso apdovanojimų ceremonijoje.
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