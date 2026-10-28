Ekspertė – apie Irane sulaikytas lietuves: 1 versija visiškai nelogiška

Artimųjų Rytų ekspertė, daktarė Maritana Larbi naujienų portalui tv3.lt nurodo, kad yra keista, jog nėra atskleidžiamos lietuvių sulaikymo Irane priežastys.
Kaip portalui yra minėjus šiuo metu Irane sulaikytos Daivos sesuo Rūta Korsakienė, ji turi neoficialios informacijos dėl ko yra sulaikyta sesuo su savo drauge, tačiau netiki, tuo, kas jai buvo pranešta.
Ekspertė įvardijo, už ką Irane gali sulaikyti
Kariuomenei patvirtinus, kad viena iš dingusiųjų – Erika Šlimaitė prieš 12 metų tarnavo kariuomenėje, kilo kalbos, ar tai galėtų turėti įtakos jų sulaikymui.
Nors tikroji sulaikymo priežastis nėra viešai atskleista, Artimųjų Rytų ekspertė sako, kad ši versija yra abejotina.
„Aš manau, kad jai gal tos vizos nebūtų išdavę, jeigu matytų kažkokių grėsmių. Nes yra tam tikras laikotarpis, kai jie tikrina visus duomenis. Tai būtų keista, kad tikrinant arba nagrinėjant prašymą vizai gauti, tada neišaiškėjo, kad ji tarnavo.
O dabar staiga ne iš šio, ne iš to išaiškėjo, kad ji tarnavo ir dėl to ją ten suėmė, tai man ši versija yra abejotina, net nelogiška“, – sako M. Larbi.
Anot jos, Irane sulaikymo priežasčių gali būti daugybė, o ypatingai stebimos yra moterys.
Ji pasakoja, kad pati prieš tai yra buvusi Irane su universiteto grupe bei sulaukė draugiškų įspėjimų.
„Buvau užsidėjusi truputėlį aukštesnį sijoną, matėsi mano kojų kauliukai. Gal aš su tuo sijonu buvau ten ėjusi ir anksčiau, bet nesidėjau ryškių žalių basučių. Tai iškart prie manęs priėjo moteris ir gražiai paprašė, kad kitą dieną užsidėčiau ilgesnį sijoną,
Įsivaizduokite, esi universitete, kur visi žino, kad yra užsieniečių grupė, kur praeina mokymus ir vis vien duoda pastabą, tai ką jau šnekėti, jeigu eini šiaip kažkur gatvėse“, – savo patirtimi dalijasi daktarė.
Anot M. Larbi, iraniečiai labai griežtai stebi ir fotografavimą, todėl galima net to nežinant pažeisti taisykles ir sulaukti nemalonumų.
„Fotografavimas tikrai yra labai svarbus dalykas, į jį reikia atkreipti dėmesį važiuojant į tokią šalį. Prisimenu, kai pati vykau ten ir turėjau tokį didelį fotoaparatą ir kadangi dėstau Islamo meną, tai fotografavau istorinius meno objektus, bet labai atkreipdavau dėmesį į tai, ar yra ten kokių iškabų, ar ne, nes ten jų yra labai daug.
Bet net ir aš turėjau papasakoti, kad universitete dėstau, dėl to tuos meninius objektus fotografuoju ir taip toliau. Tai yra šalis, kur reikia labai daug niuansų apžvelgti“, – nurodo ji.
Taip pat Artimųjų Rytų ekspertė pabrėžia, kad Irane nekalbama angliškai, o tik Persų kalba, o tai gali būti dar viena kliūtis susikalbėti su turistais ir jiems paaiškinti, ką ir kodėl tam tikromis situacijomis daro.
Anot jos, niuansų Irane yra ir moterims susipažįstant su iraniečiais vyrukais.
„Dar vienas svarbus niuansas, kad einant į kažkokį santykį su iraniečiu, nebūtinai lytinį, tai yra labai jautri tema – turi būti oficialus patvirtintas raštas, kad moteris yra santuokoje su juo, nors ir toje laikinoje santuokoje.
Tai jeigu pamatė moterį su iraniečiu vyru einant, gali paprašyti dokumento, kad tu dabar oficialiai esi santykiuose. O jeigu tokio dokumento nėra, tai irgi labai svarbi priežastis būti suimtam“, – pasakoja M. Larbi.
