Zelenskis perspėja: Trumpas gali sušvelninti ir daugiau sankcijų Rusijai

Apie tai rašo ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.
V. Zelenskis įspėjo, kad sankcijų sušvelninimas galiausiai gali lemti santykių su Maskva normalizavimą, nepaisant to, kad Rusija nerodo jokio noro sutikti net su paliaubomis Ukrainoje.
„Yra intuicijos, yra žvalgybos duomenų, yra įvairių detalių“, – sakė V. Zelenskis žurnalistams Briuselyje.
„Mano nuomone, mes negalime sutikti su šiais susitarimais. Nes po to bus susitarimai dėl dujų. Ir aš tuo esu visiškai įsitikinęs. Po dujų jie panaikins sankcijas ir kitose srityse“, – kalbėjo ukrainiečių lyderis.
„Galiausiai tai bus bankų sistema, fiziniai asmenys ir chemijos pramonė“, – pažymėjo jis.
V. Zelenskis teigė, kad jo pagrindinis rūpestis – įšaldyto Rusijos turto likimas.
Europos diplomatai leidiniui „The Kyiv Independent“ anksčiau sakė, jog Maskva siekia, kad Jungtinės Valstijos atblokuotų šias lėšas mainais į sutikimą sudaryti energetikos paliaubas su Ukraina.
„Manau, kad rizika kyla dėl įšaldyto turto, – sakė jis. – Jei aš jo neginsiu, kas tai padarys?“
Vašingtono netikėtai paskelbtas susitarimas dėl dyzelino, pagal kurį Maskvai leidžiama eksportuoti šiuos degalus į JAV ir kitas rinkas, nepaisant sankcijų, įvestų dėl Rusijos vykdomos visapusiškos invazijos į Ukrainą, padidino įtampą tarp Ukrainos ir JAV.
V. Zelenskis spalio 9 dieną sukritikavo šį sprendimą ir įspėjo, kad leidimas Rusijai eksportuoti dyzeliną suteiktų Maskvai papildomų pajamų karui tęsti.
„Tai tik padeda (Vladimirui) Putinui ir leidžia jam tęsti karą, – sakė V. Zelenskis. – Ir tuo metu, kai mes kalbame apie taiką, JAV leidžia Rusijai eksportuoti dyzeliną.“
Įtampa jau buvo padidėjusi po to, kai D. Trumpas apkaltino Ukrainą, kad jos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms kursto kuro kainų pasaulyje kilimą, nors ekspertai ginčija šį teiginį. Jo administracija taip pat pagrasino nutraukti žvalgybinę paramą ir ginklų tiekimą, jei Kyjivas nenutrauks atakų.
Naujausi nesutarimai kilo po kelių mėnesių nesėkmingų bandymų derėtis dėl Rusijos karo prieš Ukrainą užbaigimo. Įstrigus diplomatinėms pastangoms, Rusija, artėjant žiemai, toliau atakuoja Ukrainos energetikos infrastruktūrą.
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