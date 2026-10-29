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Iranas teigia: Hormuzo sąsiauryje ant minų užplaukė ir užsidegė trys tanklaiviai

2026-10-29 12:42 / šaltinis: AFP-ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: AFP-ELTA / aut.
2026-10-29 12:42
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Irano revoliucinė gvardija ketvirtadienį pranešė, kad, mėgindami kirsti Hormuzo sąsiaurį, ant minų užplaukė ir užsidegė trys naftos tanklaiviai.

Tanklaivis prie Būtingės, 2008 m. Asociatyvi nuotrauka. Vladimiras Gulevičius / ELTA (nuotr. ELTA)

Irano revoliucinė gvardija ketvirtadienį pranešė, kad, mėgindami kirsti Hormuzo sąsiaurį, ant minų užplaukė ir užsidegė trys naftos tanklaiviai.

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„Per pastarąsias 24 valandas sprogo ir užsidegė trys taisykles pažeidę ir mėgindami plaukti neleistinu pietiniu Hormuzo sąsiaurio maršrutu ant minų užplaukę naftos tanklaiviai“, – pareiškime nurodė Islamo revoliucijos gvardijos korpusas (IRGC).

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Pareiškime teigiama, kad laivai buvo „išjungę visas savo radarų ir navigacijos sistemas“ ir nepaisė IRGC karinių jūrų pajėgų perspėjimų.

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Kol kas neaišku, kada tiksliai įvyko šie incidentai ir su kokių valstybių vėliavomis plaukė tanklaiviai.

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Laivyba sąsiauryje apribota

Nuo vasario 28 d., kai prasidėjo karas, Iranas smarkiai apribojo laivybą šiuo strategiškai svarbiu vandens keliu, kuriuo įprastai gabenama apie penktadalis pasaulyje suvartojamos naftos ir dujų.

Reaguodamos į tai, Jungtinės Valstijos įvedė Irano uostų blokadą.

Irano ginkluotosios pajėgos ne kartą kaltino už JAV karines operacijas regione atsakingą centrinę vadavietę (CENTCOM) skatinant laivus naudotis pietiniu koridoriumi netoli Omano krantų, kurį Teheranas laiko neleistinu.

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„IRGC karinės jūrų pajėgos pareiškia, kad neleistinas maršrutas per Hormuzo sąsiaurį yra užminuotas, o laivų savininkai ir įgulos patys atsako už plaukimą šiais maršrutais ir neturėtų kreipti dėmesio į CENTCOM socialiniuose tinkluose skleidžiamas fantazijas“, – sakoma pareiškime.

Anksčiau ketvirtadienį Jungtinės Karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba (UKMTO) pranešė gavusi informaciją apie Hormuzo sąsiauryje degantį laivą, tačiau duomenų apie gaisro priežastį ar galimus nukentėjusiuosius nepateikė.

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Kol kas neaišku, ar tai vienas iš trijų Irano revoliucinės gvardijos minimų laivų.

Kitame pareiškime Irano revoliucinė gvardija taip pat pranešė per operaciją Hormuzo sąsiauryje perėmusi JAV žvalgybinį droną.

„IRGC karinės jūrų pajėgos paskelbė, kad jų elektroninės kovos padalinys per puolamąją operaciją vakarinėje Hormuzo sąsiaurio dalyje sėkmingai perėmė JAV droną MQM-170“, – teigiama pareiškime.

indeliai.lt

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