Garsus teisininkas – apie Irane dingusias Daivą ir Eriką, pabrėžė 1 svarbų dalyką: „Praktiškai beviltiška“

Irane dingusios lietuvės Daivos Zakažauskaitės sesuo pasakojo, kad pavyko išsiaiškinti, jog jos sesuo su kita lietuve yra galimai uždarytos ne policijoje ar areštinėje, bet „kažkokiame name“.
Apie tai, ką artimiesiems reikėtų daryti tokiose situacijose naujienų portalui tv3.lt komentavo advokatas Gintaras Černiauskas.
Tikėtis sąžiningo teismo – „praktiškai beviltiška“
Advokatas Gintaras Černiauskas teigia, kad planuojantiems vykti į rizikingas valstybes reikėtų pasvarstyti, ar tai daryti verta. Advokatas pataria vengti pavojingų šalių, o ten nuvykus nuolatos palaikyti ryšį su artimaisiais.
„Pirmiausia reikėtų vengti tokių rizikingų šalių. Ypač tų, su kuriomis Lietuva nepalaiko diplomatinių santykių. Antras dalykas – nepaisant patarimo ir vykstant į tokias šalis, reikia būti pasiruošusiems panašiems įvykiams.
Trečias dalykas – šalyje nuolat palaikyti ryšį su artimaisiais, kad atsitikus įvykiui būtų galima greitai reaguoti ar bent žinoti, kur jie gali būti“, – patarė advokatas.
Įvykus nelaimei artimieji turėtų kreiptis į Užsienio reikalų ministeriją, sako advokatas G. Černiauskas.
„Gavus informaciją būtų galima spręsti, ką daryti toliau“, – kalbėjo advokatas.
„Jeigu [lietuvės] yra įkalintos dėl kažkokių priežasčių, manyčiau, kad tik diplomatiniais kanalais būtų galima bandyti jas išlaisvinti. Tikėtis [Irano] teisingo ir sąžiningo teismo praktiškai beviltiška“, – kalbėjo advokatas.
Kaip galima išsiaiškinti, dėl ko lietuvės galimai įkalintos?
Advokatas sako, kad situacija sudėtinga, nes Lietuva ir Iranas nepalaiko diplomatinių ryšių.
„Irano teisėsaugos institucijos ir politinė valdžia su Lietuva neturi jokio bendradarbiavimo ir apskritai neturiu jokių iliuzijų, kad [Irano valdžią] būtų galima paveikti kažkokiu būdu išorės“, – komentavo advokatas Gintaras Černiauskas.
Užsienio reikalų ministerija interneto svetainėje nurodo, kad Lietuva turi garbės konsulą Irane.
Advokatas akcentuoja, kad dingusių lietuvių galimo įkalinimo aplinkybes būtų galima aiškintis tik diplomatiniais kanalais.
„Tik diplomatiniais kanalais būtų galima ieškoti, kur jos galėjo būti, kas su jomis atsitiko ir jeigu jos yra įkalintos, aiškintis priežastis, dėl ko taip atsitiko. Priežastys gali būti visiškai išgalvotos – nieko bendro neturinčios su realybe, tačiau [Irano] režimas elgiasi būtent taip“, – komentavo G. Černiauskas.
Kokios šalys palaiko ryšį su Iranu?
Ieškoti dingusių lietuvių būtų galima per kitų šalių atstovybes, sako advokatas.
„Būtų geriausia tą daryti arba per Švedijos [atstovybę]. Geriausiai, kad tai nebūtų nei Jungtinė Karalystė, nei Jungtinės Amerikos Valstijos, o Europos šalis, kuri dar turi kažkokį kontaktą su Iranu.
Dar vienas naudingas variantas – [ieškoti] būtų galima per Šveicarijos ambasadą, nes Šveicarijos valstybė, kiek man žinoma, per visą laikotarpį palaikė kontaktą ir buvo tarpininkė, dalinantis informacija tarp JAV ir Irano“, – aiškino advokatas.
Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja esantiems Irane nedelsiant išvykti iš šalies.
