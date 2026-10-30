„Lietuvos metų automobilis 2027“ dalyvis: po ketvirčio amžiaus sugrįžęs „Honda Prelude“

Dar įdomiau tai, kad naujasis „Prelude“ neturi tradicinės daugiapakopės pavarų dėžės, nors vairuotojui leidžia pačiam perjunginėti aštuonias virtualias pavaras. Šiemet šis automobilis tapo ir vienu iš konkurso „Lietuvos metų automobilis 2027“ dalyvių.
Legendinio modelio sugrįžimas po 25 metų
„Honda Prelude“ istorija prasidėjo 1978 metais, kai Japonijos gamintojas pristatė pirmosios kartos sportišką kupė.
Tuo metu automobilis išsiskyrė ne tik savo išvaizda, bet ir technologiniais sprendimais. Pirmosios kartos modelyje buvo montuojamas elektrinis stoglangis, o vėlesnės kartos pasiūlė dar įdomesnių naujovių.
Bene geriausiai automobilių entuziastams žinoma trečiosios kartos „Prelude“ technologija – 1987 metais pristatyta keturių vairuojamųjų ratų sistema (4WS).
Ji leido galiniams ratams pasisukti kartu su priekiniais ir taip pagerinti automobilio manevringumą bei valdymo savybes.
Tuo metu tai buvo itin pažangus sprendimas, padėjęs „Prelude“ išsiskirti iš kitų sportiškų automobilių.
Per daugiau nei du dešimtmečius pasaulį išvydo penkios modelio kartos, tačiau 2001 metais jo gamyba buvo nutraukta.
Sportiškas siluetas ir netikėtas praktiškumas
Naujojo „Honda Prelude“ išvaizda iš esmės skiriasi nuo ankstesnių kartų automobilių, tačiau gamintojas išsaugojo tradicinio kupė proporcijas.
Ilgas ir žemas variklio dangtis, nuožulni stogo linija, plačios ratų arkos ir trumpa galinė dalis sukuria sportiško automobilio siluetą.
Kurdami šio modelio dizainą „Honda“ specialistai įkvėpimo sėmėsi iš sklandytuvų. Pasak gamintojo, siekta sukurti automobilį, kurio kėbulo linijos primintų sklandų judėjimą oru.
Tai atsispindi aptakiame priekyje, nuožulniame priekiniame stikle ir švelniai į galinę dalį pereinančioje stogo linijoje.
Naujojo „Prelude“ ilgis siekia 4532 mm, plotis – 1880 mm, o aukštis – vos 1349 mm. Palyginti su daugeliu šiandien populiarių visureigių, tai neįprastai žemas automobilis.
Tačiau nepaisant sportiškos išvaizdos, gamintojas mėgino išsaugoti ir kasdieniam naudojimui svarbias savybes.
Salone įrengtos keturios sėdimos vietos, nors galinė sėdynių eilė dėl žemos stogo linijos labiau tiks trumpesnėms kelionėms arba papildomam bagažui.
Dar viena praktiška savybė – didelis aukštyn atsidarantis galinis dangtis. Nors automobilis turi dvejas šonines duris ir primena tradicinį kupė, į bagažo skyrių galima patekti panašiai kaip į hečbeko.
Standartinė bagažinės talpa siekia 264 litrus, tačiau galinių sėdynių atlošus galima nulenkti. Tai leidžia automobilyje gabenti ir didesnius daiktus, nors akivaizdu, kad „Prelude“ neprilygs įprastam šeimyniniam automobiliui.
Netradicinis hibridas
Bene įdomiausias naujojo „Honda Prelude“ techninis sprendimas – hibridinė „e“ pavara. Automobilyje naudojamas 2,0 litrų keturių cilindrų benzininis variklis, du elektros motorai ir nedidelė ličio jonų baterija.
Bendra sistemos galia siekia 135 kW, arba 184 AG, o didžiausias elektrinės pavaros sukimo momentas – 315 Nm.
Baterijoje sukaupta energija papildoma važiuojant, naudojant benzininį variklį ir stabdymo metu atgaunamą energiją.
Įdomu tai, kad didžiąją dalį kasdienio važiavimo automobilį pirmiausia varo elektrinis motoras. Benzininis variklis dažnai veikia kaip generatorius, gaminantis elektrą, tačiau tam tikromis sąlygomis gali ir tiesiogiai perduoti galią varantiesiems ratams.
Toks veikimo principas leidžia derinti elektros motorui būdingą greitą reakciją su vidaus degimo variklio suteikiamu nuvažiuojamu atstumu.
Gamintojo duomenimis, nuo 0 iki 100 km/val. naujasis „Prelude“ įsibėgėja per 8,3 sekundės, o maksimalus greitis siekia 188 km/val.
Tokie rodikliai gali nustebinti tuos, kurie iš sportiškai atrodančio automobilio tikisi itin didelės galios.
Vis dėlto „Honda“ teigia, kad svarbiausias šio modelio tikslas nėra įspūdinga akceleracija. Kur kas daugiau dėmesio skirta vairavimo pojūčiams.
Tam sukurta nauja „Honda S+ Shift“ technologija, imituojanti tradicinės daugiapakopės pavarų dėžės veikimą.
