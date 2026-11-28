Naujienų portalui tv3.lt pašnekovas pateikė visų 12 Zodiako ženklų astrologines prognozes. Jis nurodė, kuriems Zodiako ženklams labiau seksis profesiniame gyvenime, o kuriems – asmeniniame.
Taip pat pašnekovas pasidalijo savo įspėjimais su Zodiako ženklais apie sritis, su kuriomis 2027-aisiais reiktų būti atsargesniais.
Avinas
Avinams 2027-ieji bus itin palankūs viskam, kas susiję su tarptautine veikla, ypač importo ir eksporto verslais. Sėkmė lydės ir tuos, kurie dirba su užsienio kompanijomis ar partneriais.
Asmeniniame gyvenime tai bus ypač palankus laikotarpis romantiniams ir šeimos reikalams. Vis dėlto vaikų planavimui šie metai nėra laikomi itin palankiais.
Finansinėje srityje piniginių įplaukų netrūks, tačiau svarbu išlikti atsargiems. Rekomenduojama visuomet turėti finansinį rezervą ir neinvestuoti visų lėšų į vieną projektą.
Taip pat 2027-ieji nebus palankus metas investicijoms į nekilnojamąjį turtą. Didžiausią pasitenkinimą ir geriausias patirtis Avinams šiais metais turėtų atnešti būtent asmeninis ir romantinis gyvenimas.
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