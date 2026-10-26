Naujausia žinia iš sesers lūpų apie Irane dingusias lietuves – 1 detalė užminė mįslę: „Ta vieta...“

Naujienų portalui tv3.lt Daivos sesuo Rūta Korsakienė pasakoja, kad merginos sulaikytos ne viešbutyje.
„Jos tikrai ne viešbutyje, o tą versiją, kad jos buvo viešbutyje, dar labai gerai apgalvoti reikia, ar čia iš tikrųjų tiesa, nes labai daug manipuliacijų yra.
Aš žinau, kad jos tikrai yra sulaikytos tam tikroje vietoje, net žinau galbūt ir miestą, tiesiog negaliu atskleisti, nes tai nėra patvirtinta oficialiai“, – sako R. Korsakienė.
Vietą, kur jos yra uždarytos, sesuo įvardija kaip kalėjimą ar areštinę, o taip pat atskleidžia, kad merginos buvo pervežamos į kitą vietą.
„Matyt mūsų šalis skirtingai interpretuoja tas uždarymo įstaigas, bet jos buvo pervežamos, buvo keičiama jų lokacija“, – aiškina ji.
Po daugiau nei savaitės laiko, nuo pirmo šeimos kreipimosi į užsienio reikalų ministeriją, anot R. Korsakienės, pirmadienį vyko oficialus susitikimas, skirtas informuoti šeimos narius apie tai, kas vyksta ir ką žino ministerija.
„Realiai informacija yra tokia pati, kokią jie prieš tai kalbėjo, kad viskas labai abstraktu ir konkrečiai jie nieko nepasakė, bet sakė, kad daro viską, kas jų valioje ir bando su visomis instancijomis susisiekti.
Kaip ir aš esu minėjusi jau prieš tai, kad oficialių žinių tikriausiai nėra dėl to, kad jos laikomos kažkur šiek tiek kitaip, dėl to jos yra nesuvestos į tą jų sistemą, todėl Irano valdžia galbūt nenori atskleisti“, – nurodo sesuo.
Vis tik nors sesuo informacijos turi kiek daugiau, atskleidžia, kad ramiau jai nesidaro.
„Neramiau, nes ta vieta [kur laikomos lietuvės], neatrodo tokia, kur norėčiau būti“, – sako ji.
Dėl ko jos galėjo būti suimtos?
Viešoje erdvėje pasklido daugybė versijų, dėl ko lietuvės gali būti sulaikytos. Sesuo pasakojo, kad gidė minėjo, jog jos esą gali būti sulaikytos dėl savo elgesio ar kažkokių veiksmų.
„Tai yra labai abejotina, nes pasakymas dėl netinkamų priežasčių yra labai abstraktus. Čia gali būti bet kas, net pasižiūrėjimas į kitą pusę, tai nebūtinai traktuojama, kaip skaros nedėvėjimas ar karinių objektų fotografavimas su dronu, kurio jos net neturėjo, nes buvo net ir tokios spekuliacijos, tai tikrai ne.
Tas pasakymas, dėl netinkamo elgesio, yra labai abstraktus ir gali bet kaip spekuliuoti, čia nėra tas pats, kad jos padarė kažkokį nusižengimą.
Kita vertus, jos buvo dviese, tai mes nežinom, kas ten iš tikrųjų įvyko, todėl gidės pasakymas yra labai abstraktus, ypač, kai ji teigia, kad daugiau nieko nežino, tai vėl kelia klausimų“, – sako ji.
Taip pat R. Korsakienė pasakoja, kad gidė, bendraudama su merginų šeimomis, išsisukinėja nuo tiesioginių klausimų.
„Jeigu yra konkretus klausimas, tai ji kažkaip bando jį išversti į kitą pusę, kad ji irgi aplinkybių auka, ją irgi suėmė, nors ji kaip ir nekalta, bet ją irgi tardė, buvo uždaryta ir pan, kad neva ją irgi reikėtų užjausti, o mes čia ją kamantinėjame ir tardome“, – pasakoja Daivos sesuo.
Vis dėlto smerkiantiems merginas dėl kelionės pasirinkimo, Daivos sesuo sako, kad...
„Visų pirma sakyčiau, kad kas nekaltas, tegul meta akmenį. Siūlau pasižiūrėti į ankstesnes situacijas, kai buvo Dubajuje ar Izraelyje tam tikri neramumai, ir vis tiek ten vyko atostogauti šimtai turistų, po to buvo pagalbos skambučiai ir žinutės, kodėl jų niekas negelbėja, kai vyksta karas.
Kitas dalykas, tikiu, kad mano sesė su drauge įvertino šitą kelionę, įsivertino riziką, tikrai nenorėjo nieko pažeisti. O vyko tik dėl to, kad ji mėgsta tokias šalis, mėgsta tokio pobūdžio kelionės, susipažinti su visai kitokia kultūra, negu mes įpratę keliaujant po standartines šalis“, – sako R. Korsakienė.
