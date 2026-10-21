Aiškėja daugiau detalių apie Irane dingusias lietuves – 1 tarnavo Lietuvos kariuomenėje: štai kas žinoma

Lietuvos kariuomenė naujienų portalui tv3.lt nurodė, kad viena dingusiųjų – Erika Šlimaitė, Lietuvos kariuomenėje tarnavo 2010–2014 m., tačiau šiuo metu ji Lietuvos kariuomenėje netarnauja.
Ministerija aktyviai aiškinasi aplinkybes, siekia gauti oficialią informaciją
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (URM) nurodė, kad žino apie galimą Lietuvos Respublikos piliečių dingimo Irane atvejį, tačiau oficialios informacijos apie jį ministerija nėra gavusi.
„Ministerija visais turimais kanalais aktyviai aiškinasi šio atvejo aplinkybes, siekia gauti oficialią informaciją ir išnaudos visas turimas galimybes, kad Lietuvos pilietėms būtų suteikta reikalinga pagalba.
Primename, kad Užsienio reikalų ministerija primygtinai rekomenduoja Lietuvos Respublikos piliečiams atsisakyti kelionių į Iraną, o ten esantiems – kuo skubiau išvykti iš šalies“, – įspėja URM.
Ryšio su lietuvėmis nėra nuo spalio 11 dienos
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktajame policijos komisariate gauti pareiškimai, kad šių metų spalio 7 d. iš Lietuvos į Turkiją, o iš jos – į Iraną išskrido dvi moterys: Daiva Zakažauskaitė (gim. 1992 m.) ir Erika Šlimaitė (gim. 1983 m.).
Nuo spalio 11 d. moterų artimieji negali su jomis susisiekti: jų mobiliojo ryšio telefonai yra išjungti, jos neprisijungia prie socialinių tinklų, o susisiekti kitais būdais nepavyksta.
Turimais duomenimis, moterų buvimo vieta galėtų būti Iranas, tačiau jų buvimo vieta šiuo metu nėra žinoma ir jos laikomos dingusiomis be žinios.
Asmenis, žinančius šių moterų buvimo vietą ar turinčius reikšmingos informacijos tyrimui, prašytume nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato 3-iojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Jovitą Morozovienę, tel. +370 700 56556, mob. +370 670 21248, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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