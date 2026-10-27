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Mantui Bertuliui paskelbus apie kelionę į Iraną – ambasadorė žodžių į vatą nevyniojo: „Patikėkit...“

2026-10-27 18:51 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-27 18:51
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prodiuseriui ir turinio kūrėjui Mantui Bertuliui paskelbus apie kelionę į Iraną, socialiniuose tinkluose savo poziciją išsakė Europos Sąjungos ambasadorė Mongolijoje Ina Marčiulionytė.

Prodiuseriui ir turinio kūrėjui Mantui Bertuliui paskelbus apie kelionę į Iraną, socialiniuose tinkluose savo poziciją išsakė Europos Sąjungos ambasadorė Mongolijoje Ina Marčiulionytė.

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Mintis ji išdėstė savo Facebook paskyroje.

(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ – Mantas Bertulis

Ambasadorė pasisakė griežtai

I. Marčiulionytė savo įraše prabilo apie atsakomybę keliaujant į tokias šalis bei tai, kad rizika ten vykstant – didelė. Ji rašė:

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„Mano reakcija į tai, kad jaunuolis ką tik apsiskelbė, kad ką tik išvyko į Iraną.

Vis dėlto gal pasikalbėkime apie norą keliauti, patirti, adrenalino poreikį ir… atsakomybę.

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Aš keliauju labai daug, bet visada suprantu, kad kelionėje labai reikia pasverti rizikas. Buvau ir Irane. Ir sutinku, kad ten yra labai daug istorinio kultūros paveldo, svarbaus visai žmonijai, ir nemažai draugiškų žmonių. Bet keliauti DABAR?!

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Tai – rizikuoti savo laisve ir gyvybe. Nieko neatsitiks? Gal. Bet labai didelė tikimybė, kad kas nors gali atsitikti. O tada – stresas, bemiegės naktys ir galbūt ilgi įkalinimo metai pačiam nuotykių ieškotojui. O artimiesiems, draugams? Stresas, neviltis, šokas, išlaidos, į šalį nustumti jų pačių reikalai ir gyvenimai.

Taip, Užsienio reikalų ministerijos pareigūnai versis per galvą, dirbs dieną naktį, nes padėti – jų pareiga. Tik atsiminkim, kad tuos darbus dirbančiųjų nėra daug. Kol jie gelbės tuos, kurie išvažiavo, žinodami, ką daro, į kokį pavojų kiša galvą, galbūt nespės pakankamai greitai padėti kitiems, pakliuvusiems į nelaimę nepavojingoje šalyje. Be to, prisiminkim, kad tokios pagalbos ypač sudėtingose šalyse labai nemenkai kainuoja visiems mokesčių mokėtojams…

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Esu pati nekartą prisidėjusi rengiant rekomendacijas dėl šalių saugumo. Patikėkit, jei jau URM rekomenduoja nevykti ar iškart išvykti – vadinasi, tam yra labai rimtų priežasčių. Dalies jų jūs net nežinosit.

Mieli adrenalino mėgėjai, neužtenka pasikliauti tik savo angelu sargu, reikia visgi įjungti ir sveiką protą. Juk pasaulyje yra beveik 200 valstybių, tad gal galima pasirinkti tas, kelionės į kurias nevarytų iš proto artimųjų ir visiškai lygioje vietoje nestatytų ant ausų pareigūnų. Juk turim būti suaugę ir suprasti, kad net ir labai stengiantis derybos su kai kuriomis valstybėmis gali nepavykti. Arba pavykti po… 10 metų. Juk nepavyksta net gerokai galingesnėms.

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O jeigu labai norisi? Tai gal prieš kelionę nueikit į ekskursiją į Lukiškių kalėjimą. Gal padės?“

Išvyko į Iraną

Primename, kad M. Bertulis apie sprendimą vyktį į Iraną pranešė socialiniuose tinkluose. 

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su M. Bertuliu, šis patikino, kad išties išvyko į Iraną:

„Tiesa. Tiesiog norėjau jubiliejinei 100-ąjai valstybei aplankyti kažką ypatingo. 

Viešai girdimi dalykai apie Iraną negąsdina, nes jeigu remčiausi tik antraštėmis naujienų portalų, daug kur būčiau nenukeliavęs ir daug ko nepamatęs, nepatyręs. Esu labiau linkęs įsitikinti savo kailiu bei pamatyti savo akimis.“

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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