„Dėl besitęsiančios įtampos Artimųjų Rytų šalyse saugumo situacija Irane ir visame regione išlieka itin jautri, nestabili ir sunkiai prognozuojama.
Užsienio reikalų ministerija primena apie anksčiau paskelbtą rekomendaciją visiems Lietuvos piliečiams kuo skubiau išvykti iš Irano ir papildomai rekomenduoja iš viso atsisakyti kelionių į Iraną.
Saugumo situacija Irane išlieka bloga, galimi neteisėti veiksmai Lietuvos piliečių atžvilgiu, įskaitant neteisėtą sulaikymą ar areštą. Galimybės teikti konsulinę ir teisinę pagalbą sulaikytiems ar į nelaimę patekusiems Lietuvos Respublikos piliečiams yra labai ribotos arba jų iš viso nėra.
Jei jau esate vienoje iš Artimųjų Rytų regiono valstybių, prašome sekti naujausias žinias ir kelionių rekomendacijų atnaujinimus“, – rašoma URM interneto svetainėje.
Užsienio reikalų ministerija turi informacijos apie lietuves
Užsienio reikalų ministerija naujienų portalui tv3.lt patvirtino, kad turi informacijos, jog dingusios Lietuvos Respublikos pilietės galėjo būti sulaikytos Irane.
Ministerija praneša, kad visais turimais kanalais aktyviai aiškinasi šio atvejo aplinkybes, siekia gauti oficialią informaciją, bendradarbiauja su ES partneriais ir išnaudoja kitas turimas galimybes, kad Lietuvos pilietėms būtų suteikta reikalinga pagalba.
„Primename, kad Užsienio reikalų ministerija primygtinai rekomenduoja Lietuvos Respublikos piliečiams atsisakyti kelionių į Iraną, o ten esantiems – kuo skubiau išvykti iš šalies“, – nurodo ministerija.
Sesuo prabilo, kad gali būti laikomos „kažkokiame name“
Irane dingusios lietuvės Daivos Zakažauskaitės sesuo naujienų portalui tv3.lt papasakojo daugiau detalių apie tikrąją situaciją, kur šiuo metu gali būti lietuvės, ką pavyko sužinoti iš įvairių institucijų bei kodėl jos galėjo būti sulaikytos.
„Pirmadienį, spalio 19 dieną, man paskambino iš Turkijos ambasados, jie ten turi Lietuvos garbės konsulą Irane. Tai Turkijos ambasada bandė su ja derinti, siuntė kelis kartus patikrinti, ir pavyko išsiaiškinti, kad abi merginos yra sulaikytos“, – naujienų portalui tv3.lt pasakojo dingusios Daivos sesuo Rūta Korsakienė.
„Taip pat dar su manimi susisiekė moteris, kurios vyras yra Irano pilietis ir turi daug pažinčių pačiame Irane, bet esmė ta, kad žmonės aiškindamiesi mano sesers situaciją rizikuoja patys ten savo šeimos saugumu.
Tai jos vyrui pavyko išsiaiškinti, kad mano sesuo su ta kita mergina yra uždarytos jau net nebe areštinėje ar policijoje – jos yra uždarytos, kaip filmuose matome, kažkokiame name.
Valdžia neužregistravo, kad jos iš tikrųjų yra sulaikytos, todėl jos sistemoje kaip ir neegzistuoja“, – sako sesuo.
Erika tarnavo kariuomenėje – galėjo būti traktuojama kaip šnipė
Sesuo nurodo, kad jeigu moterys laikomos uždarytos name ir oficialiai nėra įregistruotos kaip suimtos, jos žiniomis, jų sulaikymas gali tęstis ir mėnesį.
„Jeigu yra iš tikrųjų tiesa, kad jos yra uždarytos kažkokiame name, pavyzdžiui, vidury dykumos ir jų nėra sistemoje, tai Irano valdžia niekada ir nepasakys, kad jie turi tokias dvi pilietes.
