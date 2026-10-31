„Lietuvos metų automobilis 2027“ dalyvis: didžiojo EV9 technologijas perėmęs „Kia EV5“

Kampuoto dizaino automobilis išsiskiria universaliu salonu, gausia technologine įranga ir viena įkrova gali nuvažiuoti iki 530 kilometrų. Naujasis „Kia EV5“ tapo ir vienu iš konkurso „Lietuvos metų automobilis 2027“ dalyvių.
Didžiojo EV9 bruožai mažesniame kėbule
Naujasis „Kia EV5“ užima vietą tarp kompaktiško EV3 ir gerokai didesnio EV9. Šiuo modeliu gamintojas žengia į vieną konkurencingiausių Europos automobilių rinkos segmentų, kuriame dėl pirkėjų dėmesio varžosi vidutinio dydžio šeimyniniai visureigiai.
Automobilis sukurtas naudojant specialiai elektromobiliams pritaikytą E-GMP platformą, o jo dizainas paremtas „Kia“ filosofija „Opposites United“.
Iš pirmo žvilgsnio EV5 primena sumažintą didžiojo EV9 versiją. Kampuotas kėbulas, vertikalūs LED žibintai, ryškios ratų arkos ir aukšta stogo linija automobiliui suteikia tradiciniams visureigiams būdingą išvaizdą.
Priekinėje dalyje naudojamas gamintojui būdingas „Star Map“ apšvietimas, o į kėbulą įleistos durų rankenos padeda sumažinti aerodinaminį pasipriešinimą.
Naujasis EV5 yra 4610 mm ilgio, 1875 mm pločio ir 1680 mm aukščio. Atstumas tarp ašių siekia 2750 mm, todėl salone numatyta nemažai vietos tiek priekyje, tiek antrojoje sėdynių eilėje.
Salone – dėmesys šeimos poreikiams
Vienas svarbiausių „Kia EV5“ privalumų – praktiškai išnaudota salono erdvė. Gamintojas siekė sukurti automobilį, kuris būtų patogus ne tik kasdienėms kelionėms, bet ir ilgesnėms išvykoms su šeima.
Standartinė bagažinės talpa siekia 566 litrus, o nulenkus galinių sėdynių atlošus padidėja iki 1650 litrų. Dar viena įdomi savybė – galines sėdynes galima nulenkti taip, kad susidarytų visiškai lygus, beveik dviejų metrų ilgio krovinių skyriaus pagrindas.
Tai suteikia daugiau galimybių gabenti didesnius daiktus, sporto įrangą ar kelionėms skirtą inventorių. Be to, automobilio priekyje įrengtas papildomas maždaug 44 litrų talpos bagažo skyrius.
Interjere dominuoja platus skaitmeninių ekranų kompleksas, jungiantis 12,3 colio vairuotojo prietaisų skydelį, 5,3 colio klimato kontrolės ekraną ir 12,3 colio multimedijos ekraną.
Salone taip pat išsiskiria slankiojanti centrinė konsolė su stalčiumi, papildomos daiktadėžės ir gana minimalistinis valdymo elementų išdėstymas.
Priklausomai nuo komplektacijos, EV5 gali turėti šildomas ir ventiliuojamas priekines sėdynes, vairuotojo masažo funkciją, trijų zonų klimato kontrolės sistemą ir „Harman Kardon“ garso aparatūrą.
Gamintojas taip pat panaudojo nemažai perdirbtų medžiagų. Pavyzdžiui, dalis sėdynių apmušalų ir kiliminės dangos gaminama iš perdirbto PET pluošto.
Pažangios technologijos ir naujos įkrovimo galimybės
Europos rinkai skirtas „Kia EV5“ naudoja 400 voltų elektros architektūrą ir turi priekinių varančiųjų ratų pavarą. Konkursui pateiktoje versijoje sumontuotas 218 AG galios elektros motoras ir 78 kWh baterija.
Naudojant tinkamą DC greitojo įkrovimo stotelę, bateriją nuo 10 iki 80 proc. galima įkrauti maždaug per 30 minučių.
Standartiškai automobilyje montuojamas 11 kW galios kintamosios srovės įkroviklis, tačiau papildomai galima pasirinkti ir 22 kW sistemą. Ji leidžia gerokai sutrumpinti įkrovimo laiką naudojant pakankamos galios AC stotelę.
Dar viena įdomi EV5 savybė – V2L technologija. Ji leidžia automobilio baterijoje sukauptą elektros energiją naudoti išoriniams prietaisams, kurių bendra galia gali siekti iki 3,6 kW.
Elektromobilis taip pat paruoštas V2G technologijai, kuri ateityje, esant tinkamai infrastruktūrai, leistų elektros energiją grąžinti į tinklą.
Naujajame modelyje naudojama „Kia ccNC“ multimedijos sistema, palaikanti nuotolinius programinės įrangos atnaujinimus. Priklausomai nuo komplektacijos, taip pat siūlomas skaitmeninis automobilio raktas, pirštų atspaudų atpažinimo funkcija ir nuotolinio parkavimo sistema.
Vairuotojui gali padėti ir „Highway Driving Assist 2“ technologija, kuri palaiko pasirinktą greitį, saugų atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio bei padeda išlaikyti automobilį eismo juostoje.
Praktiškumo suteikia ir galimybė tempti iki 1200 kg sveriančią priekabą su stabdžiais.
Konkurse dalyvaujančio „Kia EV5“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: visureigis
- Variklio tipas: elektrinis
- Degalų rūšis: elektra
- Variklio galia: 160 kW / 218 AG
- Varantieji ratai: priekiniai
- Sėdimų vietų skaičius: 5
- Durų skaičius: 5
- Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.: 8,4 s
- Maksimalus greitis: 165 km/val.
- Baterijos talpa: 78 kWh
- Nuvažiuojamas atstumas: iki 530 km
- Elektros energijos sąnaudos: 17,8 kWh/100 km
- Svoris: 1994 kg
- Bagažinės talpa: 566 l
- Ilgis: 4610 mm
- Plotis: 1875 mm
- Aukštis: 1680 mm
- Maksimali įkrovimo galia: 150 kW
- Pradinė kaina: 47 900 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 54 990 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose!
Kartu su konkursu „Lietuvos metų automobilis 2027“ portale TV3.lt vyksta ir tradiciniai „Tautos automobilio“ rinkimai, kuriuose savo favoritą gali išrinkti patys skaitytojai.
Balsuoti galima kiekvieną dieną, už vieną ar kelis konkurso dalyvius. Susipažinkite su automobiliais ir atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose.
Daugiausia balsų surinkęs modelis bus paskelbtas „Tautos automobiliu 2027“ konkurso apdovanojimų ceremonijoje.
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