Minkštas ir kvapnus kriaušių pyragas: receptas, kuris praskaidrins rudens vakarus

Kartais po ilgos darbo dienos norisi tiesiog susisukti į pledą, išsivirti puodelį mėgstamos arbatos ir pasimėgauti kuo nors saldžiu. Dar geriau, jeigu tas skanėstas – namuose keptas pyragas, kurio kvapas pamažu pasklinda po visą virtuvę.
Būtent tokiems vakarams puikiai tinka kriaušių pyragas. Natūraliai saldūs vaisiai, švelni sviestinė tešla ir žiupsnelis cinamono sukuria puikų skonių derinį. Be to, didžiąją dalį reikalingų produktų greičiausiai jau turite savo virtuvėje, tad belieka pasirūpinti keliomis prinokusiomis kriaušėmis.
Kodėl verta pyragui rinktis kriaušes?
Obuoliai dažniausiai tampa pagrindiniais rudeniškų kepinių ingredientais, tačiau kriaušės jiems nė kiek nenusileidžia. Kepamos orkaitėje jos suminkštėja, tampa dar saldesnės ir išskiria sulčių, kurios suteikia pyragui malonaus drėgnumo. Dėl to net ir paprastas kepinys gali nustebinti švelnia tekstūra bei sodriu skoniu.
Tiesa, ne visos kriaušės tinkamos kepimui. Geriausia rinktis prinokusius, tačiau dar pakankamai tvirtus vaisius. Tokios kriaušės išlaiko savo formą ir kepdamos nepavirsta tyre. Jeigu namuose turite labai minkštų ar sultingų vaisių, supjaustę juos skiltelėmis trumpam palikite nuvarvėti. Taip išvengsite pernelyg drėgnos tešlos.
Ne mažiau svarbus šio pyrago ingredientas – sviestas. Jis suteikia kepiniui sodresnio skonio, minkštumo ir padeda paviršiui gražiai apskrusti. Tik nepamirškite, kad ištirpintą sviestą prieš maišant su kitais produktais reikėtų šiek tiek atvėsinti.
Jeigu mėgstate eksperimentuoti virtuvėje, įprastą receptą galite lengvai paįvairinti. Pavyzdžiui, į tešlą įberkite šiek tiek kardamono, įmaišykite smulkintų graikinių riešutų arba įtarkuokite citrinos žievelės. Šie priedai gali suteikti pyragui naujų skonio natų, todėl kaskart galėsite atrasti vis kitokį mėgstamo deserto variantą.
Sviestinis kriaušių pyragas su cinamonu
Kepimo temperatūra – 180 °C | Kepimo laikas – 30–35 min.
Ingredientai:
- 3–4 prinokusios kriaušės;
- 150 g kvietinių miltų;
- 100 g sviesto;
- 100 g cukraus;
- 2 kiaušiniai;
- 1 a. š. kepimo miltelių;
- 1 a. š. cinamono;
- 1 a. š. vanilinio cukraus;
- žiupsnelis druskos;
- šiek tiek sviesto kepimo formai patepti.
Gaminimo eiga:
- Pirmiausia įkaitinkite orkaitę iki 180 °C. Nedideliame puode arba mikrobangų krosnelėje ištirpinkite sviestą ir palikite jį trumpam atvėsti.
- Į dubenį įmuškite kiaušinius, suberkite cukrų ir vanilinį cukrų bei viską gerai išplakite. Tuomet pamažu supilkite pravėsusį sviestą ir išmaišykite.
- Kitame inde sumaišykite miltus, kepimo miltelius, cinamoną ir žiupsnelį druskos. Gautą mišinį suberkite į kiaušinių bei sviesto masę ir maišykite, kol tešla taps vientisa.
- Nuplaukite kriaušes, pašalinkite jų sėklalizdžius ir supjaustykite plonomis skiltelėmis. Jei vaisių žievelė kieta, galite juos nulupti.
- Kepimo formą ištepkite sviestu ir supilkite paruoštą tešlą. Ant viršaus gražiai išdėliokite kriaušių skilteles, jas švelniai įspauskite į tešlą ir, jei norite, papildomai pabarstykite trupučiu cinamono.
- Pyragą pašaukite į įkaitintą orkaitę ir kepkite maždaug 30–35 minutes, kol jo paviršius gražiai paruduos. Ar kepinys jau iškepęs, galite patikrinti mediniu pagaliuku – įsmeigus į pyrago vidurį, ant jo neturėtų likti žalios tešlos.
- Iškepusį pyragą ištraukite iš orkaitės ir palikite kelioms minutėms pravėsti. Tuomet supjaustykite norimo dydžio gabalėliais ir patiekite.
Su kuo patiekti, kad būtų dar skaniau?
Šis pyragas gardus ir vienas, ypač kol dar yra šiek tiek šiltas. Tačiau jeigu norisi tikro savaitgalio deserto, prie jo galite patiekti šaukštą natūralaus graikiško jogurto, kuris savo gaivumu maloniai atsvers kriaušių saldumą.
Smaližiams turėtų patikti ir kitas derinys – šiltas kriaušių pyragas su kaušeliu vanilinių ledų. Šalti ledai pamažu tirpsta ant šilto kepinio, o sviestinė tešla, minkštos kriaušės ir cinamonas puikiai dera tarpusavyje.
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