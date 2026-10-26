Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Naujausia žinia iš sesers lūpų apie Irane dingusias lietuves – 1 detalė užminė mįslę: „Ta vieta...“

2026-10-26 17:15 / šaltinis: tv3.lt / aut. /
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Ona Šniukštaitė
šaltinis: tv3.lt / aut. /
2026-10-26 17:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Jau lygiai 2 savaitės, kaip Irane dingo lietuvės Daiva Zakažauskaitė ir Erika Šlimaitė. Daivos sesuo dalijasi naujausia informacija apie jų sulaikymo vietą bei kalbas apie galimus motyvus. Anot jos, į paieškas įsitraukė abiejų merginų šeimos nariai, tačiau baigties kol kas nematyti.

Jau lygiai 2 savaitės, kaip Irane dingo lietuvės Daiva Zakažauskaitė ir Erika Šlimaitė. Daivos sesuo dalijasi naujausia informacija apie jų sulaikymo vietą bei kalbas apie galimus motyvus. Anot jos, į paieškas įsitraukė abiejų merginų šeimos nariai, tačiau baigties kol kas nematyti.

REKLAMA
0

Naujienų portalui tv3.lt Daivos sesuo Rūta Korsakienė pasakoja, kad merginos sulaikytos ne viešbutyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jos tikrai ne viešbutyje, o tą versiją, kad jos buvo viešbutyje, dar labai gerai apgalvoti reikia, ar čia iš tikrųjų tiesa, nes labai daug manipuliacijų yra.

REKLAMA
REKLAMA

Aš žinau, kad jos tikrai yra sulaikytos tam tikroje vietoje, net žinau galbūt ir miestą, tiesiog negaliu atskleisti, nes tai nėra patvirtinta oficialiai“, – sako R. Korsakienė.

REKLAMA

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Irane dingo dvi lietuvės - socialiniuose tinkluose užfiksuotos paskutinės akimirkos

Vietą, kur jos yra uždarytos, sesuo įvardija kaip kalėjimą ar areštinę, o taip pat atskleidžia, kad merginos buvo pervežamos į kitą vietą.

„Matyt mūsų šalis skirtingai interpretuoja tas uždarymo įstaigas, bet jos buvo pervežamos, buvo keičiama jų lokacija“, – aiškina ji.

Po daugiau nei savaitės laiko, nuo pirmo šeimos kreipimosi į užsienio reikalų ministeriją, anot R. Korsakienės, pirmadienį vyko oficialus susitikimas, skirtas informuoti šeimos narius apie tai, kas vyksta ir ką žino ministerija.

REKLAMA
REKLAMA

„Realiai informacija yra tokia pati, kokią jie prieš tai kalbėjo, kad viskas labai abstraktu ir konkrečiai jie nieko nepasakė, bet sakė, kad daro viską, kas jų valioje ir bando su visomis instancijomis susisiekti.

Kaip ir aš esu minėjusi jau prieš tai, kad oficialių žinių tikriausiai nėra dėl to, kad jos laikomos kažkur šiek tiek kitaip, dėl to jos yra nesuvestos į tą jų sistemą, todėl Irano valdžia galbūt nenori atskleisti“, – nurodo sesuo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vis tik nors sesuo informacijos turi kiek daugiau, atskleidžia, kad ramiau jai nesidaro.

„Neramiau, nes ta vieta [kur laikomos lietuvės], neatrodo tokia, kur norėčiau būti“, – sako ji.

Dėl ko jos galėjo būti suimtos?

Viešoje erdvėje pasklido daugybė versijų, dėl ko lietuvės gali būti sulaikytos. Sesuo pasakojo, kad gidė minėjo, jog jos esą gali būti sulaikytos dėl savo elgesio ar kažkokių veiksmų.

REKLAMA

„Tai yra labai abejotina, nes pasakymas dėl netinkamų priežasčių yra labai abstraktus. Čia gali būti bet kas, net pasižiūrėjimas į kitą pusę, tai nebūtinai traktuojama, kaip skaros nedėvėjimas ar karinių objektų fotografavimas su dronu, kurio jos net neturėjo, nes buvo net ir tokios spekuliacijos, tai tikrai ne.

Tas pasakymas, dėl netinkamo elgesio, yra labai abstraktus ir gali bet kaip spekuliuoti, čia nėra tas pats, kad jos padarė kažkokį nusižengimą. 

