„Prezidentas tokio prašymo niekada nepateikė“: kilus klausimams dėl „Starshield“ – JAV pareigūno reakcija

Kyjivas trečiadienį pranešė apie bendrovės „SpaceX“ teikiamos paslaugos apribojimus, kuriuos laiko itin svarbiais atremiant Maskvos invaziją. Tai įvyko netrukus po to, kai D. Trumpas sukritikavo Ukrainą ir paragino ją nustoti taikytis į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas.
„Prezidentas tokio prašymo niekada nepateikė“, – su anonimiškumo sąlyga nurodė JAV pareigūnas, paklaustas, ar toks nurodymas buvo gautas iš Baltųjų rūmų.
E. Muskas anksčiau pareiškė, kad dėl „bet kokių greičio ar naudojimo apribojimų“ jo įmonės „SpaceX“ sistemoms „Starshield“ „sprendžia JAV kariuomenė ir galiausiai POTUS“, turėdamas omenyje D. Trumpą.
Ukraina naudoja „Starshield“ – karinio lygio „Starlink“ palydovinę paslaugą – ryšiui mūšio lauke, vidutinio nuotolio smūgiams Rusijos okupuotoje teritorijoje ir savo dronams perėmėjams.
Šalis taip pat naudojasi atskira „SpaceX“ civiline palydovine sistema „Starlink“.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį sakė, kad paslaugos teikimas jau atkuriamas ir kad „mano partneriai man pranešė, jog administracija ir Baltieji rūmai nusiuntė žinutę „SpaceX“, prašydami tai padaryti“.
Vašingtono ir Kyjivo santykiai pastarosiomis dienomis darėsi vis labiau įtempti, D. Trumpui paraginus pakeisti V. Zelenskį po to, kai Ukrainos vadovas sukritikavo JAV susitarimą, leidžiantį tiekti daugiau rusiško dyzelino į pasaulines rinkas.
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