„Lietuvos metų automobilis 2027“ dalyvis: sportiškumą ir praktiškumą suderinantis „MG S6 EV“

Erdviu salonu, moderniomis technologijomis ir galinga elektrine pavara pasižymintis automobilis viena įkrova gali nuvažiuoti iki 485 kilometrų, o iki 100 km/val. įsibėgėja per 5,1 sekundės. Šiemet jis tapo ir vienu iš konkurso „Lietuvos metų automobilis 2027“ dalyvių.
Didesnis elektromobilis šeimos poreikiams
Pastaraisiais metais MG gerokai išplėtė savo elektrinių automobilių pasiūlą. Po kompaktiško MG4 ir elektrinio visureigio MGS5 EV pasirodė dar didesnis „MG S6 EV“, skirtas pirkėjams, ieškantiems daugiau erdvės ir komforto.
Naujasis modelis sukurtas naudojant modulinę MSP platformą, pirmą kartą pritaikytą MG4 elektromobilyje. Ši konstrukcija leidžia efektyviai išnaudoti salono erdvę, o po grindimis sumontuota vos 110 mm storio baterija padeda išsaugoti daugiau vietos keleiviams.
Automobilio ilgis siekia 4708 mm, plotis – 1912 mm, o atstumas tarp ašių sudaro 2835 mm. Tokie matmenys leidžia jam konkuruoti su „Volkswagen ID.4“, „Škoda Enyaq“ ir kitais panašaus dydžio elektriniais visureigiais.
„MG S6 EV“ dizainas išlaiko naujausiems gamintojo modeliams būdingus bruožus. Priekinėje dalyje dominuoja siauri LED žibintai, uždaras priekio paviršius ir aerodinaminės formos, o gale įrengta per visą automobilio plotį besitęsianti šviesos juosta.
Kuriant kėbulą nemažai dėmesio skirta aerodinamikai. Automobilio oro pasipriešinimo koeficientas siekia 0,27, o efektyvumą padeda gerinti aktyvios priekinės oro sklendės ir specialios formos ratlankiai.
Erdviame salone – komfortas ir praktiškumas
Vienas svarbiausių „MG S6 EV“ privalumų – erdvus penkiavietis salonas, kuriame gamintojas siekė suderinti minimalistinį dizainą su kasdieniam naudojimui svarbiais sprendimais.
Prieš vairuotoją įrengtas 10,25 colio skaitmeninis prietaisų skydelis, o centrinėje konsolėje – 12,8 colio multimedijos ekranas. Sistema palaiko belaidį „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ ryšį, todėl išmanųjį telefoną galima prijungti nenaudojant laido.
Skirtingai nei kai kuriuose kituose šiuolaikiniuose elektromobiliuose, MG išsaugojo fizinius svarbiausių funkcijų valdymo mygtukus. Jais galima reguliuoti klimato kontrolę, garso sistemos garsumą ir kitas dažniausiai naudojamas funkcijas.
Priklausomai nuo komplektacijos, automobilyje gali būti įrengtas didelis panoraminis stogas, šildomos ir ventiliuojamos priekinės sėdynės, papildomas salono apšvietimas bei 11 garsiakalbių garso sistema.
Taip pat siūlomas 50 W galios belaidis telefono įkroviklis su aušinimo funkcija, padedančia sumažinti telefono kaitimą įkrovimo metu.
Dėl ilgos ratų bazės ir lygių salono grindų nemažai erdvės numatyta galinių sėdynių keleiviams. Automobilyje taip pat įrengta daugiau nei 30 įvairaus dydžio daiktadėžių ir laikymo skyrių.
Praktiškumą pagerina erdvi bagažinė, o visais ratais varomoje versijoje po priekiniu dangčiu papildomai įrengtas 102 litrų talpos skyrius. Jame galima laikyti įkrovimo laidus ar kitus rečiau naudojamus daiktus.
Du elektros motorai ir visų ratų pavara
„MG S6 EV“ pirkėjams siūlomos dvi pagrindinės pavaros konfigūracijos. Pigesnėje versijoje naudojamas vienas 245 AG galios elektros motoras, sukantis galinius ratus. Toks automobilis pagal WLTP metodiką viena įkrova gali nuvažiuoti iki 530 kilometrų.
Tačiau konkursui „Lietuvos metų automobilis 2027“ pateikta galingesnė versija su dviem elektros motorais ir visų varančiųjų ratų sistema.
Bendra šios pavaros galia siekia 362 AG, o didžiausias sukimo momentas – 540 Nm. Elektros motorai sumontuoti priekinėje ir galinėje ašyse, todėl elektronika gali automatiškai paskirstyti trauką pagal važiavimo sąlygas.
Visų ratų pavara ypač aktuali važiuojant slidžia kelio danga, tačiau kartu suteikia ir geresnes dinamines savybes. Vairuotojas gali rinktis skirtingus važiavimo režimus, keičiančius akceleratoriaus reakciją ir pavaros veikimą.
Automobilyje taip pat numatyti penki stabdymo energijos regeneracijos nustatymai, įskaitant „One Pedal“ režimą, leidžiantį automobilį lėtinti daugiausia atleidžiant akceleratoriaus pedalą.
Energija kaupiama 77 kWh bendrosios talpos baterijoje, kurios naudingoji talpa siekia 74,3 kWh. Greitojo įkrovimo stotelėje, esant tinkamoms sąlygoms, ją nuo 10 iki 80 proc. galima įkrauti maždaug per 38 minutes.
Konkurse dalyvaujančio „MG S6 EV“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: visureigis
- Variklio tipas: elektrinis
- Degalų rūšis: elektra
- Variklio galia: 266 kW / 362 AG
- Varantieji ratai: visi
- Sėdimų vietų skaičius: 5
- Durų skaičius: 5
- Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.: 5,1 s
- Maksimalus greitis: 200 km/val.
- Baterijos talpa: 74,3 kWh
- Nuvažiuojamas atstumas: iki 485 km
- Elektros energijos sąnaudos: 18,1 kWh/100 km
- Svoris: 2005 kg
- Bagažinės talpa: 493 l
- Ilgis: 4708 mm
- Plotis: 1912 mm
- Aukštis: 1672 mm
- Maksimali įkrovimo galia: 144 kW
- Pradinė kaina: 44 490 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 48 080 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose!
Kartu su konkursu „Lietuvos metų automobilis 2027“ portale TV3.lt vyksta ir tradiciniai „Tautos automobilio“ rinkimai, kuriuose savo favoritą gali išrinkti patys skaitytojai.
Balsuoti galima kiekvieną dieną, už vieną ar kelis konkurso dalyvius. Susipažinkite su automobiliais ir atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose.
Daugiausia balsų surinkęs modelis bus paskelbtas „Tautos automobiliu 2027“ konkurso apdovanojimų ceremonijoje.
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