Sesuo pranešė, kad jos galimai laikomos „kažkokiame name“
Kaip Daivos sesuo seniau minėjo naujienų portalui tv3.lt, jai per pažįstamus pavyko išsiaiškinti, kad moterys gali būti laikomos uždarame name, o ne policijoje ar areštinėje.
Prokuratūros duomenimis, viena iš moterų spalio 21 d. turėjo grįžti į Lietuvą, tačiau ji taip ir negrįžo.
„Pirmadienį, spalio 19 dieną, man paskambino iš Turkijos ambasados, jie ten turi Lietuvos garbės konsulą Irane. Tai Turkijos ambasada bandė su ja derinti, siuntė kelis kartus patikrinti, ir pavyko išsiaiškinti, kad abi merginos yra sulaikytos“, – naujienų portalui tv3.lt pasakojo dingusios Daivos sesuo Rūta Korsakienė.
„Taip pat dar su manimi susisiekė moteris, kurios vyras yra Irano pilietis ir turi daug pažinčių pačiame Irane, bet esmė ta, kad žmonės aiškindamiesi mano sesers situaciją rizikuoja patys ten savo šeimos saugumu.
Tai jos vyrui pavyko išsiaiškinti, kad mano sesuo su ta kita mergina yra uždarytos jau net nebe areštinėje ar policijoje – jos yra uždarytos, kaip filmuose matome, kažkokiame name.
Valdžia neužregistravo, kad jos iš tikrųjų yra sulaikytos, todėl jos sistemoje kaip ir neegzistuoja“, – sako sesuo.
Gali būti tardomos dėl šnipinėjimo
Sesuo nurodo, kad jeigu moterys laikomos uždarytos name ir oficialiai nėra įregistruotos kaip suimtos, jos žiniomis, jų sulaikymas gali tęstis ir mėnesį.
„Jeigu yra iš tikrųjų tiesa, kad jos yra uždarytos kažkokiame name, pavyzdžiui, vidury dykumos ir jų nėra sistemoje, tai Irano valdžia niekada ir nepasakys, kad jie turi tokias dvi pilietes.
Tai šitas visas procesas, kad jos bus laikomos uždarytos name, mano žiniomis, gali užtrukti ir mėnesį, kol valdžia nuspręs, ar jas paleisti, ar tada susivesti į sistemą ir užregistruoti, kad jos iš tikrųjų yra sulaikytos, ar ne“, – komentuoja sesuo.
Viena dingusiųjų – Erika Šlimaitė prieš 16 metų pradėjo tarnauti kariuomenėje, kur tarnavo 4 metus, o tai, Daivos sesers šaltinių teigimu, galėjo turėti įtakos dėl jų sulaikymo.
„Žmonės, su kuriais aš bendrauju, kurie man padeda su Irano giminaičiais, manęs labai klausinėjo, ar viena iš jų nėra kokia nors politikė, koks nors svarbus asmuo ir nesusijusi su kariuomene.
Aš sakiau, kad ne, bet va šiandien išlindo informacija, kad ta Erika tarnavo kariuomenėje, o tai viską apsunkina, nes žmogus, tarnavęs kariuomenėje, yra sulaikomas ir traktuojamas kaip šnipas“, – nurodo ji.
Gidė irgi galimai sulaikyta
Nuo pirmų dingimo dienų viskuo besidominti, su šaltiniais Irane bendraujanti Daivos Zakažauskaitės sesuo naujienų portalui tv3.lt papasakojo, kad jos šaltinių duomenimis kartu su merginomis galimai dingo ir jų gidė.
„Mano šaltinis įtaria, tai kad gidė gali būti irgi sulaikyta ir uždaryta tame name arba kažkur, kur jie yra sulaikyti. Gali būti, kad jie sulaikyti ten visi kartu. Žinoma, čia neįmanoma dabar to patvirtinti, nes vieną kartą vieni sako vienaip, kiti kiek kitaip.
Bet jau kurį laiką ji dingusi, nuo praeitos savaitės sakė, kad ir kolegos jos neranda“, – sako dingusiosios sesuo Rūta Korsakienė.
Pasak jos, gidė yra Irano pilietė, kuri rūpinosi visais pirkimais už lietuves.
„Viską pirko pati ta gidė, dėl to mes kai ieškojome vidinės informacijos, pavyzdžiui kaip buvo pirkti bilietai, dar kokie mokėjimai, tai mes patys nieko neradom, nes viską pirko ta gidė.
Dėl to nėra jokios realiai informacijos, kad būtų pirkta kažkas, kad oficialiai jos važiavo kažkur“, – nurodo ji.
Prieš tai moteris naujienų portalui tv3.lt minėjo, kad su gide negalėjo susisiekti, kai giminaičiai jai siuntė užklausas ir teiravosi dėl dingusių merginų.
„Su ja neįmanoma susisiekti, mes jai rašome ir bandome paaiškinti, kokia vyksta situacija, gal ji žino, kur mūsų giminaitės, bet ji ignoruoja mūsų šitas žinutes.
O kai parašėm netikrą žinutę tai Irano gidei, kad norime nuvykti į Iraną kaip turistės ir aplankyti pačią šalį, ji į tas žinutes atrašė“, – sakė giminaitė.
