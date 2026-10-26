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TV3 naujienos > Video > Video naujienos

TV3 Žinios. Irane dingusios lietuvės sesers liudijimas; Paspirtukininkams – nauji ribojimai

2026-10-26 18:29 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-26 18:29
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Dviejų lietuvių keliautojų dingimo istorija karo krečiamame Irane tampa vis klampesnė. Nuo moterų dingimo praėjus dviems savaitėms, viena iš versijų, kad moterys buvo uždarytos name vidury dykumos, o štai jas lydėjusi gidė sako, kad lietuves neva sulaikė dėl musulmonams nepriimtino jų elgesio ir laikė viešbutyje.

Dviejų lietuvių keliautojų dingimo istorija karo krečiamame Irane tampa vis klampesnė. Nuo moterų dingimo praėjus dviems savaitėms, viena iš versijų, kad moterys buvo uždarytos name vidury dykumos, o štai jas lydėjusi gidė sako, kad lietuves neva sulaikė dėl musulmonams nepriimtino jų elgesio ir laikė viešbutyje.

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Visgi, anot dingusios merginos sesers – tai manipuliacija. Iš tiesų, moterys jau įkalintos vietoje, panašioje į kalėjimą. Tačiau nei užsienio reikalų ministerija, nei prokuratūra iš Irano institucijų tai patvirtinančių oficialių žinių vis dar neturi. Tiesa, ekspertai neatmeta versijos, lietuvės galbūt tapo ir Irano kontržvalgybos taikiniu.

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Toliau TV3 Žiniose: Lietuvoje ketinama labai sugriežtinti ir apriboti važinėjimą elektriniais paspirtukais ir kitomis mikrojudumo priemonėmis. Jais važinėti galėtų tik pilnamečiai, visi elektriniai paspirtukai turėtų būti registruojami, panašiai kaip automobiliai, būtų uždrausta jais važiuoti šaligatviais. Naujieji draudimai faktiškai uždraus elektrinius paspirtukus.

Aktualiausios Lietuvos ir pasaulio naujienos – TV3 Žiniose arba transliacijoje teksto viršuje.

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