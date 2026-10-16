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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis skambina pavojaus varpais: jei Rusija laimės karą, į Europą gali pasitraukti 20 mln. ukrainiečių

2026-10-16 19:53 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-16 19:53
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo, kad Rusijai laimėjus karą į Europą gali pasitraukti iki 20 mln. ukrainiečių. Tai jis pareiškė penktadienį Briuselyje vykstančiame Europos Sąjungos vadovų susitikime bendraudamas su žurnalistais, rašo „Politico“.

Volodymyras Zelenskis (EPA-ELTA) (nuotr. Elta)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo, kad Rusijai laimėjus karą į Europą gali pasitraukti iki 20 mln. ukrainiečių. Tai jis pareiškė penktadienį Briuselyje vykstančiame Europos Sąjungos vadovų susitikime bendraudamas su žurnalistais, rašo „Politico“.

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Pasak Ukrainos prezidento, Rusijos smūgiai verčia žmones palikti šalį, o Maskva nerodo jokio noro nutraukti karą.

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„Rusija mus žudo“, – pareiškė V. Zelenskis, pabrėždamas, kad ukrainiečiai yra išstumiami iš savo šalies. Prezidentas taip pat pažymėjo, kad Rusija „nenori sustoti“.

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„Politico“ primena, kad prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai milijonai ukrainiečių buvo priversti išvykti į užsienį. Tai sukėlė didžiausią nuo Antrojo pasaulinio karo pabėgėlių krizę Europoje, kuri išsivystė itin sparčiai.

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Eurostato duomenimis, šiuo metu daugiau kaip 4 mln. Ukrainos piliečių ES šalyse naudojasi laikinąja apsauga.

Naują perspėjimą V. Zelenskis išsakė artėjant penktajai plataus masto karo žiemai, kuri, kaip prognozuojama, bus ypač sunki dėl Rusijos bombardavimų.

Karas vis kruvinesnis

Kaip anksčiau rašė portalas UNIAN, Rusija suintensyvino smūgius Kyjivui, naudodama naujus greitaeigius dronus, kurių Ukrainos oro gynyba kol kas nepajėgia patikimai perimti. Dažni oro pavojaus signalai, elektros ir vandens tiekimo sutrikimai bei grėsmė infrastruktūrai pavertė sostinės gyventojų kasdienybę nuolatine kova.

UNIAN taip pat skelbia, kad rugsėjis buvo kruviniausias mėnuo nuo pat karo pradžios. Palyginti su praėjusių metų rugsėju, civilių aukų skaičius Ukrainoje išaugo 85 proc.: žuvo mažiausiai 328 žmonės, o daugiau kaip 2 tūkst. buvo sužeisti.

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labai gražu
labai gražu
2026-10-16 20:03
Europa labai myli ukrainiečius, kurie net ir laimėjus karą niekada negrįš į šalį kur žmones gaudo gatvėse,sumuša ir busifikuoja.
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