Larbi: nereikia nuvertinti Irano
Vis tik Užsienio reikalų ministerija (URM) griežtai nurodė rekomenduojanti į Iraną nevykti, o esant ten – iš jo išvykti. Vis dėlto yra žmonių, kurie šių reikalavimų nepaiso.
„Mačiau ministerijos perspėjimą ir tikrai jiems pritariu, nes Lietuvos ir Irano santykiai nėra patys geriausi, jau vien todėl, kad Lietuva visapusiškai palaiko Amerikos veiksmus, taip pat girdėjau norus siųsti Lietuvos kariuomenę į Hormūzo sąsiaurį.
Tai Irano nereikia nuvertinti ar įsivaizduoti, kad ten neišprusę žmonės, nes ten pas juos ir išsilavinimas ir viskas veikia puikiai.
Ten visos tos struktūros, ir valstybinės, ir kariuomenės yra didelė biurokratija, kurios mes tiesiog neįvertinam, kad ji yra veikianti, funkcionali, stipri ir taip toliau. Tai jeigu ministerija sako nevažiuoti, ypač šiais laikais, tai aš manau, kad nereikia ignoruoti tokių jos žinučių“, – nurodo daktarė M. Larbi.
Janeliūnas rėžė dėl kelionių į Iraną
Dėl mūsų tautiečių išvykų į Iraną, ypatingai po visų įspėjimų apie grėsmes bei šiuo metu ten įkaltintas ir sulaikytas dvi lietuves, pasipiktino ir politologas Tomas Janeliūnas.
Jis kritikuoja tokį sprendimą ir aiškina, kad tokiu metu savu noru pasirinkti vykti į Iraną yra itin egoistiška ir neatsakinga net ir tiems, kurie save laiko patyrusiais keliautojais ar profesionalais.
Anot jo, žmonės ne visuomet tinkamai įvertina galimas grėsmes ir rizikas, dažnai pervertina savo galimybes, o tada jų sprendimų pasekmes gali tekti patirti ne tik jiems patiems, bet ir artimiesiems bei valstybei.
„Yra labai neatsakinga tiek dėl artimųjų, kurie pergyvens, tiek ir valstybei užkrauti, kuri vėliau turės gelbėti ir traukti iš ten žmones. O valstybinės institucijos negali sakyti: „Negelbėsime“, nes buvo perspėta ten nevykti. Jie vis tiek bandys gelbėti iš ten visus žmones ir dėti visas pastangas, nepaisant visų įspėjimų“, – sako Janeliūnas.
Pasak jo, žmogus nepaisantis įspėjimų ir rizikuodamas vyksta į tokią šalį, įpareigoja valstybę spręsti problemą, kurios būtų buvę galima išvengti.
„Tiesą sakant, reikėtų gerai ryškių duoti“, – komentavo T. Janeliūnas, po žinios apie keliautojo M. Bertulio išvykimą į Iraną.
Bertulis išvyko į Iraną
Iranas yra įtrauktas į šalių, kuriose galioja griežčiausias saugumo įspėjimas, sąrašą, todėl Lietuvos užsienio reikalų ministerija (URM) griežtai nerekomenduoja ten vykti. Nepaisant to, turinio kūrėjas ir prodiuseris Mantas Bertulis ryžosi ten keliauti.
Apie tai jis paskelbė socialiniuose tinkluose, o žinią pakomentavo naujienų portalui tv3.lt.
Socialiniame tinkle Facebook nurodęs, kad iš Turkijos keliauja į Iraną, komentaruose pasipylė žmonių mintys.
Komentatoriai linkėjo sėkmingos kelionės, bet nepamiršto atkreipti dėmesį į pavojus:
„Išprotėjęs...“
„Atsargiai tu ten. Sėkmės.“
„Linkiu sėkmingai grįžti.“
„Nešk kudašių iš ten greičiau... Uždarys, nė šuo nesulos.“
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su M. Bertuliu, šis patikino, kad išties išvyko į Iraną:
„Tiesa. Tiesiog norėjau jubiliejinei 100-ąjai valstybei aplankyti kažką ypatingo.
