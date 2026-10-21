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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Aiškėja daugiau detalių apie Irane dingusias lietuves – 1 tarnavo Lietuvos kariuomenėje: štai kas žinoma

2026-10-21 10:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Rūta Vildžiūnaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-21 10:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dvi Lietuvos pilietės, spalio pradžioje išvykusios į Iraną, nuo spalio 11-osios nebeatsiliepia artimiesiems – jų telefonai išjungti, o socialiniuose tinkluose jos nebeprisijungia. Užsienio reikalų ministerija (URM) teigia kol kas neturinti oficialios informacijos apie moterų dingimą, tačiau aktyviai aiškinasi aplinkybes ir siekia gauti duomenų iš atsakingų institucijų. Lietuvos kariuomenė patvirtino, kad viena iš dingusiųjų anksčiau tarnavo kariuomenėje.

Irane dingo dvi lietuvės (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (11)

Dvi Lietuvos pilietės, spalio pradžioje išvykusios į Iraną, nuo spalio 11-osios nebeatsiliepia artimiesiems – jų telefonai išjungti, o socialiniuose tinkluose jos nebeprisijungia. Užsienio reikalų ministerija (URM) teigia kol kas neturinti oficialios informacijos apie moterų dingimą, tačiau aktyviai aiškinasi aplinkybes ir siekia gauti duomenų iš atsakingų institucijų. Lietuvos kariuomenė patvirtino, kad viena iš dingusiųjų anksčiau tarnavo kariuomenėje.

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Lietuvos kariuomenė naujienų portalui tv3.lt nurodė, kad viena dingusiųjų – Erika Šlimaitė, Lietuvos kariuomenėje tarnavo 2010–2014 m., tačiau šiuo metu ji Lietuvos kariuomenėje netarnauja.

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Ministerija aktyviai aiškinasi aplinkybes, siekia gauti oficialią informaciją

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (URM) nurodė, kad žino apie galimą Lietuvos Respublikos piliečių dingimo Irane atvejį, tačiau oficialios informacijos apie jį ministerija nėra gavusi.

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„Ministerija visais turimais kanalais aktyviai aiškinasi šio atvejo aplinkybes, siekia gauti oficialią informaciją ir išnaudos visas turimas galimybes, kad Lietuvos pilietėms būtų suteikta reikalinga pagalba.

Primename, kad Užsienio reikalų ministerija primygtinai rekomenduoja Lietuvos Respublikos piliečiams atsisakyti kelionių į Iraną, o ten esantiems – kuo skubiau išvykti iš šalies“, – įspėja URM.

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Ryšio su lietuvėmis nėra nuo spalio 11 dienos

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktajame policijos komisariate gauti pareiškimai, kad šių metų spalio 7 d. iš Lietuvos į Turkiją, o iš jos – į Iraną išskrido dvi moterys: Daiva Zakažauskaitė (gim. 1992 m.) ir Erika Šlimaitė (gim. 1983 m.).

Nuo spalio 11 d. moterų artimieji negali su jomis susisiekti: jų mobiliojo ryšio telefonai yra išjungti, jos neprisijungia prie socialinių tinklų, o susisiekti kitais būdais nepavyksta.

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Turimais duomenimis, moterų buvimo vieta galėtų būti Iranas, tačiau jų buvimo vieta šiuo metu nėra žinoma ir jos laikomos dingusiomis be žinios.

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai

Asmenis, žinančius šių moterų buvimo vietą ar turinčius reikšmingos informacijos tyrimui, prašytume nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato 3-iojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Jovitą Morozovienę, tel. +370 700 56556, mob. +370 670 21248, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

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True
True
2026-10-21 10:15
Jos ne ,,pora,, ? Jei taip, tai tikrai į tą pačią pačiausią šalelę nuskrido.
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Henris
Henris
2026-10-21 10:36
kai nepakanka proto, tai ir vyksta į iraną...
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Irane nėra interneto
Irane nėra interneto
2026-10-21 10:33
Youtuberis "Neturistas" keliavo per Iraną - ten buvo atjungas internetas, nebuvo jokių šansų susisiekti su išoriniu pasauliu. Tai gal ir čia panašus atvejis - internetas neveikia, telefonas taip pat.
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