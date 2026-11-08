Kaune atsiras tramvajus, o Vilniuje – metro? „Darykime tai, kas žemiška“

Kol Kaunas planuoja tramvajų, Prezidentūra gaivina metro idėją Vilniuje. Tik susisiekimo ministras tai kritikuoja ir sako, kad Vilniui, kaip ir Kaunui, užtektų tramvajaus.
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Kauno valdžia apsisprendė pirmąją tramvajaus liniją tiesti pagrindine miesto eismo arterija. Čia kursuotų 30 metrų ilgio tramvajus.
„Šiaurės prospektu, per Savanorius, iki Pilies žiedo. Manome, kad pradėti reikėtų nuo mažesnės apimties linijos – ji trumpesnė, taip pat matome, kad Savanorių prospekte keleivių intensyvumas didelis“, – pasakojo Transporto organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.
Sieks pritraukti daugiau viešojo transporto vartotojų
Viliamasi, kad tai padės kuo daugiau gyventojų paskatinti naudotis viešuoju transportu.
„Lietuviai daugiausia kelionių atlieka automobiliais ir Europoje yra pirmi – daugiau nei 83 proc. kelionių. Norint prie to įpratusią tautą persodinti į viešąjį transportą, reikia, kad jis būtų patogus“, – svarstė M. Matusevičius.
Opozicija tokią idėją kritikuoja – Savanorių prospekte ir dabar yra puikus susisiekimas.
„Analizuojant kitų šalių gerąją patirtį, kur tramvajus pasiteisino – tarkime, Tamperės pavyzdys, ten buvo pastatyta 190 naujų daugiaaukščių namų – ar tai atsiras Savanorių prospekte? Manau, ne“, – sakė LVŽS frakcijos seniūnė Kauno taryboje Vaida Pranarauskaitė.
Ji siūlo įrenginėti ne bėginį tramvajų, o svarstyti modernius sprendimus.
„Pasaulyje – Kinijoje, Malaizijoje, Australijoje – veikia virtualūs tramvajai, kuriems nereikia keisti požeminių komunikacijų, o jų įrengimas kainuoja dešimtis kartų pigiau“, – sakė ji.
Tramvajaus veikimas numatomas 2031 metais
Preliminari vienos tramvajaus linijos įrengimo kaina – apie trečdalis milijardo eurų, o tai yra kone pusė metinio miesto biudžeto.
Susisiekimo ministras, nors Kauną už tramvajaus idėją giria, valstybės biudžete eilutės tam numatyti nežada.
„Valstybė neturi lėšų investuoti tokių sumų į vieno miesto viešąjį transportą. Tačiau padėsime kitoje finansinėje perspektyvoje nuo 2028 metų, kai iš Europos Sąjungos bus numatytos eilutės viešajam transportui ir žaliojo kurso projektams“, – tikino susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Prezidentas Gitanas Nausėda ragina atnaujinti diskusijas dėl metro Vilniuje.
Tik štai susisiekimo ministras prezidentą sukritikavo: „Metro yra labai brangus projektas. Įvertinant tai, kiek jau infrastruktūros įrengta Vilniuje, mano vertinimu, tai yra metro utopija ir metro Vilniuje nebus. (...) Darykime tai, kas žemiška – gal Vilniuje padarykime tramvajų.“
Skaičiuojama, kad Kaune tramvajus galėtų pradėti riedėti apie 2031-uosius metus. Ar tokios idėjos imsis Vilnius – kol kas nežinia.
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