Viešai girdimi dalykai apie Iraną negąsdina, nes jeigu remčiausi tik antraštėmis naujienų portalų, daug kur būčiau nenukeliavęs ir daug ko nepamatęs, nepatyręs. Esu labiau linkęs įsitikinti savo kailiu bei pamatyti savo akimis.“
Naujausia žinia apie Irane sulaikytas lietuves
Skelbta, kad Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktajame policijos komisariate gauti pareiškimai, kad šių metų spalio 7 d. iš Lietuvos į Turkiją, o iš jos – į Iraną išskrido dvi moterys: Daiva Zakažauskaitė (gim. 1992 m.) ir Erika Šlimaitė (gim. 1983 m.).
Nuo spalio 12 d. moterų artimieji negali su jomis susisiekti: jų mobiliojo ryšio telefonai yra išjungti, jos neprisijungia prie socialinių tinklų, o susisiekti kitais būdais nepavyksta.
Vėliau užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad turi informacijos iš Irano, jog moterys yra sulaikytos. Taip pat paaiškėjo ir jų sulaikymo data.
„Oficialiuose dokumentuose, kuriuos mes gavome, parašyta, kad lietuvės sulaikytos spalio 15 dieną. Ir labai maža frazė apie aplinkybes, bet mes tikrai negalime jų komentuoti. Ir neverta apie tai diskutuoti, nes paskui pakenksime pačioms pilietėms. Dėl to spekuliuoti kuo mažiau reikėtų“, – lrt.lt portalui patvirtino A. Stakėnienė.
Sesuo žino apie neoficialias priežastis, bet jomis netiki
Daivos sesuo Rūta Korsakienė naujienų portalui tv3.lt nurodė, kad merginos buvo pervežamos iš vienos sulaikymo vietos į kitą.
Be to, ji nurodo turinti informacijos apie jų sulaikymo vietą ir galimai net miestą, kur jos yra, tačiau negalinti to atskleisti.
Taip pat moteris yra informuota ir apie galimas sulaikymo priežastis, tačiau įvardija jas kaip „nelogiškas“.
„Aš turiu neoficialios informacijos, dėl ko jos yra sulaikytos, bet aš jos nedisponuosiu viešai, nes aš netikiu, kad tai yra tiesa, man asmeniškai tai yra nelogiška.
Aišku, žinant Iraną, tai galbūt jie galėjo susigalvoti, kad jos tai padarė ar nepadarė, bet aš manau, kad tai tikrai nesąmonė“, – pasakoja R. Korsakienė.
Sesuo: lietuvės buvo pervežamos, laikomos ne viešbutyje
Naujienų portalui tv3.lt Daivos sesuo Rūta Korsakienė pasakoja, kad merginos sulaikytos ne viešbutyje.
„Jos tikrai ne viešbutyje, o tą versiją, kad jos buvo viešbutyje, dar labai gerai apgalvoti reikia, ar čia iš tikrųjų tiesa, nes labai daug manipuliacijų yra.
Aš žinau, kad jos tikrai yra sulaikytos tam tikroje vietoje, net žinau galbūt ir miestą, tiesiog negaliu atskleisti, nes tai nėra patvirtinta oficialiai“, – sako R. Korsakienė.
Vietą, kur jos yra uždarytos, sesuo įvardija kaip kalėjimą ar areštinę, o taip pat atskleidžia, kad merginos buvo pervežamos į kitą vietą.
„Matyt mūsų šalis skirtingai interpretuoja tas uždarymo įstaigas, bet jos buvo pervežamos, buvo keičiama jų lokacija“, – aiškina ji.
Po daugiau nei savaitės laiko, nuo pirmo šeimos kreipimosi į užsienio reikalų ministeriją, anot R. Korsakienės, pirmadienį vyko oficialus susitikimas, skirtas informuoti šeimos narius apie tai, kas vyksta ir ką žino ministerija.
„Realiai informacija yra tokia pati, kokią jie prieš tai kalbėjo, kad viskas labai abstraktu ir konkrečiai jie nieko nepasakė, bet sakė, kad daro viską, kas jų valioje ir bando su visomis instancijomis susisiekti.
Kaip ir aš esu minėjusi jau prieš tai, kad oficialių žinių tikriausiai nėra dėl to, kad jos laikomos kažkur šiek tiek kitaip, dėl to jos yra nesuvestos į tą jų sistemą, todėl Irano valdžia galbūt nenori atskleisti“, – nurodo sesuo.
Vis tik nors sesuo informacijos turi kiek daugiau, atskleidžia, kad ramiau jai nesidaro.
„Neramiau, nes ta vieta [kur laikomos lietuvės], neatrodo tokia, kur norėčiau būti“, – sako ji.
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