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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Iš Naglio Šulijos – žinia 2 Zodiako ženklams: tokios sėkmės laukėte seniai

2026-11-15 20:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-15 20:30
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Trokštate sužinoti, kas jūsų laukia šią savaitę? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

Trokštate sužinoti, kas jūsų laukia šią savaitę? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

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Saulė šią savaitę toliau keliaus Skorpiono ženklu ir sekmadienį, lapkričio 22 dieną, pereis į Šaulį. Kol Saulė Skorpione, ji moko mus į gyvenimą bei supančius reiškinius žvelgti įdėmiai, atidžiai, mąstyti blaiviai, sprendimus priimti pasvėrus visas silpnąsias ir stipriąsias puses, o kai jau sprendimas priimtas – veikti greitai ir tiksliai taip, kaip būtina. Dėl to ne, niekas dėl nieko nesigailės – tiesiog taip reikia.

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Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus šias tendencijas tiktai dar labiau sustiprins, mat jis taip pat yra Skorpiono ženkle, dėl to į tvarkomus reikalus irgi žvelgs skorpionišku stiliumi – kritiškai, atidžiai, bet jei reikia, veiks ryžtingai ir tiksliai taip kaip reikia. Merkurijus sparčiai greitėja, dėl to dalykiniai reikalai irgi vis greičiau bėgs pirmyn.

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FOTOGALERIJA. Zodiako ženklai

Gražuolė Venera yra Svarstyklių ženkle, tad mielai skleidžia savo žavesį. Galbūt ji neskleidžia didelio jausmingumo, tačiau tikrai moko ir matyti, ir kurti gražius, mielus dalykus, eleganciją ir gerą skonį. Venera didina greitį, dėl to jos jėga auga. Dėl to taip, netrukus grožis pasaulį gelbėti galės.

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Kariūnas Marsas šią savaitę irgi nesnaus. Jis bus Liūto ženkle, todėl tikrai karingas ir narsus, todėl tikrai nesidrovės pliektis su priešais dėl savo tikslo. Pažvelgus į kai kuriuos didžiuosius Europos miestus iš karto matyti ir mūšio azartas, ir Ugnies stichijai priderančios liepsnos. Tikrų mūšių laukuose narsos irgi kaip nestigo, taip ir nestigs.

Dar pirmadienį Marsas pasivys ir pralenks Jupiterį, valdžios ir autoriteto planetą. Galima spėti, kad Marsas oficialią valdžią atstovaujančiam Jupiteriui suteiks papildomų jėgų, ryžto ir įkvėpimo kažką daryti, dėl to valdžia ims energingiau kovoti su visais maištais. Kita vertus, Jupiteris suteiks jėgų Marsui, dėl to visi norintys mesti iššūkį kam nors manys, kad gali pasiekti kažkokių tikslų ir įrodyti savo tiesas bei pranašumą.

Dėl visų šių priežasčių galima manyti, kad praėjusi ir ši savaitė – tai visų maištų ir kovų apogėjus, netrukus, tai yra lapkričio pabaigoje, viskas išsikvėps, aprims ir visos kovojančios pusės eis laižytis žaizdų, papildyti atsargų ir skaičiuoti rezultatus. Iki kito karto.

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