REKLAMA

Kita vertus, jos buvo dviese, tai mes nežinom, kas ten iš tikrųjų įvyko, todėl gidės pasakymas yra labai abstraktus, ypač, kai ji teigia, kad daugiau nieko nežino, tai vėl kelia klausimų“, – sako ji.

Taip pat R. Korsakienė pasakoja, kad gidė, bendraudama su merginų šeimomis, išsisukinėja nuo tiesioginių klausimų.

„Jeigu yra konkretus klausimas, tai ji kažkaip bando jį išversti į kitą pusę, kad ji irgi aplinkybių auka, ją irgi suėmė, nors ji kaip ir nekalta, bet ją irgi tardė, buvo uždaryta ir pan, kad neva ją irgi reikėtų užjausti, o mes čia ją kamantinėjame ir tardome“, – pasakoja Daivos sesuo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto smerkiantiems merginas dėl kelionės pasirinkimo, Daivos sesuo sako, kad...

„Visų pirma sakyčiau, kad kas nekaltas, tegul meta akmenį. Siūlau pasižiūrėti į ankstesnes situacijas, kai buvo Dubajuje ar Izraelyje tam tikri neramumai, ir vis tiek ten vyko atostogauti šimtai turistų, po to buvo pagalbos skambučiai ir žinutės, kodėl jų niekas negelbėja, kai vyksta karas.

REKLAMA

Kitas dalykas, tikiu, kad mano sesė su drauge įvertino šitą kelionę, įsivertino riziką, tikrai nenorėjo nieko pažeisti. O vyko tik dėl to, kad ji mėgsta tokias šalis, mėgsta tokio pobūdžio kelionės, susipažinti su visai kitokia kultūra, negu mes įpratę keliaujant po standartines šalis“, – sako R. Korsakienė.

REKLAMA

Sesuo pranešė, kad jos galimai laikomos „kažkokiame name“

Kaip Daivos sesuo seniau minėjo naujienų portalui tv3.lt, jai per pažįstamus pavyko išsiaiškinti, kad moterys gali būti laikomos uždarame name, o ne policijoje ar areštinėje.

Prokuratūros duomenimis, viena iš moterų spalio 21 d. turėjo grįžti į Lietuvą, tačiau ji taip ir negrįžo.

„Pirmadienį, spalio 19 dieną, man paskambino iš Turkijos ambasados, jie ten turi Lietuvos garbės konsulą Irane. Tai Turkijos ambasada bandė su ja derinti, siuntė kelis kartus patikrinti, ir pavyko išsiaiškinti, kad abi merginos yra sulaikytos“, – naujienų portalui tv3.lt pasakojo dingusios Daivos sesuo Rūta Korsakienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Taip pat dar su manimi susisiekė moteris, kurios vyras yra Irano pilietis ir turi daug pažinčių pačiame Irane, bet esmė ta, kad žmonės aiškindamiesi mano sesers situaciją rizikuoja patys ten savo šeimos saugumu.

Tai jos vyrui pavyko išsiaiškinti, kad mano sesuo su ta kita mergina yra uždarytos jau net nebe areštinėje ar policijoje – jos yra uždarytos, kaip filmuose matome, kažkokiame name.

REKLAMA

Valdžia neužregistravo, kad jos iš tikrųjų yra sulaikytos, todėl jos sistemoje kaip ir neegzistuoja“, – sako sesuo.

Gali būti tardomos dėl šnipinėjimo

Sesuo nurodo, kad jeigu moterys laikomos uždarytos name ir oficialiai nėra įregistruotos kaip suimtos, jos žiniomis, jų sulaikymas gali tęstis ir mėnesį. 

„Jeigu yra iš tikrųjų tiesa, kad jos yra uždarytos kažkokiame name, pavyzdžiui, vidury dykumos ir jų nėra sistemoje, tai Irano valdžia niekada ir nepasakys, kad jie turi tokias dvi pilietes.

REKLAMA

Tai šitas visas procesas, kad jos bus laikomos uždarytos name, mano žiniomis, gali užtrukti ir mėnesį, kol valdžia nuspręs, ar jas paleisti, ar tada susivesti į sistemą ir užregistruoti, kad jos iš tikrųjų yra sulaikytos, ar ne“, – komentuoja sesuo.