Vis tik dabar sesuo įtaria, kad gidės atsakas į netikrą kelionės užklausą galimai tebuvo tik automatinis atsakiklis.
Ministerija parengė notą
Užsienio reikalų ministerija (URM) parengė notą dėl dviejų Irane galimai sulaikytų lietuvių, sako ministerijos kanclerė Aistė Stakėnienė. Šiuo metu, anot jos, galimo sulaikymo priežastys nėra žinomos.
„URM jau yra notą surašiusi, taip pat turime garbės konsulą, kuris irgi bando visais oficialiais kanalais gauti patvirtinimą (dėl sulaikymo – ELTA)“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė A. Stakėnienė.
„Patvirtinsiu, kad URM turi informacijos, kad dvi Lietuvos pilietės galėjo būti sulaikytos Irane, bet mes siekiame gauti oficialią informaciją, kad tai būtų patvirtinta oficialiais kanalais, kad būtent sulaikymas yra įvykdytas“, – pabrėžė ji.
Kol kas, anot jos, nėra žinoma, dėl ko dvi moterys galėtų būti sulaikytos. Tiesa, kanclerės teigimu, bus bandoma suteikti visą reikalingą pagalbą, kad šalies pilietės būtų sugrąžintos atgal į Lietuvą.
„Galimo sulaikymo priežastys mums kol kas nėra žinomos, o principas, kad valstybė siekia padėti visiems savo piliečiams, galioja visais atvejais, tai visais atvejais ir bandysime suteikti savo konsulinę pagalbą suteikti tokią, kokią valstybė gali šioje situacijoje“, – teigė kanclerė.
„Iranas yra ypač sunki valstybė – ji yra patenkanti į tą mūsų juodąjį sąrašą, kur ne tik rekomenduojame nevykti, bet ir rekomenduojame kuo skubiau išvykti“, – akcentavo ji.
Paskutinis paslaptingas įrašas socialiniuose tinkluose
Socialiniuose tinkluose užfiksuotos paskutinės spalio 11 dieną Irane dingusių lietuvių akimirkos. Lietuvės paskutinį kartą prieš nutrūkstant ryšiui keliavo į Jezdą (mietas Irane – aut. past.)
Socialiniuose tinkluose moterys dalinosi akimirkomis iš kelionės po Iraną. Matyti, kad spalio 10 dieną jos lankėsi Isfahane, kur aplankė šventyklas, fotografavo architektūrą.
Taip pat užfiksavo ir Irano bažnyčią, dalijosi senovinių knygų vaizdais.
Spalio 11 dieną įkeltas vaizdas pro langą, matyti kelias ir dykuma, angliškai parašyta: „to Yazd city“ (liet. į Jezdo miestą).
Po to tą pačią dieną dar sekė vienas įrašas, kur įkeltas kūrinys iš daugybės keramikinių lėkštučių.
Erikos Šlimaitės socialinių tinklų paskyros aprašyme įrašyta angliška frazė „The goal is to die with memories, not dreams“ (liet. „Tikslas – mirti sukaupus prisiminimų, o ne svajonių“).
Paskyros aprašyme taip pat nurodyta „travel planning“ (liet. „kelionių planavimas“).
Kaip skelbė policija, nuo spalio 11 dienos ryšys su merginomis nutrūko – jų mobiliojo ryšio telefonai yra išjungti, jos neprisijungia prie socialinių tinklų, o susisiekti kitais būdais nepavyksta.
Pasklidus žiniai, kad dvi lietuvės dingo Irane, kilo daug klausimų, ar jos keliavo kartu. Socialiniuose tinkluose spalio 9 dieną vienos dingusiųjų pasidalintame kadre iš Irano matyti, kad jos buvo kartu.
Užfiksuota, kaip moterys vaikšto galimai po turgų. Daiva Z. filmuoja, o prieš ją eina Erika Š., kartą atsisuka, nusišypso ir vėliau nusisukusi nueina pirmyn.
Ryšio su lietuvėmis nėra nuo spalio 11 dienos
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktajame policijos komisariate gauti pareiškimai, kad šių metų spalio 7 d. iš Lietuvos į Turkiją, o iš jos – į Iraną išskrido dvi moterys: Daiva Zakažauskaitė (gim. 1992 m.) ir Erika Šlimaitė (gim. 1983 m.).
Nuo spalio 11 d. moterų artimieji negali su jomis susisiekti: jų mobiliojo ryšio telefonai yra išjungti, jos neprisijungia prie socialinių tinklų, o susisiekti kitais būdais nepavyksta.
Turimais duomenimis, moterų buvimo vieta galėtų būti Iranas, tačiau jų buvimo vieta šiuo metu nėra žinoma ir jos laikomos dingusiomis be žinios.
Asmenis, žinančius šių moterų buvimo vietą ar turinčius reikšmingos informacijos tyrimui, prašytume nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato 3-iojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Jovitą Morozovienę, tel. +370 700 56556, mob. +370 670 21248, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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