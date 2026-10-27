Irane dingusios lietuvės sesuo prabilo apie sulaikymo priežastį: „Tai tikrai nesąmonė“

Daivos sesuo Rūta Korsakienė naujienų portalui tv3.lt nurodė, kad merginos buvo pervežamos iš vienos sulaikymo vietos į kitą.
Be to, ji nurodo turinti informacijos apie jų sulaikymo vietą ir galimai net miestą, kur jos yra, tačiau negalinti to atskleisti.
Taip pat moteris yra informuota ir apie galimas sulaikymo priežastis, tačiau įvardija jas kaip „nelogiškas“.
„Aš turiu neoficialios informacijos, dėl ko jos yra sulaikytos, bet aš jos nedisponuosiu viešai, nes aš netikiu, kad tai yra tiesa, man asmeniškai tai yra nelogiška.
Aišku, žinant Iraną, tai galbūt jie galėjo susigalvoti, kad jos tai padarė ar nepadarė, bet aš manau, kad tai tikrai nesąmonė“, – pasakoja R. Korsakienė.
Sesuo: lietuvės buvo pervežamos, laikomos ne viešbutyje
Naujienų portalui tv3.lt Daivos sesuo Rūta Korsakienė pasakoja, kad merginos sulaikytos ne viešbutyje.
„Jos tikrai ne viešbutyje, o tą versiją, kad jos buvo viešbutyje, dar labai gerai apgalvoti reikia, ar čia iš tikrųjų tiesa, nes labai daug manipuliacijų yra.
Aš žinau, kad jos tikrai yra sulaikytos tam tikroje vietoje, net žinau galbūt ir miestą, tiesiog negaliu atskleisti, nes tai nėra patvirtinta oficialiai“, – sako R. Korsakienė.
Vietą, kur jos yra uždarytos, sesuo įvardija kaip kalėjimą ar areštinę, o taip pat atskleidžia, kad merginos buvo pervežamos į kitą vietą.
„Matyt mūsų šalis skirtingai interpretuoja tas uždarymo įstaigas, bet jos buvo pervežamos, buvo keičiama jų lokacija“, – aiškina ji.
Po daugiau nei savaitės laiko, nuo pirmo šeimos kreipimosi į užsienio reikalų ministeriją, anot R. Korsakienės, pirmadienį vyko oficialus susitikimas, skirtas informuoti šeimos narius apie tai, kas vyksta ir ką žino ministerija.
„Realiai informacija yra tokia pati, kokią jie prieš tai kalbėjo, kad viskas labai abstraktu ir konkrečiai jie nieko nepasakė, bet sakė, kad daro viską, kas jų valioje ir bando su visomis instancijomis susisiekti.
Kaip ir aš esu minėjusi jau prieš tai, kad oficialių žinių tikriausiai nėra dėl to, kad jos laikomos kažkur šiek tiek kitaip, dėl to jos yra nesuvestos į tą jų sistemą, todėl Irano valdžia galbūt nenori atskleisti“, – nurodo sesuo.
Vis tik nors sesuo informacijos turi kiek daugiau, atskleidžia, kad ramiau jai nesidaro.
„Neramiau, nes ta vieta [kur laikomos lietuvės], neatrodo tokia, kur norėčiau būti“, – sako ji.
Dėl ko jos galėjo būti suimtos?
Viešoje erdvėje pasklido daugybė versijų, dėl ko lietuvės gali būti sulaikytos. Sesuo pasakojo, kad gidė minėjo, jog jos esą gali būti sulaikytos dėl savo elgesio ar kažkokių veiksmų.
„Tai yra labai abejotina, nes pasakymas dėl netinkamų priežasčių yra labai abstraktus. Čia gali būti bet kas, net pasižiūrėjimas į kitą pusę, tai nebūtinai traktuojama, kaip skaros nedėvėjimas ar karinių objektų fotografavimas su dronu, kurio jos net neturėjo, nes buvo net ir tokios spekuliacijos, tai tikrai ne.
Tas pasakymas, dėl netinkamo elgesio, yra labai abstraktus ir gali bet kaip spekuliuoti, čia nėra tas pats, kad jos padarė kažkokį nusižengimą.
Kita vertus, jos buvo dviese, tai mes nežinom, kas ten iš tikrųjų įvyko, todėl gidės pasakymas yra labai abstraktus, ypač, kai ji teigia, kad daugiau nieko nežino, tai vėl kelia klausimų“, – sako ji.
