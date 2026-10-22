Iš URM – naujausia žinia dėl Irane dingusių lietuvių

„URM jau yra notą surašiusi, taip pat turime garbės konsulą, kuris irgi bando visais oficialiais kanalais gauti patvirtinimą (dėl sulaikymo – ELTA)“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė A. Stakėnienė.
„Patvirtinsiu, kad URM turi informacijos, kad dvi Lietuvos pilietės galėjo būti sulaikytos Irane, bet mes siekiame gauti oficialią informaciją, kad tai būtų patvirtinta oficialiais kanalais, kad būtent sulaikymas yra įvykdytas“, – pabrėžė ji.
Kol kas, anot jos, nėra žinoma, dėl ko dvi moterys galėtų būti sulaikytos. Tiesa, kanclerės teigimu, bus bandoma suteikti visą reikalingą pagalbą, kad šalies pilietės būtų sugrąžintos atgal į Lietuvą.
„Galimo sulaikymo priežastys mums kol kas nėra žinomos, o principas, kad valstybė siekia padėti visiems savo piliečiams, galioja visais atvejais, tai visais atvejais ir bandysime suteikti savo konsulinę pagalbą suteikti tokią, kokią valstybė gali šioje situacijoje“, – teigė kanclerė.
„Iranas yra ypač sunki valstybė – ji yra patenkanti į tą mūsų juodąjį sąrašą, kur ne tik rekomenduojame nevykti, bet ir rekomenduojame kuo skubiau išvykti“, – akcentavo ji.
Irane dingo lietuvės
Kaip skelbta, antradienį pranešta apie dvi galimai Irane be žinios dingusias lietuves.
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas nurodė, kad ieškomos moterys – Daiva Zakažauskaitė (gim. 1992 m.) ir Erika Šlimaitė (gim. 1983 m.). Jos spalio 7 dieną iš Lietuvos skrido į Turkiją, o iš jos – į Iraną.
Moterų artimieji su jomis negali susisiekti nuo spalio 11 dienos, jų telefonai išjungti, jos neprisijungia prie savo socialinių tinklų, kitais būdais susisiekti taip pat nepavyksta.
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