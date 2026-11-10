Kava ir šokoladas – derinys, kuriam sunku atsispirti: 3 gardūs desertų receptai

Nors kava dažniausiai mėgaujamės iš puodelio, virtuvėje ji gali atlikti ir kitą vaidmenį. Nedidelis kiekis espreso ar tirpios kavos leidžia išryškinti šokolado skonį, o kartais suteikia desertui ir subtilių skrudintų pupelių natų. Tad jeigu savaitgalį norisi palepinti šeimą, nustebinti svečius ar tiesiog pasigaminti ką nors saldaus prie popietinės kavos, verta išbandyti šiuos tris receptus.
1. Šokoladiniai brauniai su espresu – sodrus skonis kiekviename kąsnyje
Šokoladinis braunis – vienas tų desertų, kuriam sunku atsispirti, ypač kai jo vidus išlieka minkštas, o namuose dar tvyro kepamo šokolado aromatas. Tačiau į įprastą receptą įmaišius espreso, kepinys gali nustebinti dar sodresniu skoniu. Kava puikiai papildo juodąjį šokoladą, o sauja traškių lazdynų riešutų suteikia malonios tekstūros.
Šis desertas ypač tiks savaitgalio popietei, kai norisi šiek tiek pasisukioti virtuvėje. Be to, braunius galima iškepti iš anksto – atvėsusius juos bus lengviau supjaustyti gražiais gabalėliais.
Reikės:
- 250 g pieniško arba pusiau juodo šokolado;
- 55 g juodojo šokolado;
- 115 g sviesto;
- 180 g kvietinių miltų;
- 3 v. š. nesaldintos kakavos;
- 1 . š. kepimo miltelių;
- 2 v. š. tirpios espreso kavos;
- 250 g cukraus;
- 3 kiaušinių;
- 2 a. š. vanilės ekstrakto;
- 100–130 g smulkintų lazdynų riešutų (nebūtina);
- žiupsnelio druskos.
Gaminimas:
Pirmiausia iki 175 °C įkaitinkite orkaitę. Karščiui atspariame dubenyje virš garų vonelės ištirpinkite abiejų rūšių šokoladą kartu su sviestu. Kai masė taps vientisa, nukelkite nuo kaitros ir palikite šiek tiek atvėsti.
Kitame dubenyje sumaišykite miltus, kakavą, kepimo miltelius, druską ir tirpią espreso kavą. Atskirai išplakite kiaušinius su cukrumi bei vanilės ekstraktu, kol masė taps šviesesnė ir puresnė. Tuomet supilkite pravėsusį šokoladą, išmaišykite ir pamažu įmaišykite sausus ingredientus. Jei mėgstate, suberkite ir smulkintus lazdynų riešutus.
Tešlą supilkite į maždaug 28 × 18 cm kepimo formą ir kepkite apie 35 minutes. Iškepusiam brauniui leiskite atvėsti, o tada supjaustykite norimo dydžio gabalėliais. Jei norisi dar daugiau pasilepinti, patiekite su kaušeliu vanilinių ledų.
2. Šokoladiniai keksiukai su kava – minkšti, purūs ir lengvai paruošiami
Keksiukai – puikus pasirinkimas, kai norisi kažko saldaus visai šeimai arba laukiate svečių. Jų nereikia pjaustyti, patogu patiekti, o likusius galima pasilikti kitai dienai. Be to, šie keksiukai nereikalauja sudėtingų ingredientų ar ypatingų konditerinių įgūdžių.
Šiame recepte kava ne tik suteikia kepiniams aromato, bet ir padeda išryškinti kakavos skonį. O jei norisi dar įspūdingesnio rezultato, atvėsusius keksiukus galima papuošti šokoladiniu kremu ar tiesiog apibarstyti cukraus pudra.
Reikės (12 keksiukų):
- 180 g kvietinių miltų;
- 200 g cukraus;
- 20 g nesaldintos kakavos;
- 1 a. š. valgomosios sodos;
- 1 a. š. tirpios espreso kavos;
- 230 ml paruoštos ir atvėsintos kavos;
- 70 ml neutralaus skonio augalinio aliejaus;
- 1 a. š. vanilės ekstrakto;
- žiupsnelis druskos;
- mėgstamas šokoladinis ar kavos kremas papuošimui (nebūtina).
Gaminimas:
Orkaitę įkaitinkite iki 175 °C, o keksiukų formą paruoškite kepimui. Dideliame dubenyje sumaišykite miltus, cukrų, kakavą, sodą, espreso kavą ir druską.
Tuomet supilkite atvėsintą kavą, aliejų bei vanilės ekstraktą. Viską išmaišykite, kol neliks sausų miltų gumulėlių. Tešla bus gana skysta, tačiau taip ir turi būti.
Paruoštą masę paskirstykite į keksiukų formeles, užpildydami maždaug du trečdalius jų tūrio. Kepkite apie 18–22 minutes. Atvėsusius keksiukus galite papuošti šokoladiniu kremu arba tiesiog apibarstyti cukraus pudra.
3. Šokoladinis kremas su espresu – desertas be orkaitės
Pasitaiko vakarų, kai labai norisi ko nors saldaus, tačiau įjungti orkaitės ir imtis sudėtingų kepinių visai nėra ūpo. Tokiais atvejais gali praversti šis šokoladinis kremas, kuriam pakaks vos kelių ingredientų.
Desertas pasižymi sodriu šokolado skoniu, o espresas suteikia jam malonaus kartumo. Jį galima paruošti iš anksto ir laikyti šaldytuve iki patiekimo. Be to, mažose stiklinaitėse patiektas kremas atrodo itin elegantiškai, todėl puikiai tiks ir vaišinant svečius.
Reikės (4 nedidelėms porcijoms):
- 220 g juodojo šokolado (ne mažiau kaip 70 proc. kakavos);
- 200 ml riebios plakamosios grietinėlės;
- 90 ml stiprios espreso kavos;
- šokolado drožlių papuošimui.
Gaminimas:
Pirmiausia paruoškite stiprią espreso kavą. Nedideliame puode ant silpnos ugnies pakaitinkite grietinėlę, kol ji beveik užvirs, tačiau neleiskite jai smarkiai kunkuliuoti. Tuomet supilkite kavą.
Šokoladą sulaužykite mažais gabalėliais ir sudėkite į karščiui atsparų dubenį. Užpilkite karštu grietinėlės bei kavos mišiniu ir maišykite, kol šokoladas visiškai ištirps, o masė taps glotni.
Palikite maždaug 10–15 minučių pravėsti, tuomet paskirstykite į nedideles stiklines ar desertinius indelius. Dėkite į šaldytuvą bent valandai, kad kremas sutvirtėtų. Prieš patiekdami papuoškite šokolado drožlėmis, o jei norisi gaivesnio skonio – keliomis šviežiomis uogomis.
Skanaus!
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