Už įrašą socialinėse medijose – mirties bausmė 23-ejų studentei Irane

Šalyje mirties bausmė vis dažniau skiriama už politinio pobūdžio nusikaltimus.
Najmeh Amini buvo sulaikyta vasarį Irano šiaurės rytuose esančiame Mešhedo mieste, o rugsėjį buvo apkaltinta pranašo Mahometo įžeidimu ir nuteista mirties bausme, atskiruose pareiškimuose pranešė JAV įsikūręs Žmogaus teisių Irane centras (CHRI), Žmogaus teisių aktyvistų naujienų agentūra (HRANA) ir Norvegijoje veikianti organizacija „Iran Human Rights“ (IHR).
Irane mirties bausmė pakariant jau įvykdyta 34 vyrams, nuteistiems dėl kaltinimų, susijusių su 2026 m. sausio protestais. Tačiau, žmogaus teisių organizacijų duomenimis, mažiausiai aštuonioms moterims, taip pat N. Amini, gresia egzekucija dėl politinių ir su saugumu susijusių kaltinimų.
„Esu nekalta mergina. Jaunas žmogus, turintis tiek daug vilčių ir svajonių. Turiu mamą ir tėtį, kurie manęs laukia, šeimą, kuri kiekvieną naktį iki pat ryto bijo mane prarasti“, – rugsėjį iš kalėjimo atsiųstame garso pranešime, kuriuo pasidalijo žmogaus teisių organizacijos, sakė N. Amini.
„Prisiminkite mano vardą. Galbūt daugiau nebegalėsiu kalbėti. Tačiau, kol esu gyva, turiu vieną viltį – kad prieš virvei nutraukiant mano gyvenimą išvysiu laisvą ir išvaduotą Iraną“, – kalbėjo ji.
Pastaraisiais metais kaltinimai šventvagyste, už kurią Irano Islamo Respublikoje numatyta mirties bausmė, buvo gana reti.
CHRI gynimo tarnybos direktorė Bahar Ghandehari naujienų agentūrai AFP sakė, kad „valdžios institucijos gali (...) naudoti šį retą ir griežtą nuosprendį kaip atgrasomąjį pavyzdį, visuomenės nepasitenkinimui toliau augant siekdamos užkirsti kelią panašiems veiksmams“.
„Jos byla atspindi platesnio masto savavališkų sulaikymų, politiškai motyvuoto baudžiamojo persekiojimo ir mirties nuosprendžių skaičiaus augimą po kruvino susidorojimo su protestuotojais“, – pridūrė ji.
Grėsmė gyvybei
„Amini gyvybei gresia pavojus, todėl tarptautinė bendruomenė turi skubiai imtis veiksmų, kad sustabdytų jos egzekuciją“, – sakė B. Ghandehari.
Nuosprendis dar nėra galutinis ir gali būti apskųstas.
Apie teismo procesą žinoma nedaug, tačiau, regioninio dienraščio „Khorasan“ duomenimis, N. Amini advokatas teigė, kad jos įrašai nebuvo paskelbti sąmoningai siekiant kažką įžeisti, o pati N. Amini sakė buvusi apsvaigusi nuo haliucinogeninių grybų, kuriuos vartojo su draugais.
Tikslus įrašų turinys nėra žinomas. CHRI duomenimis, jai mirties bausmė skirta dėl kaltinimų „sabb al-nabi“ – pranašo Mahometo įžeidimu, už kurį numatyta mirties bausmė.
Kitoje byloje šiai buhalterinę apskaitą studijuojančiai merginai taip pat skirta 12 metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė už veiksmus prieš nacionalinį saugumą.
HRANA pranešė, kad po protestų N. Amini sekė Irano kibernetinė policija FATA.
Sausio viduryje piką pasiekusius masinius protestus Mešhede ir kituose didžiuosiuose miestuose valdžia nuslopino per susidorojimą, per kurį, žmogaus teisių organizacijų teigimu, žuvo tūkstančiai žmonių.
„N. Amini ilgą laiką buvo laikoma izoliuota, sulaikymo metu patyrė fizinį smurtą ir jai visiškai neleista naudotis pačios pasirinkto advokato paslaugomis“, – nurodė HRANA.
IHR direktorius Mahmoodas Amiry-Moghaddamas pareiškė, kad ši byla „kelia grėsmę, jog mirties bausmė bus vis plačiau taikoma už internete taikiai reiškiamą nuomonę“.
„Mirties bausmės skyrimas 23 metų moteriai už tai, ką ji parašė socialiniuose tinkluose, yra sunerimti itin verčiantis įvykis“, – sakė jis.
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