Perskaičiusi apie dingusias lietuves Irane garsi radijo laidų vedėja nutarė netylėti: „Nustokite...“

Savo įraše, kurį paviešino Facebook platformoje, moteris pabrėžė, kaip svarbu nevažiuoti į diktatorių valdomas valstybes.
Prabilo apie lietuvių dingimą Irane
Socialiniame tinkle Facebook ji linkėjo dingusioms lietuvėms sveikatos bei sėkmės, tačiau atkreipė dėmesį į diktatorių režimų žiaurumus. Pasak jos, tai turėtų būti pamoka ir kitiems:
„Irane dingo ir galimai yra sulaikytos dvi lietuvės. Linkiu joms sveikatos ir sėkmės.
Tačiau.
Nustokite važinėti į diktatorių valdomas valstybes. Nustokite žavėtis tariamu tų vietų svetingumu ir vaišingumu.
Tokiose vietose, kaip Iranas, moterys privalomai apmuturiuojamos hidžabais ir už menkutį jo nusismaukimą tas moteris gaudo moralės bei dorovės policija. Moterys už tai oficialiai nuplakamos. Neoficialiai – yra ir užmuštų, ir kankintų, ir prievartautų. Ne saujelės nusikaltėlių, kurie bus nubausti, o pareigūnų, kurie bus apdovanoti.
Už homoseksualius santykius ten skiriama net mirties bausmė (o kad užmėtys akmenimis – visai realu).
Ten be jokių klausimų oficialiai tuokiamos trylikmetės. Bet tuokiamos ir jaunesnės, tik su raštišku tėvo leidimu. Ištekinamos už šešiasdešimtmečių vyrų.
Moterys ten šeimose žudomos masiškai. Žudomos ir pas mus. Neapsakomai rečiau. O žudikai vėliau gaudomi. Ten – tai normalu, kai moteris “suteršė šeimos garbę. Tarkime, bandė pabėgti nuo smurtaujančio vyro.
Tie, kas prieštarauja – gaudomi, areštuojami, kankinami.
Ten vis dar per televiziją transliuojamos viešosios kartuvės. Ir iš šalies pabėgę iraniečiai dar gali matyti kariamus savo tėvus, brolius, seseris.
Jūs keliaujate ir tikitės, kad už nukrautų stalų vis tiek slepiasi žmonės. Bet man iki mirties įsiminė vieno iraniečio pabėgėlio, vėliau žvalgiusio Iraną UK ir JAV, pasakyta mintis.
„Jūs, europiečiai, niekada nelaimėsite, nes galvojate, kad visų žmonių galutinis tikslas bei vertybė – taika ir ramybė. Čia jūs klystate. Mūsų vertybė ir tikslas – kerštas. Ir tai aukščiau už taiką. Už ramybę. Už viską.“
Merginoms linkiu sugrįžti. Bet jei kiti ir iš to nepasimokys nevažiuoti, tada tegyvuoja kvailiai.“
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas nurodė, kad ieškomos moterys – Daiva Zakažauskaitė (gim. 1992 m.) ir Erika Šlimaitė (gim. 1983 m.). Jos spalio 7 dieną iš Lietuvos skrido į Turkiją, o iš jos – į Iraną.
Moterų artimieji su jomis negali susisiekti nuo spalio 11 dienos, jų telefonai išjungti, jos neprisijungia prie savo socialinių tinklų, kitais būdais susisiekti taip pat nepavyksta.
Parengė notą
Naujausiomis žiniomis, kaip rašė ELTA, Užsienio reikalų ministerija (URM) parengė notą dėl dviejų Irane galimai sulaikytų lietuvių, sako ministerijos kanclerė Aistė Stakėnienė. Šiuo metu, anot jos, galimo sulaikymo priežastys nėra žinomos.
„URM jau yra notą surašiusi, taip pat turime garbės konsulą, kuris irgi bando visais oficialiais kanalais gauti patvirtinimą (dėl sulaikymo – ELTA)“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė A. Stakėnienė.
„Patvirtinsiu, kad URM turi informacijos, kad dvi Lietuvos pilietės galėjo būti sulaikytos Irane, bet mes siekiame gauti oficialią informaciją, kad tai būtų patvirtinta oficialiais kanalais, kad būtent sulaikymas yra įvykdytas“, – pabrėžė ji.
Kol kas, anot jos, nėra žinoma, dėl ko dvi moterys galėtų būti sulaikytos. Tiesa, kanclerės teigimu, bus bandoma suteikti visą reikalingą pagalbą, kad šalies pilietės būtų sugrąžintos atgal į Lietuvą.
„Galimo sulaikymo priežastys mums kol kas nėra žinomos, o principas, kad valstybė siekia padėti visiems savo piliečiams, galioja visais atvejais, tai visais atvejais ir bandysime suteikti savo konsulinę pagalbą suteikti tokią, kokią valstybė gali šioje situacijoje“, – teigė kanclerė.
„Iranas yra ypač sunki valstybė – ji yra patenkanti į tą mūsų juodąjį sąrašą, kur ne tik rekomenduojame nevykti, bet ir rekomenduojame kuo skubiau išvykti“, – akcentavo ji.
Interviu su vienos iš dingusių merginų sese galite skaityti čia:
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Asmenis, žinančius šių moterų buvimo vietą ar turinčius reikšmingos informacijos tyrimui, prašytume nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato 3-iojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Jovitą Morozovienę, tel. +370 700 56556, mob. +370 670 21248, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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