Iš į Iraną išvykusio Manto Bertulio – pirmieji kadrai: parodė, kaip leidžia laiką

Šiais kadrais jis sutiko pasidalinti ir su portalu tv3.lt.
Sureagavo į kritiką
Šalia nuotraukų M. Bertulis kreipėsi į sekėjus ir sureagavo į pastaruoju metu jį pasiekusią patarimų bei kritikos bangą:
„Pirma diena Irane.
P.S. Ačiū labai visiems už patarimus, kaip gyventi, kur keliauti, kaip keliauti, kada keliauti ir t. t. Pažadu ir toliau nekreipti į tai dėmesio ir neatsakingai elgtis. Myliu, bučiuoju“, – rašė M. Bertulis.
Nuotraukose M. Bertulis užfiksuotas besišypsantis su vietiniais gyventojais, tyrinėjantis miesto gatves, geriantis šviežias sultis, bei besilankantis žinomose Teherano vietose – tarp jų ir buvusioje JAV ambasadoje.
Pasirengimas pasekmėms ir asmeninė atsakomybė
Prieš pasidalydamas šiais kadrais, M. Bertulis „Žinių radijo“ interviu išsakė savo poziciją dėl kylančių rizikų ir visuomenės reakcijos. Keliautojas pripažino, kad sprendimas vykti į Iraną susijęs su rizika sveikatai bei gyvybei, o nepalankūs komentarai yra suprantami.
„Suprantu visus tuos argumentus ir komentarus ir iš dalies pritariu jiems, nes pats rizikuoju savo sveikata, gyvybe, paskui tenka gelbėt valstybei, bet kita vertus – iš kurios pusės pažiūrėsi, tai aš pats moku mokesčius, nemažai moku mokesčių, tai gal kažkaip tada reiškia, kad galėčiau ir gaut tas valstybės paslaugas kažkokias. Pagal ką mes renkamės? Tada gal ir gydytojai turėtų neoperuot tų žmonių, kurie per kvailą galvą girti vairavo ar dar kažkas.“
Aptardamas galimus neigiamus scenarijus, M. Bertulis neslepia, kad įvykus nelaimei susilauktų didelės visuomenės kritikos. Nepaisant to, jis teigia prisiimantis visą riziką bei baimes ir pabrėžia, kad iškilus sunkumams pirmiausia bandytų situaciją spręsti savo jėgomis.
„Aš labai tikiuosi, kad man viskas čia bus gerai. Faktas, kad jeigu kažkas man nutiks, aš būsiu didžiausias klounas ant Lietuvos, bet aš kažkaip sakau, prisiimam visas rizikas, visas baimes ir jeigu kas ir nutiks, tai faktas, kad aš pirmiausia pats bandysiu savo jėgom, o paskui bus matyt“, – kalbėjo vyras.
Požiūris į mokesčių ir viešųjų lėšų skaičiavimą
M. Bertulis kritiškai vertina visuomenėje paplitusį polinkį skaičiuoti kiekvieną mokesčių mokėtojų centą. Jis palygina šią situaciją su valstybės institucijų išlaidų vertinimu ir ragina nebūti smulkmeniškiems:
„Aš manau, kad tas toks mokesčių skaičiavimas yra perdėtas. Tai ta pati tema, kaip, pavyzdžiui, būna ministerijos padaro vakarėlį savo darbuotojams, mes skaičiuojam kiekvieną centą. Na nebūkim tokie, kaip sakant, kiekvieno cento skaičiuotojai.“
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