Viena dingusiųjų – Erika Šlimaitė prieš 16 metų pradėjo tarnauti kariuomenėje, kur tarnavo 4 metus, o tai, Daivos sesers šaltinių teigimu, galėjo turėti įtakos dėl jų sulaikymo.

REKLAMA
REKLAMA

„Žmonės, su kuriais aš bendrauju, kurie man padeda su Irano giminaičiais, manęs labai klausinėjo, ar viena iš jų nėra kokia nors politikė, koks nors svarbus asmuo ir nesusijusi su kariuomene.

Aš sakiau, kad ne, bet va šiandien išlindo informacija, kad ta Erika tarnavo kariuomenėje, o tai viską apsunkina, nes žmogus, tarnavęs kariuomenėje, yra sulaikomas ir traktuojamas kaip šnipas“, – nurodo ji.

Gidė irgi galimai sulaikyta

Nuo pirmų dingimo dienų viskuo besidominti, su šaltiniais Irane bendraujanti Daivos Zakažauskaitės sesuo naujienų portalui tv3.lt papasakojo, kad jos šaltinių duomenimis kartu su merginomis galimai dingo ir jų gidė.

„Mano šaltinis įtaria, tai kad gidė gali būti irgi sulaikyta ir uždaryta tame name arba kažkur, kur jie yra sulaikyti. Gali būti, kad jie sulaikyti ten visi kartu.  Žinoma, čia neįmanoma dabar to patvirtinti, nes vieną kartą vieni sako vienaip, kiti kiek kitaip.

Bet jau kurį laiką ji dingusi, nuo praeitos savaitės sakė, kad ir kolegos jos neranda“, – sako dingusiosios sesuo Rūta Korsakienė.

Pasak jos, gidė yra Irano pilietė, kuri rūpinosi visais pirkimais už lietuves.

„Viską pirko pati ta gidė, dėl to mes kai ieškojome vidinės informacijos, pavyzdžiui kaip buvo pirkti bilietai, dar kokie mokėjimai, tai mes patys nieko neradom, nes viską pirko ta gidė.

REKLAMA

Dėl to nėra jokios realiai informacijos, kad būtų pirkta kažkas, kad oficialiai jos važiavo kažkur“, – nurodo ji.

Prieš tai moteris naujienų portalui tv3.lt minėjo, kad su gide negalėjo susisiekti, kai giminaičiai jai siuntė užklausas ir teiravosi dėl dingusių merginų.

„Su ja neįmanoma susisiekti, mes jai rašome ir bandome paaiškinti, kokia vyksta situacija, gal ji žino, kur mūsų giminaitės, bet ji ignoruoja mūsų šitas žinutes.

O kai parašėm netikrą žinutę tai Irano gidei, kad norime nuvykti į Iraną kaip turistės ir aplankyti pačią šalį, ji į tas žinutes atrašė“, – sakė giminaitė.

Vis tik dabar sesuo įtaria, kad gidės atsakas į netikrą kelionės užklausą galimai tebuvo tik automatinis atsakiklis.

Ministerija parengė notą

Užsienio reikalų ministerija (URM) parengė notą dėl dviejų Irane galimai sulaikytų lietuvių, sako ministerijos kanclerė Aistė Stakėnienė. Šiuo metu, anot jos, galimo sulaikymo priežastys nėra žinomos.

„URM jau yra notą surašiusi, taip pat turime garbės konsulą, kuris irgi bando visais oficialiais kanalais gauti patvirtinimą (dėl sulaikymo – ELTA)“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė A. Stakėnienė. 

„Patvirtinsiu, kad URM turi informacijos, kad dvi Lietuvos pilietės galėjo būti sulaikytos Irane, bet mes siekiame gauti oficialią informaciją, kad tai būtų patvirtinta oficialiais kanalais, kad būtent sulaikymas yra įvykdytas“, – pabrėžė ji. 

REKLAMA

Kol kas, anot jos, nėra žinoma, dėl ko dvi moterys galėtų būti sulaikytos. Tiesa, kanclerės teigimu, bus bandoma suteikti visą reikalingą pagalbą, kad šalies pilietės būtų sugrąžintos atgal į Lietuvą. 