Taip pat R. Korsakienė pasakoja, kad gidė, bendraudama su merginų šeimomis, išsisukinėja nuo tiesioginių klausimų.
„Jeigu yra konkretus klausimas, tai ji kažkaip bando jį išversti į kitą pusę, kad ji irgi aplinkybių auka, ją irgi suėmė, nors ji kaip ir nekalta, bet ją irgi tardė, buvo uždaryta ir pan, kad neva ją irgi reikėtų užjausti, o mes čia ją kamantinėjame ir tardome“, – pasakoja Daivos sesuo.
Vis dėlto smerkiantiems merginas dėl kelionės pasirinkimo, Daivos sesuo sako, kad...
„Visų pirma sakyčiau, kad kas nekaltas, tegul meta akmenį. Siūlau pasižiūrėti į ankstesnes situacijas, kai buvo Dubajuje ar Izraelyje tam tikri neramumai, ir vis tiek ten vyko atostogauti šimtai turistų, po to buvo pagalbos skambučiai ir žinutės, kodėl jų niekas negelbėja, kai vyksta karas.
Kitas dalykas, tikiu, kad mano sesė su drauge įvertino šitą kelionę, įsivertino riziką, tikrai nenorėjo nieko pažeisti. O vyko tik dėl to, kad ji mėgsta tokias šalis, mėgsta tokio pobūdžio kelionės, susipažinti su visai kitokia kultūra, negu mes įpratę keliaujant po standartines šalis“, – sako R. Korsakienė.
Paskutinis įrašas socialiniuose tinkluose
Socialiniuose tinkluose užfiksuotos paskutinės spalio 11 dieną Irane dingusių lietuvių akimirkos. Lietuvės paskutinį kartą prieš nutrūkstant ryšiui keliavo į Jezdą (mietas Irane – aut. past.)
Socialiniuose tinkluose moterys dalinosi akimirkomis iš kelionės po Iraną. Matyti, kad spalio 10 dieną jos lankėsi Isfahane, kur aplankė šventyklas, fotografavo architektūrą.
Taip pat užfiksavo ir Irano bažnyčią, dalijosi senovinių knygų vaizdais.
Spalio 11 dieną įkeltas vaizdas pro langą, matyti kelias ir dykuma, angliškai parašyta: „to Yazd city“ (liet. į Jezdo miestą).
Po to tą pačią dieną dar sekė vienas įrašas, kur įkeltas kūrinys iš daugybės keramikinių lėkštučių.
Erikos Šlimaitės socialinių tinklų paskyros aprašyme įrašyta angliška frazė „The goal is to die with memories, not dreams“ (liet. „Tikslas – mirti sukaupus prisiminimų, o ne svajonių“).
Paskyros aprašyme taip pat nurodyta „travel planning“ (liet. „kelionių planavimas“).
Kaip skelbė policija, nuo spalio 11 dienos ryšys su merginomis nutrūko – jų mobiliojo ryšio telefonai yra išjungti, jos neprisijungia prie socialinių tinklų, o susisiekti kitais būdais nepavyksta.
Pasklidus žiniai, kad dvi lietuvės dingo Irane, kilo daug klausimų, ar jos keliavo kartu. Socialiniuose tinkluose spalio 9 dieną vienos dingusiųjų pasidalintame kadre iš Irano matyti, kad jos buvo kartu.
Užfiksuota, kaip moterys vaikšto galimai po turgų. Daiva Z. filmuoja, o prieš ją eina Erika Š., kartą atsisuka, nusišypso ir vėliau nusisukusi nueina pirmyn.
Ryšio su lietuvėmis nėra nuo spalio 12 dienos
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktajame policijos komisariate gauti pareiškimai, kad šių metų spalio 7 d. iš Lietuvos į Turkiją, o iš jos – į Iraną išskrido dvi moterys: Daiva Zakažauskaitė (gim. 1992 m.) ir Erika Šlimaitė (gim. 1983 m.).
Nuo spalio 12 d. moterų artimieji negali su jomis susisiekti: jų mobiliojo ryšio telefonai yra išjungti, jos neprisijungia prie socialinių tinklų, o susisiekti kitais būdais nepavyksta.
Turimais duomenimis, moterų buvimo vieta galėtų būti Iranas, tačiau jų buvimo vieta šiuo metu nėra žinoma ir jos laikomos dingusiomis be žinios.
Asmenis, žinančius šių moterų buvimo vietą ar turinčius reikšmingos informacijos tyrimui, prašytume nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato 3-iojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Jovitą Morozovienę, tel. +370 700 56556, mob. +370 670 21248, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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