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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vitkauskas apie Irane sulaikytas lietuves: padėti joms galimybės yra labai ribotos

2026-10-27 18:37 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-27 18:37
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Irane sulaikius dvi Lietuvos pilietes, Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad šiuo metu svarbiausia yra tinkamai įvertinti situaciją, surinkti oficialią informaciją ir pagal galimybes sulaikytas pilietes aplankyti, skelbia nacionalinis transliuotojas.

Irane dingusios lietuvės (tv3.lt koliažas)

Irane sulaikius dvi Lietuvos pilietes, Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad šiuo metu svarbiausia yra tinkamai įvertinti situaciją, surinkti oficialią informaciją ir pagal galimybes sulaikytas pilietes aplankyti, skelbia nacionalinis transliuotojas.

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„Svarbiausias žingsnis – įvertinti konkrečią situaciją: kur įvyko sulaikymas ar žmonės dingo, kokios yra galimybės susisiekti su tos šalies institucijomis ir kokią pirminę informaciją turime. Yra pirminė informacija ir oficiali informacija. Turint šiuos duomenis, bandoma įvertinti, ką įmanoma padaryti: pirmiausia nustatyti asmenų tapatybes, pabandyti su jais susisiekti ir, jeigu įmanoma, aplankyti“, – LRT antradienį teigė V. Vitkauskas.

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Anot NKVC vadovo, jei padėti nepavyksta Lietuvos diplomatinės tarnybos atstovams, pagalbos ieškoma partnerių Europos Sąjungos (ES) šalyse, turinčiose diplomatinį atstovavimą Irane.

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„Su jų pagalba bandoma aplankyti sulaikytuosius, išsiaiškinti jų laikymo sąlygas, jiems pateiktus kaltinimus ir taikomas teisines procedūras bei įvertinti, kaip būtų galima kuo greičiau juos išlaisvinti ir sugrąžinti į Lietuvą“, – sakė V. Vitkauskas.

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NKVC: dabar svarbiausia surinkti visą informaciją apie Irane sulaikytas Lietuvos pilietes

Pasak jo, vykti į Iraną yra neatsakinga, nes šiuo metu galimybės padėti sulaikytoms moterims yra labai ribotos.

„Tikrai neatsakinga vykti į tokias šalis, nes teisinės ir diplomatinės priemonės, kuriomis galima padėti ten sulaikytiems žmonėms, yra minimalios“, – pažymėjo V. Vitkauskas.

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Kaip skelbė ELTA, Užsienio reikalų ministerijos (URM) kanclerė Aistė Stakėnienė sakė, kad Lietuva sieks, jog kitos ES šalies konsulinis pareigūnas nuvyktų aplankyti Irane sulaikytų Lietuvos piliečių.

Pasak kanclerės, konsulinio vizito metu būtų siekiama išsiaiškinti moterų laikymo sąlygas, sveikatos būklę, ar joms suteikta teisinė pagalba, vertimo paslaugos ir ar reikalingi medikamentai. 

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Antradienį URM pranešė gavusi oficialios informacijos iš Irano apie Lietuvos piliečių sulaikymą. Anksčiau A. Stakėnienė LRT radijui teigė, kad kol kas nėra žinoma, dėl kokių priežasčių moterys galėjo būti sulaikytos.

Praėjusią savaitę policija paskelbė dviejų galimai be žinios Irane dingusių lietuvių paiešką.

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas nurodė, kad ieškomos moterys – Daiva Zakažauskaitė (gim. 1992 m.) ir Erika Šlimaitė (gim. 1983 m.). Jos spalio 7 dieną iš Lietuvos skrido į Turkiją, o iš jos – į Iraną.

Moterų artimieji su jomis negalėjo susisiekti nuo spalio 11 dienos.

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