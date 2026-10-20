Iranas prabilo apie santykius su Rusija: to dar nebuvo

„Niekada mūsų istorijoje Iranas ir Rusija nedirbo taip glaudžiai kaip dabar“, – socialiniame tinkle „X“ parašė A. Araghchi.\
Lavrovo vizitas Irane
Rusijai siekiant atlikti tarpininkės vaidmenį, Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pirmadienį atvyko į Iraną – tai buvo jo pirmasis vizitas nuo karo Artimuosiuose Rytuose pradžios.
Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmaeilis Baqaei sekmadienį patvirtino šį vizitą ir pareiškime nurodė, kad abi šalys aptars „regioninius ir tarptautinius įvykius“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.