Tai šitas visas procesas, kad jos bus laikomos uždarytos name, mano žiniomis, gali užtrukti ir mėnesį, kol valdžia nuspręs, ar jas paleisti, ar tada susivesti į sistemą ir užregistruoti, kad jos iš tikrųjų yra sulaikytos, ar ne“, – komentuoja sesuo.
Viena dingusiųjų – Erika Šlimaitė prieš 16 metų pradėjo tarnauti kariuomenėje, kur tarnavo 4 metus, o tai, Daivos sesers šaltinių teigimu, galėjo turėti įtakos dėl jų sulaikymo.
„Žmonės, su kuriais aš bendrauju, kurie man padeda su Irano giminaičiais, manęs labai klausinėjo, ar viena iš jų nėra kokia nors politikė, koks nors svarbus asmuo ir nesusijusi su kariuomene.
Aš sakiau, kad ne, bet va šiandien išlindo informacija, kad ta Erika tarnavo kariuomenėje, o tai viską apsunkina, nes žmogus, tarnavęs kariuomenėje, yra sulaikomas ir traktuojamas kaip šnipas“, – nurodo ji.
Artimieji susiduria su sunkumais
Sesuo naujienų portalui tv3.lt taip pat pasakoja, kad prie šios bylos paskirtas asmuo, pasak sesers, nemoka anglų kalbos, todėl artimiesiems kyla sunkumų aiškinantis galimas moterų sulaikymo aplinkybes.
Pasak R. Korsakienės, kreipėsi labai daug užsieniečių, Irane gyvenančių ar ten artimųjų turinčių žmonių, norėdami padėti.
Taip pat ir pati sesuo informaciją apie galimą moterų sulaikymą ji perdavė pareigūnams, tačiau, jos teigimu, prie bylos dirbantis asmuo pats nesiima bendrauti su angliškai kalbančiais žmonėmis, kurie bandė padėti išsiaiškinti dingusiųjų likimą.
„Visą šitą aš perdaviau policijai, bet esmė ta, kad prie bylos paskirtas asmuo nemoka anglų kalbos. Aš neįsivaizduoju, kaip apskritai užsienio bylai paskiriamas žmogus, kuris nemoka anglų kalbos“, – sako Daivos sesuo.
„Įvairūs žmonės bandė kontaktuoti, bet prie bylos dirbantis asmuo pasakė, kad nemoka angliškai ir negali nieko kalbėti. Ir pasakė mums čia patiems aiškintis.
Kadangi prie bylos dirbantis asmuo nemoka anglų kalbos, visą tyrimą, visą informaciją renku aš. Nuo penktadienio, kaip užkūriau viską, beveik viską pati darau ir bandau rankioti visus kontaktus“, – pasakoja pašnekovė.
Prabilo Erikos pažįstama
Moteris, pažįstanti Eriką Šlimaitė naujienų portalui tv3.lt nurodė, kad nežino jos tikslios buvimo vietos šiuo metu, tačiau matė, kad socialiniame tinkle „Facebook“ ši buvo prisijungusi prieš 19 valandų.
„Bet kaip kažkas komentavo, tai gali būti, [kad į jos paskyrą prisijungė] šeimos nariai“, – patikslina dingusiosios pažįstama.
Taip pat ji pasakoja, kad kelionės yra jos gyvenimo būdas, o kaip žmogus ji labai ekstremali ir drąsi.
„Kelionės tai jos gyvenimo būdu pasidarė nuo tada kai ji atsikraustė į Norvegiją, mes čia ir susipažinome.
Po truputį [keliavo] Norvegijoje, o paskui vis toliau per visas šalis. Ji ne šiaip žmogus, labai ekstremali, drąsi ir tikrai supranta savo rizikas. Bet kaip ir sakiau tiesiog žmogus gyvena tuo“, – aiškina ji.
Mergina iš kelionės turėjo grįžti trečiadienį
Generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė–Šatkauskienė naujienų portalui tv3.lt pakomentavo, kad viena iš merginų iš kelionės turėjo grįžti spalio 21 dieną, trečiadienį.
Vis tik jokių žinių apie ją nėra.
Ar merginos turėjo grįžti kartu – natskleidžiama.
„Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl dingusių asmenų paieškos, vykdomi proceso veiksmai, tikrinami duomenys siekiant nustatyti moterų buvimo vietą. Tyrimo metu bendradarbiaujama su užsienio šalių teisėsaugos institucijomis, kitomis tarnybomis.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal moterų artimųjų pareiškimus.
Turimais duomenimis, vienos iš moterų atostogos baigiasi spalio 21 d.“, – nurodė prokuratūros atstovė.
Erika aplankiusi 65 šalis – norėjo padėti kitiems pasiruošti kelionėms
Savo socialiniuose tinkluose Erika Šlimaitė pasakojo apie pomėgį keliauti ir sprendimą pradėti padėti keliones planuoti kitiems.
Moteris rašė, kad ilgą laiką keliavo derindama išvykas su darbu ir laisvadieniais, tačiau galiausiai panoro daugiau laiko skirti veiklai, kuri jai patinka.
Įraše Erika nurodė, kad yra aplankiusi 65 šalis ir norėtų padėti kitiems pasiruošti kelionėms būtent į jas. Ji siūlė sudaryti kelionių maršrutus, patarti dėl dokumentų, pasidalyti patikimų gidų ir vietinių turų organizatorių kontaktais bei atkreipti dėmesį į įvairias praktines detales, kurios ne visada paaiškėja dar planuojant kelionę.
Ji pabrėžė, kad ją labiausiai domina įdomesnės, mažiau turistinės kelionės ir įvairesnės nakvynės. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad keliauti galima pigiau, tačiau tam kartais tenka paaukoti dalį patogumo.
Socialiniuose tinkluose taip pat matyti, kad tai ne pirmoji tokia moterų kelionę – šios dalijosi įspūdžiais ir iš kitų šalių, pavyzdžiui yra aplankiusios Kazachstaną, Uzbekistaną, Afganistaną, Tadžikistaną, Tunisą ir pan.
Erika tarnavo kariuomenėje
Lietuvos kariuomenė naujienų portalui tv3.lt nurodė, kad viena dingusiųjų – Erika Šlimaitė, Lietuvos kariuomenėje tarnavo 2010–2014 m., tačiau šiuo metu ji Lietuvos kariuomenėje netarnauja.
Ministerija aktyviai aiškinasi aplinkybes, siekia gauti oficialią informaciją
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (URM) nurodė, kad žino apie galimą Lietuvos Respublikos piliečių dingimo Irane atvejį, tačiau oficialios informacijos apie jį ministerija nėra gavusi.
„Ministerija visais turimais kanalais aktyviai aiškinasi šio atvejo aplinkybes, siekia gauti oficialią informaciją ir išnaudos visas turimas galimybes, kad Lietuvos pilietėms būtų suteikta reikalinga pagalba.
Primename, kad Užsienio reikalų ministerija primygtinai rekomenduoja Lietuvos Respublikos piliečiams atsisakyti kelionių į Iraną, o ten esantiems – kuo skubiau išvykti iš šalies“, – įspėja URM.
Ryšio su lietuvėmis nėra nuo spalio 11 dienos
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktajame policijos komisariate gauti pareiškimai, kad šių metų spalio 7 d. iš Lietuvos į Turkiją, o iš jos – į Iraną išskrido dvi moterys: Daiva Zakažauskaitė (gim. 1992 m.) ir Erika Šlimaitė (gim. 1983 m.).
Nuo spalio 11 d. moterų artimieji negali su jomis susisiekti: jų mobiliojo ryšio telefonai yra išjungti, jos neprisijungia prie socialinių tinklų, o susisiekti kitais būdais nepavyksta.
Turimais duomenimis, moterų buvimo vieta galėtų būti Iranas, tačiau jų buvimo vieta šiuo metu nėra žinoma ir jos laikomos dingusiomis be žinios.
Asmenis, žinančius šių moterų buvimo vietą ar turinčius reikšmingos informacijos tyrimui, prašytume nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato 3-iojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Jovitą Morozovienę, tel. +370 700 56556, mob. +370 670 21248, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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