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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas: „Rusija, jei atvirai, elgėsi su Ukraina pakankamai gerai“

2026-10-19 23:38 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-19 23:38
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį komentuodamas žiniasklaidai išreiškė mintį, kad Rusija su Ukraina „toli gražu nepadarė to, ko galėjo padaryti“.

Donaldas Trumpas (EPA-ELTA nuotr.)
GALERIJA (27)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį komentuodamas žiniasklaidai išreiškė mintį, kad Rusija su Ukraina „toli gražu nepadarė to, ko galėjo padaryti“.

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Jis pareiškė vertinantis tai.

„Rusija, jei atvirai, elgėsi su Ukraina pakankamai gerai, jie nelabai ką darė“, – pasakė jis.

Trumpas: Rusija toli gražu nepadarė to, ko galėjo padaryti ir aš tai vertinu

Iš kito žurnalisto sulaukęs klausimo apie tai, ar su Kinijos prezidentu kalbėtų apie Ukrainą, jis taip pat išreiškė tą pačią mintį.

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„Kalbėčiau, bet kol kas manau, kad jis buvo labai sąžiningas su Ukraina. Jis nebuvo labai įsitraukęs. Tas pats su Rusija. Jie toli gražu nepadarė to, ko galėjo padaryti ir aš tai vertinu. Jie žino, kad aš tai vertinu“, – pareiškė jis.

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Jis taip pat pareiškė, kad JAV davė daug Ukrainai, tačiau Ukraina JAV „nedavė nieko“.

Ukrainiečių kanaluose pirmadienio vakarą pasirodė pasipiktinimas dėl tokio D. Trumpo vertinimo, kadangi Rusija tęsia mirtinas atakas prieš Ukrainą.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Trumpas kirto ir Zelenskiui

D. Trumpas taip pat pareiškė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis jau seniai galėjo būti baigęs karą.

Apie tai jis kalbėjo komentuodamas žiniasklaidos atstovams.

„Zelenskis jau seniai turėjo išspręsti šį karą. Jei jis būtų manęs paklausęs, jau seniai būtų sudaręs kur kas geresnį susitarimą. Ir jo pusėje dabar gyventų milijonas žmonių“, – sako jis.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

„Galbūt atėjo laikas Zelenskiui pasamdyti ką nors kitą derėtis“, – priduria D. Trumpas.

Per Rusijos smūgį šiaurės rytų Ukrainoje žuvo mažiausiai šeši žmonės

Šiaurės rytų Ukrainos Charkivo srities parke pirmadienį per Rusijos drono smūgį žuvo šeši žmonės, tarp jų maži vaikai, pranešė pareigūnai.

Charkivo srities gubernatorius Olehas Synehubovas platformoje „Telegram“ nurodė, kad per išpuolį Nova Vodolahoje žuvo ir trys vaikai, o dar 14 asmenų buvo sužeista.

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Septyni iš sužeistųjų yra vaikai, sakė jis ir pridūrė, kad per smūgį apgadinta kavinė.

O. Synehubovas pasmerkė „dar vieną Rusijos Federacijos teroro aktą“, apgailestaudamas, kad „priešas smogia poilsio parkui vidury dienos, žinodamas, jog ten apskritai nėra jokios karinės infrastruktūros“.

Charkivo srities policija pranešė, kad tarp žuvusiųjų yra dvi moterys ir kūdikis vežimėlyje, o „Telegram“ paskelbė nuotraukas, kuriose matyti sudegęs vežimėlis, apgadinti žaidimų aikštelės įrenginiai bei apgriuvusi medinė konstrukcija.

„Siaubingas smūgis Charkivo sričiai. Okupantai dronu smogė centriniam Nova Vodolahos parkui tuo metu, kai ten buvo daug žmonių, įskaitant šeimas su vaikais“, – nurodė jie.

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