Nors „Prelude“ neturi įprastos aštuonių laipsnių mechaninės ar automatinės transmisijos, vairuotojas gali naudotis už vairo sumontuotomis pavarų perjungimo mentelėmis.
Pasirinkus atitinkamą režimą, automobilio elektronika keičia elektros motoro reakciją ir benzininio variklio apsukas, taip sukurdama pojūtį, tarsi būtų perjungiamos tikros pavaros.
Sistema gali imituoti ne tik pavarų perjungimo momentą, bet ir trumpalaikį galios pokytį bei variklio garso pasikeitimą.
Važiuoklėje – „Civic Type R“ technologijos
Nors „Prelude“ neturi galingiausiems sportiniams automobiliams būdingos pavaros, jo važiuoklėje galima rasti nemažai sprendimų, atkeliavusių iš gerokai sportiškesnio „Honda Civic Type R“.
Vienas svarbiausių – dviejų ašių priekinės pakabos statramsčių konstrukcija. Ji padeda sumažinti stipraus akceleravimo metu vairui perduodamas jėgas ir užtikrinti tikslesnį automobilio valdymą.
Naujajame „Prelude“ taip pat naudojami adaptyvieji amortizatoriai, galintys keisti savo veikimo charakteristikas priklausomai nuo pasirinkto važiavimo režimo.
Vairuotojas gali rinktis „Comfort“, „GT“, „Sport“ arba individualiai konfigūruojamą režimą „Comfort“ režimas skirtas ramesniam kasdieniam važiavimui, o „GT“ – komfortiškoms ilgesnėms kelionėms.
Pasirinkus „Sport“, pasikeičia akceleratoriaus reakcija, vairo jautrumas ir amortizatorių veikimas. Individualiame režime vairuotojas gali pats susiderinti norimas charakteristikas.
Dar viena iš „Civic Type R“ perimta technologija – keturių stūmoklių „Brembo“ priekinių stabdžių apkabos.
Sportiškumas be didelių degalų sąnaudų
Anksčiau sportiškumas dažniausiai buvo siejamas su didesnio darbinio tūrio varikliais ir mechaninėmis pavarų dėžėmis, o dabar „Honda“ mėgina įrodyti, kad vairavimo malonumą galima sukurti ir naudojant elektrifikuotą sistemą.
Vienas įdomesnių naujojo „Prelude“ privalumų yra jo ekonomiškumas.Gamintojo duomenimis, vidutinės degalų sąnaudos pagal WLTP bandymų ciklą siekia 5,2 l/100 km.
Automobilyje sumontuotas 40 litrų degalų bakas, todėl teoriškai, automobilis su pilnu degaų baku gali nuvažiuoti 700-800 kilometrų.
Paskelbta netradicinio kupė kaina
Lietuvoje naujojo „Honda Prelude“ pradinė kaina siekia 49 900 eurų, o konkursui „Lietuvos metų automobilis 2027“ pateikto automobilio vertė – 50 490 eurų.
Už šią sumą pirkėjas gauna gana neįprastą automobilį, kuris nepretenduoja tapti pačiu greičiausiu ar praktiškiausiu savo klasėje.
Tačiau jis siūlo tai, ko šiuolaikinėje automobilių rinkoje lieka vis mažiau – klasikinį kupė kėbulą ir vairavimo malonumui skirtą konstrukciją.
Ar toks derinys pakankamai įtikinamas, kad pateisintų beveik 50 tūkst. eurų kainą, vertins ir konkurso „Lietuvos metų automobilis 2027“ komisijos nariai.
Konkurse dalyvaujančio „Honda Prelude“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: kupė
- Variklio tipas: 2,0 l benzininis + elektrinis
- Degalų rūšis: benzinas / elektra
- Variklio galia: 135 kW / 184 AG
- Sukimo momentas: 315 Nm
- Varantieji ratai: priekiniai
- Pavarų dėžė: automatinė, su „S+ Shift“ virtualių pavarų sistema
- Sėdimų vietų skaičius: 4
- Durų skaičius: 3
- Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.: 8,3 s
- Maksimalus greitis: 188 km/val.
- Vidutinės degalų sąnaudos: 5,2 l/100 km
- Degalų bako talpa: 40 l
- Svoris: 1443 kg
- Bagažinės talpa: 264 l
- Ilgis: 4532 mm
- Plotis: 1880 mm
- Aukštis: 1349 mm
- Pradinė kaina: 49 900 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 50 490 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose!
Kartu su konkursu „Lietuvos metų automobilis 2027“ portale TV3.lt vyksta ir tradiciniai „Tautos automobilio“ rinkimai, kuriuose savo favoritą gali išrinkti patys skaitytojai.
Balsuoti galima kiekvieną dieną, o vienu metu – už neribotą skaičių konkurso dalyvių. Galite palaikyti tiek vieną labiausiai patikusį automobilį, tiek penkis, dešimt ar net daugiau modelių.
Susipažinkite su konkurso dalyviais ir atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose.
Daugiausia skaitytojų balsų surinkęs modelis bus paskelbtas „Tautos automobiliu 2027“ konkurso apdovanojimų ceremonijos metu.
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