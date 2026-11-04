Į nuovadą Irane pakliuvęs lietuvis keliautojas papasakojo, ką išgyveno: „Atėmė viską“

Tiesa, net ir, atrodytų, nepavojingose šalyse turistus taip pat gali ištikti nelaimės, pavyzdžiui, ryklys iškąsti dalį sėdmenų.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Mantas Bertulis išvyko į Iraną
Paskutinės keliautojo Manto Bertulio ir jo draugo šypsenos buvo Turkijos oro uoste, o dabar jau su kitokiomis nuotaikomis lankosi Irane.
„Nelabai stengiuosi filmuoti oro uoste ar lėktuve, nes kažkaip dar biškį jaučiau įtampą. Nesijaučiu labai komfortiškai“, – minėjo keliautojas Mantas Bertulis.
Ir nors iraniečiai savo šalyje narve laiko įkalinę ne tik įsivaizduojamą Donaldą Trumpą, bet ir dvi lietuves, savo koją, kaip sako Mantas, ant uždraustosios žemės padėjo ir jis. Ir dėl to Mantą užplūdo lietuvių neapykantos lavina.
„Nesu čia buvęs, labai domina visa ta situacija, pamatyti pačiam gyvai, patirti viską pačiam, o ne tikėti tuo, ką rašo spauda“, – sakė keliautojas.
Iranas – 100-ji, jubiliejinė šalis Manto kelionių sąraše. Jau prieš tai vyras lankėsi itin pavojingose, dabar Užsienio reikalų ministerijos juodai ir raudonai pažymėtose šalyse: Afganistane, Sirijoje, Ukrainoje. Mantas kelionę į Iraną susiplanavo anksčiau ir nors lietuvaičių istorija privertė sunerimti, bet M. Bertulis nesupranta, kuo tai su juo susiję.
„Jeigu kažkoks lietuvis prisidirbo kažkur, kažką padaro, aš pats iki galo nežinau, kas ten nutiko, dėl to keisti savo planus...“, – aiškino M. Bertulis.
Andrius Užkalnis piktinasi keliautojais
Tolimesniuose M. Bertulio planuose – vienas pavojingiausių pasaulyje Haitis, kur siaučia gaujos ir dėl išpirkos grobiami žmonės, Sudanas, Šiaurės Korėja. Rašytojas Andrius Užkalnis stebisi kai kurių lietuvių poelgiais ir klausia po kokiu akmeniu reikia gyventi, kad vyktum į tokią šalį, kaip, tarkime, Iranas.
„Nepastebėti visos tos informacijos, kuri yra viešojoje erdvėje ir vietoje to pasitikėti patarimais, tokių pat durnių, kurie sako, kad čia žiūrėkite, labai draugiška šalis, labai svetingi žmonės, architektūros paminklai“, – kalbėjo rašytojas Andrius Užkalnis.
O tokius absoliučiai, anot A. Užkalnio, neatsakingus keliautojus, švaistydama resursus, kai daugybė žmonių stengsis kažką padaryti, turi gelbėti Lietuvos valdininkai.
„Kiti žmonės ne per kvailumą, ne per aplaidumą patenka į panašias situacijas, jie galimai gaus mažiau pagalbos, todėl, kad resursai nėra begaliniai“, – pridūrė jis.
„Geriausia bausmė, jeigu žmogus lieka gyvas, duok Dieve, kad liktų, turėtų atlyginti finansiškai – viską, visą pagalbą“, – tikino keliautojas Neturistas.
Ir taip sako savo tapatybės nenorintis viešinti keliautojas, kuris taip pat išnarstė pavojingiausias ir atokiausias šalis pasaulyje. Neturistas lankėsi Irane sausį per masinius protestus ir išvyko iki karo likus 2 savaitėms. Irane vaikinas buvo sulaikytas, uždarytas, tardytas 6 kartus. Jį sekdavo ir tiesiog gatvėje.
„Paėmė iš manęs pasą, kad negalėčiau pabėgti, jeigu jau ten bandžiau bėgti. Nusivežė mane į nuovadą, tai nuovadoje atėmė viską. Ten telefoną, surinko visas kameras“, – pasakojo keliautojas Neturistas.
Keliautojai ragina prieš išvyką įsivertinti rizikas
Neturistas lankėsi ir Irake. Vaikinas – karinių konfliktų mėgėjas, tačiau tikina, kad jei jis pravažiavo Afganistaną ir liko gyvas, tai nereiškia, kad pravažiuos ir kitas keliautojas, tad kiekvienas turi prisiimti atsakomybę.
„Kažkas mėgsta keliauti į Italiją ir suvalgyti picą, o aš mėgstu nuvažiuoti į Iraką ir pasivaikščioti tarp užminuotų pastatų“, – minėjo keliautojas Neturistas.
Aštresnių pojūčių mėgėjų yra ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Štai 2019–2021 metais daugiau kaip 1 500 Amerikos piliečių turistaudami mirė, nes buvo nužudyti, nuskendo ar žuvo dėl teroristinių veiksmų. Ar glostė lokiuką.
„Zanzibare, kai lankiausi, lygiai tokiu pat metu vienam turistui ryklys iškando užpakalį“, – sakė kelionių žurnalistas Orijus Gasanovas.
Tiesa, Orijus pats prieš porą savaičių grįžo iš raudonai pažymėto Pakistano. Vyko ten darbo tikslais. Lankė ir saugius regionus, ir teritoriją palei Afganistano sieną, vadinamą teroristų meka.
„Regione, kuriame keliauti be ginkluotos apsaugos – negalima. Tai mane lydėjo 4 kalašnikovais ginkluoti apsauginiai“, – kalbėjo O. Gasanovas.
Tad turistiniais tiksliais, anot Orijaus, ten vykti nereikėtų. Kelionių žurnalisto patarimas vienas – keliauti atsižvelgiant į rekomendacijas, nes jos veltui nerašomos.
„Šalys atsižvelgia ir į savo žvalgybos duomenis, kartais yra tokios informacijos, kurios galbūt valstybės, kaip mūsų Užsienio reikalų ministerija ar kitos šalys, negali viešinti“, – įspėjo O. Gasanovas.
Pavojus yra visose šalyse, tačiau jei visko bijosi – iš namų išeisi, tad reik tiesiog sveiko proto – sako žurnalistas.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.