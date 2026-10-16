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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis į klausimą apie Trumpo elgesį atsakė šypsena: „Tai ir yra mano atsakymas“

2026-10-16 16:01 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-16 16:01
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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, penktadienį paklaustas, ar Donaldas Trumpas verčia jį atpirkimo ožiu dėl problemų Jungtinėse Valstijose, tik iškalbingai nusišypsojo ir nieko nepasakė.

Zelenskis į klausimą apie Trumpo elgesį atsakė šypsena: „Tai ir yra mano atsakymas“ EPA
GALERIJA (12)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, penktadienį paklaustas, ar Donaldas Trumpas verčia jį atpirkimo ožiu dėl problemų Jungtinėse Valstijose, tik iškalbingai nusišypsojo ir nieko nepasakė.

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Po jo susitikimo su Europos Sąjungos (ES) lyderiais surengtoje konferencijoje Briuselyje susirinkusiems žurnalistams prapliupus juoku, jis galiausiai ištarė: „Tai ir yra mano atsakymas.“

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V. Zelenskio buvo paklausta, ar D. Trumpas puola Ukrainos lyderį siekdamas nukreipti dėmesį nuo savo paties politinių problemų prieš kitą mėnesį vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus, nes yra įklimpęs į konfliktą su Iranu, o dyzelino kainos smarkiai pakilo.

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Toks klausimas buvo užduotas po to, kai, pašlijus Vašingtono ir Kyjivo santykiams, D. Trumpas pareiškė, kad jam lengviau susitarti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu nei su V. Zelenskiu.

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„Vakar Ukrainoje buvo tūkstantis dronų, tūkstantis, bet amerikiečiai sako, kad sunku kalbėtis su Zelenskiu, o su Putinu susitvarkyti lengviau“, – pridūrė ukrainiečių lyderis.

(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Volodymyras Zelenskis (Ukrainos prezidentūros skelbiamos nuotraukos)

Volodymyras Zelenskis po Donaldo Trumpo komentarų sako ginantis Ukrainos interesus

Ukrainiečių lyderis Volodymyras Zelenskis, komentuodamas Donaldo Trumpo pastabas, kuriose JAV prezidentas lygino jį su Vladimiru Putinu, atkirto, kad tik gina Ukrainos interesus.

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Apie tai rašo britų laikraštis „The Guardian“.

Penktadienį per spaudos konferenciją V. Zelenskio buvo paklausta apie D. Trumpo komentarą, kad su juo susitarti sunkiau nei su V. Putinu.

„Aš tik ginu Ukrainos interesus“, – atsakė V. Zelenskis.

„Ir nesvarbu, kaip Rusija norėtų apriboti visas mūsų teises, aišku, kad mes turime teisę gintis“, – pabrėžė jis.

Ukrainiečių lyderis pridūrė, kad per susitikimus su D. Trumpu visada rasdavo temų diskusijoms ir sprendimams.

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