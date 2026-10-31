„Lietuvos metų automobilis 2027“ dalyvis: nedidelis, bet praktiškas „Kia EV2“ elektromobilis

Viena įkrova galintis nuvažiuoti iki 453 kilometrų, šis automobilis tapo ir vienu iš konkurso „Lietuvos metų automobilis 2027“ dalyvių.
Mažiausias „Kia“ elektromobilis – sukurtas Europai
Pastaraisiais metais „Kia“ gerokai išplėtė savo elektromobilių gamą. Po EV6 ir EV9 pasirodė kompaktiškesni EV3 bei EV4, o dabar prie jų prisijungė dar mažesnis EV2.
2026 metų sausį Briuselio automobilių parodoje pristatytas modelis pirmiausia orientuotas į Europos vairuotojus, kuriems svarbus nedidelis automobilio dydis, tačiau nesinori atsisakyti praktiškumo.
Naujasis EV2 gaminamas Slovakijoje, Žilinos mieste veikiančioje „Kia“ gamykloje. Tai antrasis visiškai elektrinis automobilis, pradėtas gaminti šioje gamykloje po „Kia EV4“.
Automobilio dizainas sukurtas pagal gamintojo „Opposites United“ filosofiją. Nepaisant kompaktiškų matmenų, EV2 išsaugojo didesniems „Kia“ visureigiams būdingas formas – vertikalius LED žibintus, ryškias ratų arkas ir kampuotą kėbulą.
Priekinėje dalyje naudojami „Star Map“ šviesos elementai, o galiniai žibintai įkomponuoti neįprastai žemai, šalia automobilio kampų.
Naujojo EV2 ilgis siekia vos 4060 mm, plotis – 1800 mm, o aukštis – 1575 mm. Tokie matmenys turėtų būti patogūs manevruojant mieste, tačiau 2565 mm ratų bazė leidžia gana efektyviai išnaudoti salono erdvę.
Nedideliame kėbule – daugiau erdvės
Vienas įdomesnių „Kia EV2“ sprendimų – galimybė rinktis keturvietį arba penkiavietį saloną.
Standartinėje penkiavietėje versijoje įrengta tradicinė galinė sėdynių eilė, o keturvietėje montuojamos dvi individualios galinės sėdynės, kurias galima stumdyti pirmyn ir atgal bei reguliuoti jų atlošų pasvirimo kampą.
Pastūmus sėdynes atgal, keleiviams suteikiama daugiau vietos kojoms. Gamintojo duomenimis, erdvė kojoms gali siekti net 958 mm.
Tuo tarpu sėdynes pastūmus į priekį, keturvietės versijos bagažinės talpa padidėja iki 403 litrų. Penkiaviečio modelio bagažinė talpina 362 litrus, o priekyje papildomai įrengtas nedidelis 15 litrų skyrius, tinkamas įkrovimo laidams ar kitiems smulkiems daiktams.
Salono dizainas taip pat primena didesnius „Kia“ elektromobilius. Čia dominuoja platus prietaisų skydelis, kuriame sujungti trys ekranai – 12,3 colio vairuotojo informacijos ekranas, 5,3 colio klimato kontrolės ekranas ir 12,3 colio centrinis multimedijos ekranas.
Priklausomai nuo komplektacijos, automobilyje taip pat galima rasti papildomą salono apšvietimą, „Harman Kardon“ garso sistemą ir skaitmeninį automobilio raktą, leidžiantį naudoti išmanųjį telefoną vietoje įprasto rakto.
Dvi baterijos ir pažangios įkrovimo galimybės
Naujasis „Kia EV2“ sukurtas naudojant elektromobiliams skirtą E-GMP platformą ir siūlomas su dviem skirtingos talpos baterijomis.
Pigesnėse versijose naudojama 42,2 kWh baterija ir maždaug 147 AG galios elektros motoras. Toks automobilis pagal WLTP metodiką gali nuvažiuoti iki 317 kilometrų.
Tuo tarpu ilgesniam nuotoliui skirta versija turi 136 AG elektros motorą ir didesnę bateriją, leidžiančią viena įkrova nuvažiuoti iki 453 kilometrų. Būtent tokia modifikacija pateikta konkursui „Lietuvos metų automobilis 2027“.
Nors EV2 naudoja 400 voltų elektros architektūrą, gamintojas numatė gana greitą baterijos įkrovimą. Naudojant tinkamą DC greitojo įkrovimo stotelę, bateriją nuo 10 iki 80 proc. galima papildyti maždaug per 30 minučių.
Dar įdomiau tai, kad EV2 gali būti komplektuojamas su 22 kW galios kintamosios srovės įkrovikliu. Tokia galimybė kol kas nėra itin dažna mažesnių elektromobilių segmente ir leidžia greičiau įkrauti automobilį naudojant pakankamos galios AC stotelę.
Automobilyje taip pat numatyta V2L technologija, leidžianti baterijoje sukauptą energiją naudoti išoriniams elektros prietaisams, o kelionių planavimą palengvina navigacijos sistema, galinti numatyti sustojimus įkrovimo stotelėse.
Konkurse dalyvaujančio „Kia EV2“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: krosoveris
- Variklio tipas: elektrinis
- Degalų rūšis: elektra
- Variklio galia: 136 AG
- Varantieji ratai: priekiniai
- Sėdimų vietų skaičius: 5
- Durų skaičius: 5
- Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.: 9,5 s
- Maksimalus greitis: 161 km/val.
- Baterijos talpa: 58 kWh
- Nuvažiuojamas atstumas: iki 453 km
- Elektros energijos sąnaudos: 15,2 kWh/100 km
- Svoris: 1550 kg
- Bagažinės talpa: 362 l
- Ilgis: 4060 mm
- Plotis: 1800 mm
- Aukštis: 1575 mm
- Maksimali įkrovimo galia: 115 kW
- Pradinė kaina: 32 490 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 41 040 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose!
Kartu su konkursu „Lietuvos metų automobilis 2027“ portale TV3.lt vyksta ir tradiciniai „Tautos automobilio“ rinkimai, kuriuose savo favoritą gali išrinkti patys skaitytojai.
Balsuoti galima kiekvieną dieną, už vieną ar kelis konkurso dalyvius. Susipažinkite su automobiliais ir atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose.
Daugiausia balsų surinkęs modelis bus paskelbtas „Tautos automobiliu 2027“ konkurso apdovanojimų ceremonijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!