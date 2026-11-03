„Lietuvos metų automobilis 2027“ dalyvis: visų varančiųjų ratų pavarą turintis „Lexus ES 300h“

Pirmą kartą modelio istorijoje pirkėjams taip pat pasiūlyta visų varančiųjų ratų sistema. Būtent toks 201 AG galios „Lexus ES 300h“ šiemet varžosi dėl „Lietuvos metų automobilio 2027“ titulo.
Nauja karta – didžiausi pokyčiai per modelio istoriją
„Lexus ES“ istorija prasidėjo 1989 metais, kai Japonijos gamintojas pristatė vieną pirmųjų savo modelių. Per daugiau nei tris dešimtmečius sedanas tapo svarbia „Lexus“ pasiūlos dalimi, o pasaulyje parduota daugiau nei trys milijonai šios šeimos automobilių.
2025 metais debiutavusi aštuntoji karta žymi vienus didžiausių pokyčių modelio istorijoje. Naujasis ES sukurtas naudojant iš esmės atnaujintą TNGA-K platformą, pritaikytą tiek hibridinėms, tiek visiškai elektrinėms pavaroms. Pastarosios ES modelių šeimoje pasirodė pirmą kartą.
Automobilio dizainas taip pat gerokai pasikeitė. Tradicines radiatoriaus groteles pakeitė modernesnė priekinė dalis, o siauri LED žibintai, ryškesnės kėbulo linijos ir nuožulnus galinis stiklas sedanui suteikia sportiškesnį siluetą.
Naujasis ES yra 5140 mm ilgio – net 165 mm ilgesnis už pirmtaką. Automobilis taip pat tapo platesnis ir aukštesnis, o atstumas tarp ašių padidėjo iki 2950 mm.
Didesni matmenys leido sukurti erdvesnį saloną, ypač antrosios eilės keleiviams. Atstumas tarp priekinių ir galinių sėdynių padidėjo 77 mm, todėl naujasis ES dar labiau priartėjo prie didesnių prabangių sedanų.
Salone – paslėpti mygtukai ir daugiau dėmesio komfortui
Naujojo „Lexus ES“ interjeras sukurtas pagal „Clean Tech x Elegance“ koncepciją, kurioje siekiama suderinti minimalistinį dizainą su aukštos klasės apdailos medžiagomis.
Prietaisų skydelyje dominuoja 12,3 colio skaitmeninis vairuotojo ekranas ir 14 colių centrinis multimedijos ekranas. Jame naudojama naujos kartos „LexusConnect“ sistema, palaikanti belaidį „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ ryšį bei įvairias internetines paslaugas.
Vienas įdomiausių salono sprendimų – vadinamieji „Hidden Switches“ mygtukai. Kai automobilis išjungtas, dalis valdymo elementų lieka paslėpti po prietaisų skydelio apdaila. Įjungus automobilį, jie apšviečiami ir tampa matomi. Mygtukai taip pat turi lytėjimu juntamą atsaką, todėl svarbiausias funkcijas galima valdyti nesinaudojant vien jutikliniu ekranu.
Komfortui skirta ir nemažai kitų sprendimų. Priklausomai nuo komplektacijos, galima rinktis elektra reguliuojamas, šildomas ir ventiliuojamas sėdynes, panoraminį stogą, projekcinį ekraną bei 17 garsiakalbių „Mark Levinson“ garso sistemą.
Gamintojas taip pat daug dėmesio skyrė salono garso izoliacijai. Papildomos garsą sugeriančios medžiagos naudojamos variklio skyriuje, grindyse ir ratų arkose, o geresnė langų izoliacija padeda sumažinti iš aplinkos sklindantį triukšmą.
Naujajame ES taip pat debiutuoja ketvirtosios kartos „Lexus Safety System+“ saugumo technologijų paketas. Atnaujintos automatinio avarinio stabdymo, eismo juostos palaikymo ir aklosios zonos stebėjimo sistemos, o papildomos funkcijos gali padėti vairuotojui saugiau persirikiuoti ar pastebėti iš šono artėjančias transporto priemones.
Naujos kartos hibridinė pavara
Konkursui „Lietuvos metų automobilis 2027“ pateiktas „Lexus ES 300h“ turi šeštosios kartos hibridinę sistemą, jungiančią 2,5 litro keturių cilindrų benzininį variklį ir elektros motorus. Bendra sistemos galia siekia 201 AG, o energija ratams perduodama per automatinę e-CVT transmisiją.
Palyginti su ankstesne karta, hibridinė sistema tapo kompaktiškesnė ir efektyvesnė. Anksčiau naudotą nikelio-metalo hidrido bateriją pakeitė naujas ličio jonų akumuliatorius, sumontuotas po galinėmis sėdynėmis.
Tačiau viena svarbiausių naujovių – pirmą kartą ES modelyje pasiūlyta „E-Four“ visų varančiųjų ratų sistema. Skirtingai nuo tradicinės mechaninės visų ratų pavaros, čia galinius ratus suka atskiras elektros motoras. Elektronika automatiškai paskirsto galią tarp ašių, atsižvelgdama į važiavimo sąlygas ir ratų sukibimą.
Toks sprendimas ypač aktualus važiuojant slidžia ar sniegu padengta kelio danga, tačiau kartu leidžia išsaugoti hibridinei pavarai būdingą ekonomiškumą.
Nuo 0 iki 100 km/val. visais ratais varomas „Lexus ES 300h“ įsibėgėja per 7,7 sekundės, o vidutinės degalų sąnaudos pagal WLTP metodiką siekia 4,9 l/100 km.
Konkurse dalyvaujančio „Lexus ES 300h“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: sedanas
- Variklio tipas: 2,5 l benzininis + elektrinis
- Degalų rūšis: benzinas / elektra
- Variklio galia: 149 kW / 201 AG
- Varantieji ratai: visi
- Pavarų dėžė: automatinė e-CVT
- Sėdimų vietų skaičius: 5
- Durų skaičius: 4
- Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.: 7,7 s
- Maksimalus greitis: 200 km/val.
- Vidutinės degalų sąnaudos: 4,9 l/100 km
- Degalų bako talpa: 55 l
- Svoris: 1843 kg
- Bagažinės talpa: 493 l
- Ilgis: 5140 mm
- Plotis: 1920 mm
- Aukštis: 1555 mm
- Pradinė kaina: 58 500 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 64 900 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose!
Kartu su konkursu „Lietuvos metų automobilis 2027“ portale TV3.lt vyksta ir tradiciniai „Tautos automobilio“ rinkimai, kuriuose savo favoritą gali išrinkti patys skaitytojai.
Balsuoti galima kiekvieną dieną, už vieną ar kelis konkurso dalyvius. Susipažinkite su automobiliais ir atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose.
Daugiausia balsų surinkęs modelis bus paskelbtas „Tautos automobiliu 2027“ konkurso apdovanojimų ceremonijoje.
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