Trumpas: Zelenskis jau seniai galėjo būti pabaigęs karą

Apie tai jis kalbėjo komentuodamas žiniasklaidos atstovams.
„Zelenskis jau seniai turėjo išspręsti šį karą. Jei jis būtų manęs paklausęs, jau seniai būtų sudaręs kur kas geresnį susitarimą. Ir jo pusėje dabar gyventų milijonas žmonių“, – sako jis.
„Galbūt atėjo laikas Zelenskiui pasamdyti ką nors kitą derėtis“, – priduria D. Trumpas.
Planuojamas Trumpo, Putino ir Jinpingo susitikimas
Rusijos, Kinijos ir JAV prezidentai Vladimiras Putinas, Xi Jinpingas ir Donaldas Trumpas gali susitikti per Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono viršūnių susitikimą Kinijoje, pirmadienį pareiškė Kremlius.
Pasak Kremliaus, jokie konkretūs pasiūlymai dėl susitikimo ar jo darbotvarkės nebuvo aptarti. Be to, Kremlius teigė, kad galutinis susitarimas dėl karo Ukrainoje užbaigimo neįmanomas be Kyjivo dalyvavimo.
„The Wall Street Journal“ sekmadienį pranešė, kad V. Putinas nori surengti susitikimą su Xi Jinpingu ir D. Trumpu karui Ukrainoje aptarti ir tikisi pasiekti Maskvai palankų taikos susitarimą. Leidinys rėmėsi neįvardytais su šiomis diskusijomis susipažinusiais šaltiniais.
„Atsižvelgiant į tai, kad visi trys valstybių vadovai galėtų dalyvauti viršūnių susitikime Kinijoje, tokio galimo susitikimo klausimas iš tiesų buvo iškeltas“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, paklaustas apie šį pranešimą.
Tačiau jis pridūrė, kad „niekas nepateikė ir neaptarė jokių konkrečių pasiūlymų ar susitarimų nei dėl paties susitikimo, nei dėl galimos jo darbotvarkės ar turinio“.
Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo organizacijos (APEC) aukščiausiojo lygio susitikimas vyks lapkričio 18–19 d. Kinijos Šendženo mieste. Visos trys valstybės yra šios organizacijos narės.
Paklaustas, ar V. Putinas mano galintis pasiekti susitarimą nedalyvaujant Ukrainai, D. Peskovas atsakė: „Savaime suprantama, kad galutinis susitarimas neįmanomas nedalyvaujant kokiam nors Kyjivo atstovui, pasirengusiam prisiimti atsakomybę“.
V. Putinas ne kartą atmetė galimybę susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kol nebus parengtas galutinis taikos susitarimas. Jis taip pat ne kartą abejojo V. Zelenskio įgaliojimais pasirašyti susitarimą, nes Ukrainos prezidento penkerių metų kadencija baigėsi, tačiau šalyje galiojant karo padėčiai prezidento rinkimai pagal įstatymus negali būti rengiami.
Ukraina kategoriškai atmetė tokius teiginius ir pareiškė, kad V. Putino atsisakymas susitikti su V. Zelenskiu rodo, jog jis nesuinteresuotas užbaigti karo. Kremlius šį kaltinimą atmetė.
D. Peskovo pareiškimai nuskambėjo D. Trumpui neįvedus naujų sankcijų Rusijai ir sudarius susitarimą su Maskva dėl dyzelino. Tai sustiprino Kyjivo ir Europos nuogąstavimus, kad Baltųjų rūmų politika krypsta Rusijai palankia linkme.
Pastarosiomis dienomis D. Trumpas vėl kritikavo V. Zelenskį dėl karo ir apkaltino Ukrainos lyderį, kad šis „nenori užbaigti šio karo“. V. Zelenskis tokius kaltinimus kategoriškai atmetė.
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