TV3 Žinios. Irane dingusios lietuvės sesers liudijimas; Paspirtukininkams – nauji ribojimai

Visgi, anot dingusios merginos sesers – tai manipuliacija. Iš tiesų, moterys jau įkalintos vietoje, panašioje į kalėjimą. Tačiau nei užsienio reikalų ministerija, nei prokuratūra iš Irano institucijų tai patvirtinančių oficialių žinių vis dar neturi. Tiesa, ekspertai neatmeta versijos, lietuvės galbūt tapo ir Irano kontržvalgybos taikiniu.
Toliau TV3 Žiniose: Lietuvoje ketinama labai sugriežtinti ir apriboti važinėjimą elektriniais paspirtukais ir kitomis mikrojudumo priemonėmis. Jais važinėti galėtų tik pilnamečiai, visi elektriniai paspirtukai turėtų būti registruojami, panašiai kaip automobiliai, būtų uždrausta jais važiuoti šaligatviais. Naujieji draudimai faktiškai uždraus elektrinius paspirtukus.
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