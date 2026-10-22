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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš URM – naujausia žinia dėl Irane dingusių lietuvių

2026-10-22 08:32 / šaltinis: ELTA
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2026-10-22 08:32
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Užsienio reikalų ministerija (URM) parengė notą dėl dviejų Irane galimai sulaikytų lietuvių, sako ministerijos kanclerė Aistė Stakėnienė. Šiuo metu, anot jos, galimo sulaikymo priežastys nėra žinomos.

Paaiškėjo, kad Irane dingusios lietuvės merginos gali būti suimtos (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (9)

Užsienio reikalų ministerija (URM) parengė notą dėl dviejų Irane galimai sulaikytų lietuvių, sako ministerijos kanclerė Aistė Stakėnienė. Šiuo metu, anot jos, galimo sulaikymo priežastys nėra žinomos.

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„URM jau yra notą surašiusi, taip pat turime garbės konsulą, kuris irgi bando visais oficialiais kanalais gauti patvirtinimą (dėl sulaikymo – ELTA)“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė A. Stakėnienė. 

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„Patvirtinsiu, kad URM turi informacijos, kad dvi Lietuvos pilietės galėjo būti sulaikytos Irane, bet mes siekiame gauti oficialią informaciją, kad tai būtų patvirtinta oficialiais kanalais, kad būtent sulaikymas yra įvykdytas“, – pabrėžė ji. 

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Kol kas, anot jos, nėra žinoma, dėl ko dvi moterys galėtų būti sulaikytos. Tiesa, kanclerės teigimu, bus bandoma suteikti visą reikalingą pagalbą, kad šalies pilietės būtų sugrąžintos atgal į Lietuvą. 

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„Galimo sulaikymo priežastys mums kol kas nėra žinomos, o principas, kad valstybė siekia padėti visiems savo piliečiams, galioja visais atvejais, tai visais atvejais ir bandysime suteikti savo konsulinę pagalbą suteikti tokią, kokią valstybė gali šioje situacijoje“, – teigė kanclerė.

Iranas yra ypač sunki valstybė – ji yra patenkanti į tą mūsų juodąjį sąrašą, kur ne tik rekomenduojame nevykti, bet ir rekomenduojame kuo skubiau išvykti“, – akcentavo ji. 

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Irane dingo lietuvės

Kaip skelbta, antradienį pranešta apie dvi galimai Irane be žinios dingusias lietuves. 

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Irane dingo dvi lietuvės - socialiniuose tinkluose užfiksuotos paskutinės akimirkos

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas nurodė, kad ieškomos moterys – Daiva Zakažauskaitė (gim. 1992 m.) ir Erika Šlimaitė (gim. 1983 m.). Jos spalio 7 dieną iš Lietuvos skrido į Turkiją, o iš jos – į Iraną. 

Moterų artimieji su jomis negali susisiekti nuo spalio 11 dienos, jų telefonai išjungti, jos neprisijungia prie savo socialinių tinklų, kitais būdais susisiekti taip pat nepavyksta.

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Manau
Manau
2026-10-22 08:54
Kam tą burbulą pučiat, lyg valstybėje nėra rimtesniu problemų. Manau absoliučiai daugumai visiškai nerūpi tos oterėlės.
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tr
tr
2026-10-22 08:59
Gerai pasitratinti galėjo į kokį Egiptą ar Turkiją, jei vienišos ir kvailos, bet norėjo ekstremaliau, pajoti ant džichadistų :)
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.
.
2026-10-22 09:11
Nesuprantu, o tai galimai jas URM, KAM ministerijos jas išsiuntė? Gal baikite, matomai, žmonėms makaronus kabinti arba nieko nerašykit.. Kiek mūsų žmonių pakliūna savo noru(?) į įvairias situacijas, niekas niekada nėra rašęs jokių notų! Dar maža galimai bėdų, tai su Iranu imkim bartis.. Teko žmonėms kreiptis į URM ar esančias ambasadas trečiose šalyse dėl pagalbos ir jie ne tai, kad nepadeda, bet ir negirdi..
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