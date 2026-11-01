„Lietuvos metų automobilis 2027“ dalyvis: visiems šeimos poreikiams tinkamas „Kia PV5 Passenger“

Keleiviams skirta „Passenger“ versija siūlo penkiavietį saloną, net 1330 litrų bagažinę ir iki 412 kilometrų siekiantį nuvažiuojamą atstumą. Šiemet šis modelis tapo ir vienu iš konkurso „Lietuvos metų automobilis 2027“ dalyvių.
Nauja „Kia“ kryptis – universalūs elektromobiliai
Naujasis „Kia PV5“ yra pirmasis gamintojo modelis, sukurtas pagal vadinamąją PBV („Platform Beyond Vehicle“) strategiją. Jos esmė – viena elektrinė platforma, kuri gali būti naudojama skirtingos paskirties automobiliams.
Todėl PV5 siūlomas ne tik kaip keleivinis vienatūris, bet ir kaip krovininis automobilis. Gamintojas taip pat numatė įvairias specializuotas versijas, pritaikytas komerciniam naudojimui, keleivių vežimui ar žmonėms su judėjimo negalia.
Automobilis sukurtas naudojant specialią E-GMP.S platformą, kurios konstrukcija leidžia keisti kėbulo konfigūraciją išsaugant bendrą techninį pagrindą. Tokiu būdu „Kia“ siekia sukurti universalesnę automobilių šeimą, tinkamą tiek privatiems, tiek verslo klientams.
PV5 išvaizda taip pat gerokai skiriasi nuo įprastų „Kia“ modelių. Trumpas priekis, didelis stiklo plotas, vertikalūs LED žibintai ir kampuotas kėbulas pirmiausia sukurti siekiant kuo efektyviau išnaudoti vidaus erdvę.
Nors automobilio ilgis siekia 4695 mm, jo ratų bazė yra beveik trijų metrų. Tai leido sukurti erdvų saloną, o trumpesnės priekinė ir galinė kėbulo iškyšos padeda išsaugoti palyginti kompaktiškus išorinius matmenis.
Didžiausias privalumas – salono erdvė
Konkursui pateiktas „Kia PV5 Passenger“ turi penkias sėdimas vietas, tačiau gamintojo pasiūloje jau yra ir septynvietė versija.
Vienas svarbiausių automobilio privalumų – itin erdvus salonas. Dėl aukšto stogo, beveik vertikalių kėbulo šonų ir lygios grindų konstrukcijos keleiviams suteikiama daugiau erdvės nei daugelyje panašaus ilgio tradicinių visureigių.
Įlipimą palengvina abiejose automobilio pusėse įrengtos slankiojančios durys. Jų angos plotis siekia 775 mm, o slenksčio aukštis – vos 399 mm. Toks sprendimas ypač praktiškas šeimoms su mažais vaikais, taip pat dažnai įlipantiems ir išlipantiems keleiviams.
Tačiau bene įspūdingiausia PV5 savybė yra bagažo skyrius. Net ir naudojant visas penkias sėdimas vietas, jo talpa siekia 1330 litrų. Nulenkus galinių sėdynių atlošus, erdvę galima padidinti iki 3615 litrų.
Tai leidžia automobilyje gabenti ne tik didelius lagaminus ar vaikiškus vežimėlius, bet ir dviračius, sporto inventorių ar kitus didesnius daiktus.
Dėl tokio universalumo „Kia PV5 Passenger“ gali būti patrauklus ne tik didesnėms šeimoms, bet ir aktyvų laisvalaikį mėgstantiems žmonėms ar keleivių vežimo paslaugas teikiančioms įmonėms.
Elektrinė pavara ir šiuolaikinės technologijos
Nors PV5 savo išvaizda primena nedidelį komercinį automobilį, salone naudojamos technologijos mažai kuo nusileidžia naujausiems gamintojo lengviesiems modeliams.
Prieš vairuotoją įrengtas 7,5 colio skaitmeninis prietaisų skydelis, o centrinėje konsolėje – 12,9 colio multimedijos ekranas.
Sistema palaiko „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ ryšį, navigaciją bei nuotolinius programinės įrangos atnaujinimus. Automobilyje taip pat numatytos įvairios daiktadėžės, USB jungtys ir išmaniesiems įrenginiams skirtos vietos.
Priklausomai nuo komplektacijos, galima rinktis šildomas bei ventiliuojamas priekines sėdynes, skaitmeninį automobilio raktą ir elektra valdomas slankiojančias duris.
Vairuotojui padeda adaptyvioji greičio palaikymo sistema, automatinis avarinis stabdymas, eismo juostos palaikymo ir kitos saugumo technologijos.
Konkursui pateiktame automobilyje sumontuotas 163 AG galios elektros motoras, sukantis priekinius ratus. Skirtingai nuo kai kurių sportiškesnių „Kia“ elektromobilių, PV5 pirmiausia orientuotas į sklandų važiavimą ir keleivių komfortą.
Gamintojas siūlo dvi baterijų versijas, o didesnės talpos modelis pagal WLTP metodiką gali nuvažiuoti iki 412 kilometrų.
Ilgesnėse kelionėse praverčia greitojo įkrovimo galimybė – tinkamomis sąlygomis bateriją nuo 10 iki 80 proc. galima įkrauti maždaug per 30 minučių.
PV5 taip pat gali būti komplektuojamas su V2L technologija, leidžiančia automobilio baterijoje sukauptą energiją naudoti įvairiems išoriniams elektros prietaisams.
Konkurse dalyvaujančio „Kia PV5 Passenger“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: vienatūris
- Variklio tipas: elektrinis
- Degalų rūšis: elektra
- Variklio galia: 120 kW / 163 AG
- Varantieji ratai: priekiniai
- Sėdimų vietų skaičius: 5
- Durų skaičius: 5
- Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.: 10,6 s
- Maksimalus greitis: 135 km/val.
- Baterijos talpa: 67 kWh
- Nuvažiuojamas atstumas: iki 412 km
- Elektros energijos sąnaudos: 19,3 kWh/100 km
- Svoris: 2070 kg
- Bagažinės talpa: 1330 l
- Ilgis: 4695 mm
- Plotis: 1895 mm
- Aukštis: 1899 mm
- Maksimali įkrovimo galia: 128 kW
- Pradinė kaina: 44 490 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 50 840 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose!
Kartu su konkursu „Lietuvos metų automobilis 2027“ portale TV3.lt vyksta ir tradiciniai „Tautos automobilio“ rinkimai, kuriuose savo favoritą gali išrinkti patys skaitytojai.
Balsuoti galima kiekvieną dieną, už vieną ar kelis konkurso dalyvius. Susipažinkite su automobiliais ir atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose.
Daugiausia balsų surinkęs modelis bus paskelbtas „Tautos automobiliu 2027“ konkurso apdovanojimų ceremonijoje.
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