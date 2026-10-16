Ukraina dronais gabens transplantacijai skirtus organus

Kyjivas save laiko vienu pasaulio lyderių dronų technologijų srityje. Karui su Rusija Ukraina kas mėnesį pagamina tūkstančius dronų – nuo ilgojo nuotolio sprogmenimis užtaisytų bepiločių orlaivių iki mažų žvalgybinių dronų su tiesioginio vaizdo perdavimo (FPV) sistema.
„Ukraina pradeda bandomąjį projektą, pagal kurį transplantacijai skirti organai bus gabenami dronais“, – socialiniuose tinkluose pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.
Ministerijos teigimu, jai pavaldus Širdies institutas turi tris specializuotus dronus, galinčius nuskristi iki 700 kilometrų.
Pasak ministerijos, dronai padės greičiau pristatyti transplantacijai skirtus organus, nes juos galima išsaugoti tik kelias valandas.
Fronte Ukraina jau seniai naudoja dronus ir nuotoliniu būdu valdomus robotus medicinos reikmėms, įskaitant medicinos priemonių tiekimą ir sužeistų karių evakavimą iš apšaudomų teritorijų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.