TV3 Žinios. Istorinė akimirka Lietuvos kariuomenėje; Kraupi žmogžudystė Ukrainoje

Kruvinasis spalis Charkivo srityje. Kaip įtariama, iš nelaisvės pabėgęs rusų karys nušovė penkis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų brigados karius. Penkių Ukrainos dronų operatorių kūnai rasti viename iš namų, kur jie ilsėjosi po kovinės užduoties, kai kurie jų sušaudyti tiesiog lovose. Visiems šauta į galvą. Šaltakraujiškai žmones, kai kuriuos dar nespėjusius prabusti iš miegų, iššaudęs Rusijos karys iš Sankt Peterburgo sulaikytas.
Krašto apsaugai kitų metų biudžete numatyta 4,8 mlrd. eurų, tai truputį daugiau nei šiemet, nors procentas nuo BVP kitąmet bus kiek kuklesnis. Auga ir Šaulių sąjungos biudžetas, tačiau kitos už vidaus saugumą atsakingos institucijos ir tarnybos tik su pavydu žiūri į kariuomenę. Tiek policijai, tiek pasieniečiams, tiek ir saugumo departamentui kitiems metams numatyti nedideli atlyginimų augimai.
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