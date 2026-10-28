Po Lietuvą šokiravusių istorijų – žinia lietuviams: į šias šalis geriau nekelti kojos

Taigi į kurias šalis lietuviams rekomenduojama nevykti?
Žemėlapyje galima pasitikrinti, į kurias šalis rekomenduojama nevykti
Lietuvos Užsienio reikalų ministerija (URM) savo interneto svetainėje skelbia žemėlapį, kuriame galima pasitikrinti, kokią rekomendaciją ministerija turi dėl jūsų planuojamos kelionės krypties.
Svetainėje yra pateikiamas interaktyvus žemėlapis, kuriame visos pasaulio šalys žymimos skirtingomis spalvomis.
Lietuva pažymėta balta spalva. Šalys, į kurias vykstant nėra jokių specifinių rekomendacijų, pažymėtos žaliai. Geltonai žymimos tos, kuriose lankantis reikia imtis atsargumo priemonių. Oranžinė spalva reiškia, kad prieš keliaujant į šalį reikia įsivertinti, ar jums kelionė ten yra būtina. Raudona spalva reiškia, kad į šalį rekomenduojama nekeliauti. Juoda – iš šalies rekomenduojama nedelsiant išvykti.
Raudona spalva pažymėta didelė dalis Afrikos žemyno valstybių, Venesuela, Haitis, Pakistanas, Irakas, Sirija, Saudo Arabija, Jemenas. Į šias šalis, kaip minėta, rekomenduojama nevykti.
Juoda spalva pažymėtos šalys: Rusija, Baltarusija, Ukraina, Iranas, Afganistanas, Mianmaras, Malis, Burkina Fasas, Eritėja, Šiaurės Korėja. Iš šių šalių rekomenduojama nedelsiant išvykti.
Žemėlapį galite rasti https://keliauk.urm.lt/.
URM nurodo, kad kelionių rekomendacijos yra pagrįstos iš patikimų šaltinių surinkta susisteminta informacija ir vykstantiems į užsienį Lietuvos piliečiams teikiamos kaip patarimas, kuriuo prašoma vadovautis.
„Ar saugu vykti į konkrečią valstybę, kiekvienas keliautojas sprendžia pats, įvertinęs galimą riziką. Keliaudamas į didelės rizikos zoną, asmuo prisiima visą atsakomybę už savo saugumą“, – nurodoma URM svetainėje.
„Atkreipiame dėmesį, kad Užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos ambasados užsienio šalyse ne visada turi galimybę suteikti konsulinę ar kitokią pagalbą ypač tais atvejais, kai keliautojams nesklandumų kyla valstybėje, pažymėtoje raudona (nerekomenduojama vykti) arba juoda (nedelsiant išvykti) spalva“, – priduriama svetainėje.
NKVC: dabar svarbiausia surinkti visą informaciją apie Irane sulaikytas Lietuvos pilietes
Irane sulaikius dvi Lietuvos pilietes, Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad šiuo metu svarbiausia yra tinkamai įvertinti situaciją, surinkti oficialią informaciją ir pagal galimybes sulaikytas pilietes aplankyti, skelbia nacionalinis transliuotojas.
„Svarbiausias žingsnis – įvertinti konkrečią situaciją: kur įvyko sulaikymas ar žmonės dingo, kokios yra galimybės susisiekti su tos šalies institucijomis ir kokią pirminę informaciją turime. Yra pirminė informacija ir oficiali informacija. Turint šiuos duomenis, bandoma įvertinti, ką įmanoma padaryti: pirmiausia nustatyti asmenų tapatybes, pabandyti su jais susisiekti ir, jeigu įmanoma, aplankyti“, – LRT antradienį teigė V. Vitkauskas.
Anot NKVC vadovo, jei padėti nepavyksta Lietuvos diplomatinės tarnybos atstovams, pagalbos ieškoma partnerių Europos Sąjungos (ES) šalyse, turinčiose diplomatinį atstovavimą Irane.
„Su jų pagalba bandoma aplankyti sulaikytuosius, išsiaiškinti jų laikymo sąlygas, jiems pateiktus kaltinimus ir taikomas teisines procedūras bei įvertinti, kaip būtų galima kuo greičiau juos išlaisvinti ir sugrąžinti į Lietuvą“, – sakė V. Vitkauskas.
Pasak jo, vykti į Iraną yra neatsakinga, nes šiuo metu galimybės padėti sulaikytoms moterims yra labai ribotos.
„Tikrai neatsakinga vykti į tokias šalis, nes teisinės ir diplomatinės priemonės, kuriomis galima padėti ten sulaikytiems žmonėms, yra minimalios“, – pažymėjo V. Vitkauskas.
Kaip skelbė ELTA, Užsienio reikalų ministerijos (URM) kanclerė Aistė Stakėnienė sakė, kad Lietuva sieks, jog kitos ES šalies konsulinis pareigūnas nuvyktų aplankyti Irane sulaikytų Lietuvos piliečių.
Pasak kanclerės, konsulinio vizito metu būtų siekiama išsiaiškinti moterų laikymo sąlygas, sveikatos būklę, ar joms suteikta teisinė pagalba, vertimo paslaugos ir ar reikalingi medikamentai.
Antradienį URM pranešė gavusi oficialios informacijos iš Irano apie Lietuvos piliečių sulaikymą. Anksčiau A. Stakėnienė LRT radijui teigė, kad kol kas nėra žinoma, dėl kokių priežasčių moterys galėjo būti sulaikytos.
Praėjusią savaitę policija paskelbė dviejų galimai be žinios Irane dingusių lietuvių paiešką.
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas nurodė, kad ieškomos moterys – Daiva Zakažauskaitė (gim. 1992 m.) ir Erika Šlimaitė (gim. 1983 m.). Jos spalio 7 dieną iš Lietuvos skrido į Turkiją, o iš jos – į Iraną.
Moterų artimieji su jomis negalėjo susisiekti nuo spalio 11 dienos.
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