„Galimo sulaikymo priežastys mums kol kas nėra žinomos, o principas, kad valstybė siekia padėti visiems savo piliečiams, galioja visais atvejais, tai visais atvejais ir bandysime suteikti savo konsulinę pagalbą suteikti tokią, kokią valstybė gali šioje situacijoje“, – teigė kanclerė.

„Iranas yra ypač sunki valstybė – ji yra patenkanti į tą mūsų juodąjį sąrašą, kur ne tik rekomenduojame nevykti, bet ir rekomenduojame kuo skubiau išvykti“, – akcentavo ji. 

Paskutinis paslaptingas įrašas socialiniuose tinkluose

Socialiniuose tinkluose užfiksuotos paskutinės spalio 11 dieną Irane dingusių lietuvių akimirkos. Lietuvės paskutinį kartą prieš nutrūkstant ryšiui keliavo į Jezdą (mietas Irane – aut. past.)

Socialiniuose tinkluose moterys dalinosi akimirkomis iš kelionės po Iraną. Matyti, kad spalio 10 dieną jos lankėsi Isfahane, kur aplankė šventyklas, fotografavo architektūrą.

Taip pat užfiksavo ir Irano bažnyčią, dalijosi senovinių knygų vaizdais.

Spalio 11 dieną įkeltas vaizdas pro langą, matyti kelias ir dykuma, angliškai parašyta: „to Yazd city“ (liet. į Jezdo miestą).

REKLAMA

Irane dingo dvi lietuvės - socialiniuose tinkluose užfiksuotos paskutinės akimirkos

Po to tą pačią dieną dar sekė vienas įrašas, kur įkeltas kūrinys iš daugybės keramikinių lėkštučių.

Irane dingo dvi lietuvės - socialiniuose tinkluose užfiksuotos paskutinės akimirkos

Erikos Šlimaitės socialinių tinklų paskyros aprašyme įrašyta angliška frazė „The goal is to die with memories, not dreams“ (liet. „Tikslas – mirti sukaupus prisiminimų, o ne svajonių“).

Paskyros aprašyme taip pat nurodyta „travel planning“ (liet. „kelionių planavimas“).

Kaip skelbė policija, nuo spalio 11 dienos ryšys su merginomis nutrūko – jų mobiliojo ryšio telefonai yra išjungti, jos neprisijungia prie socialinių tinklų, o susisiekti kitais būdais nepavyksta.

Pasklidus žiniai, kad dvi lietuvės dingo Irane, kilo daug klausimų, ar jos keliavo kartu. Socialiniuose tinkluose spalio 9 dieną vienos dingusiųjų pasidalintame kadre iš Irano matyti, kad jos buvo kartu.

Užfiksuota, kaip moterys vaikšto galimai po turgų. Daiva Z. filmuoja, o prieš ją eina Erika Š., kartą atsisuka, nusišypso ir vėliau nusisukusi nueina pirmyn.

Irane dingo dvi lietuvės - socialiniuose tinkluose užfiksuotos paskutinės akimirkos

Ryšio su lietuvėmis nėra nuo spalio 11 dienos

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktajame policijos komisariate gauti pareiškimai, kad šių metų spalio 7 d. iš Lietuvos į Turkiją, o iš jos – į Iraną išskrido dvi moterys: Daiva Zakažauskaitė (gim. 1992 m.) ir Erika Šlimaitė (gim. 1983 m.).

REKLAMA

Nuo spalio 11 d. moterų artimieji negali su jomis susisiekti: jų mobiliojo ryšio telefonai yra išjungti, jos neprisijungia prie socialinių tinklų, o susisiekti kitais būdais nepavyksta.

Turimais duomenimis, moterų buvimo vieta galėtų būti Iranas, tačiau jų buvimo vieta šiuo metu nėra žinoma ir jos laikomos dingusiomis be žinios.

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai

Asmenis, žinančius šių moterų buvimo vietą ar turinčius reikšmingos informacijos tyrimui, prašytume nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato 3-iojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Jovitą Morozovienę, tel. +370 700 56556, mob. +370 670 21248, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Irane dingusios lietuvės (tv3.lt koliažas)
Lietuvą sukausčiusi drama – Irane galimai paimtos į nelaisvę lietuvės: prabilo ministerija (191)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų