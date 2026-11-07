Į Lietuvą atvykęs ukrainietis atvirai pasakė, ką mano apie lietuvius

Savo patirtis ir įžvalgas laidoje dėstė socialinių mokslų daktaras Dmytro Mamajevas.
Kaip ir kada čia atvykote?
D. Mamajevas: Mano istorijos Lietuvoje pradžia 2019-ais metais, tada vykdžiau čia savanorišką veiklą, du mėnesius dirbau su vaikais. Tada 2020-ais metais grįžau dar vieną kartą ir vykdžiau stažuotę vienoje kompanijoje Kaune, dirbau su neformalaus švietimo projektu, kurį finansuoja Europos Komisija.
Ši patirtis man pasakė, kad gal dar reikia pabandyti pasilikti Lietuvoje ilgiau. Tada nusprendžiau pabandyti įstoti į doktorantūros studijas. Ir nuo 2021-ų spalio pradėjau sociologijos doktorantūrą, baigiau 2026-ų birželį. Dabar turiu sociologijos mokslo daktaro laipsnį.
Kodėl pasirinkote Lietuvą?
D. Mamajevas: Geras klausimas. Aš magistrantūrą turėjau Italijoje, Bolonijos universitete. Magistro darbą parašiau apie migracijos tendencijas Lenkijoje, Lietuvoje ir Ukrainoje.
Kaip viskas vyksta po 1991-ų metų, kokios tendencijos, kokie bendri reikalai, veiklos, kur atvažiuoja Lietuvos piliečiai, kur atvažiuoja Lenkijos piliečiai, kur ukrainiečiai.
Logiškai, buvo mintis pabandyti įgyti daktaro laipsnį arba Lietuvoje, arba Lenkijoje, dėl to, kad reikia būti tokioje erdvėje ir geografiniame kontekste, jei norėčiau dirbti su šia tema ir toliau.
Tada ieškojau, kokie buvo doktorantūros pasiūlymai ir Lietuvoje, Socialinių mokslų centre, buvo tokia programa, ją pasirinkau. Taip pat bandžiau vieną programą Švedijoje ir vieną Anglijoje, bet nebuvau labai laimingas. Dėl to pasirinkau Lietuvą. Taip pat turėjau Valstybinę doktorantūros stipendija, šis faktas buvo taip pat svarbus.
Kaip sekėsi atvykus prisitaikyti?
D. Mamajevas: Iš pradžių nebuvo daug problemų ar sunkių momentų. Ukrainiečių žmonių jau buvo Lietuvoje taip pat. Dėl fakto, kad galiu kalbėti angliškai ir rusiškai automatiškai buvo lengviau.
Faktas, kad čia jau vykdžiau savanorišką veiklą ir stažuotę man taip pat padeda, nes jau turėjau lietuvių draugų, apytiksliai žinojau, koks gyvenimas.
Dabar, kai jau galiu truputį kalbėti lietuviškai, gyvenimas yra truputį lengvesnis.
Po kiek laiko pradėjote šnekėti lietuviškai, kaip šnekate dabar?
D. Mamajevas: Mano istorija su lietuvių kalba yra taip pat ilga ir sunki. Pradėjau mokytis 2020-ais pirmą kartą, bet tai buvo su tokia savanoriška grupele.
Tada, 2022-ais metais jau turėjau lietuvių kalbos kursus Vytauto Didžiojo universitete. Taip pat turėjau kursus Kauno technologijos universitete, tada turėjau privačių pamoku. Dabar turiu Lituanistikos instituto [pamokas].
Pradėjau kalbėti kaip dabar, galvoju, tik prieš šešis, aštuonis mėnesius. Ne daugiau.
Kokie, anot jūsų, yra Lietuvos žmonės?
D. Mamajevas: Lietuvos žmonės, aš galvoju, yra labai intravertai.
Viena kartą girdėjau tokį pokalbį, koks yra skirtingumas tarp lietuvių ir ukrainiečių. Viena ponia sakė, kad ukrainiečiai yra kaip ispanai. Lietuvių yra daug intravertų, bet aš nesakysiu, ar čia yra gerai ar blogai. Čia tiesiog faktas.
Man patinka, kad labai daug žmonių sportuoja. Lietuva yra ne tokia didelė šalis, kaip Ukraina, ir čia galima matyti, ir Vilniuje, ir Kaune, ir kituose miestuose, kaip daug žmonių sportuoja ir man tai labai patinka, galvoju, kad tai labai svarbu.
Turiu pasakyti apie solidarumą po 2022-ų metų. Mes galime matyti daug Ukrainos vėliavų Vilniuje, Kaune, visur Lietuvoje. Tai labai šilta.
Visuomenėje daug diskutuojama apie imigraciją. Ką jūs, būdamas imigrantu, jaučiate?
D. Mamajevas: Norėčiau pasakyti, kad migracija nėra toks vienos dienos fenomenas. Čia yra ilgo laiko procesas. Žmonės visą laiką iš kažkur važiavo ir kažkur atvažiavo, tai buvo jau tūkstančius metų. Migracijos pradžia ne vakar ir ne prieš vieną savaitę.
Daug žmonių migruoja dėl karo, pavyzdžiui, ar kitų konfliktų. Kai yra reikalai, kai turi priimti sprendimą emigruoti.
Migracija, kaip visi procesai, turi visada ir privalumų, ir trūkumų. Dėl to, kad turime daugiau žmonių, reikia minėti ir ilgo laiko integracijos politiką. Taip pat reikia kalbėti ir apie žmonių istorijas, kaip žmonės integruojasi Lietuvoje.
Šis procesas yra tarp migrantų iš vienos pusės, bet kita pusė – visuomenė.
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