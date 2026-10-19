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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Rubio įvardijo vieną iš priežasčių, paskatinusių Putiną pradėti karą prieš Ukrainą

2026-10-19 19:21 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-10-19 19:21
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Europos priklausomybė nuo Rusijos energijos išteklių yra viena iš priežasčių, kodėl Rusija įsiveržė į Ukrainą, pareiškė JAV valstybės sekretorius Marco Rubio. Apie tai jis kalbėjo interviu „Breitbart“.

Marco Rubio (EPA-ELTA) (nuotr. Elta)
GALERIJA (27)

Europos priklausomybė nuo Rusijos energijos išteklių yra viena iš priežasčių, kodėl Rusija įsiveržė į Ukrainą, pareiškė JAV valstybės sekretorius Marco Rubio. Apie tai jis kalbėjo interviu „Breitbart“.

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M. Rubio pareiškė, kad V. Putinas manė, kad gali pradėti invaziją, buvo įsitikinęs, kad Europa nieko dėl to nedarys.

„Prisimenu, kad tuo metu buvau Senate, bet prezidentas Trumpas – savo pirmosios kadencijos metu – pasakė, kad vokiečiai paliko sau pažeidžiamą vietą, nes priklausomybė nuo Rusijos energijos gali tapti šantažo įrankiu kilus konfliktui, o jie juokėsi, iš jo tyčiojosi“, – cituojamas M. Rubio.

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„Mūsų žiniasklaida išjuokė prezidentą už šiuos žodžius, o mūsų žiniasklaida gyrė Europos lyderius, kurie juokėsi iš prezidento. Na, ir ką gi? Būtent taip ir atsitiko. Jų priklausomybė nuo Rusijos energijos yra viena iš priežasčių, kodėl Putinas įsiveržė į Ukrainą, nes jis manė, kad gali tai padaryti, nes tikėjo, kad Europa dėl to nieko nedarys, todėl tikiuosi, kad jie išmoko tą pamoką“, – priduria jis.

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Rubio: Trumpas sustabdė sankcijas Rusijai, kad „išanalizuotų“ jų poveikį pasaulio ekonomikai

JAV valstybės sekretorius M. Rubio šeštadienį pareiškė, kad prezidento Donaldo Trumpo sprendimas netaikyti plataus masto sankcijų ir muitų Rusijai galios 60 dienų, per kurias bus siekiama „išanalizuoti“ jų poveikį pasaulio ekonomikai.

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„Prezidentas nori pasinaudoti šiuo 60 dienų laikotarpiu, kad išanalizuotų, kokį poveikį sankcijų ir muitų įvedimas turėtų pasaulio ir net pačių JAV ekonomikai“, – sakė M. Rubio, pažymėdamas, kad ekonominiai apribojimai susiję ne tik su Rusija, bet ir su daugeliu kitų šalių.

Pasak jo, pasaulinėms energijos išteklių kainoms įtakos turi įvairūs konfliktai, įskaitant JAV karą su Iranu ir Jemeno husių išpuolius prieš Saudo Arabiją.

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„Šie konfliktai visame pasaulyje pradeda persipinti ir daro poveikį ne tik pasaulinėms naftos ir dyzelino kainoms“, bet ir ekonomikoms, sakė M. Rubio.

D. Trumpas vėlai šeštadienį pareiškė, kad jo sprendimas bus naudingas JAV, nors nebuvo aišku, ar jis jau galutinai apsisprendė šiuo klausimu.

„Mes tai išsiaiškinsime, ir jūs tai išsiaiškinsite, – sakė jis. – Tai labai geras sprendimas, kuris bus naudingas šaliai ir, manau, visam pasauliui.“

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Abiejų JAV partijų įstatymų leidėjai griežtai sukritikavo D. Trumpą, kai jis penktadienį pasirašė vykdomąjį įsaką, kuriuo sustabdė praėjusį mėnesį Kongreso patvirtintų plataus masto sankcijų ir muitų Rusijai taikymą.

Rugsėjį priimtame ir D. Trumpo pasirašytame įstatyme buvo numatytos sankcijos Rusijos pareigūnams, oligarchams ir finansų įstaigoms, juo taip pat buvo suteikti prezidentui įgaliojimai taikyti sankcijas stambiems rusiškos naftos ir dujų pirkėjams.

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Šiomis priemonėmis buvo siekiama nutraukti finansavimo šaltinius Rusijos prezidento Vladimiro Putino rėmėjams ir jo vykdomam karui prieš Ukrainą.

Tačiau penktadienį vakare, likus dviem dienoms iki įstatymo įsigaliojimo, D. Trumpas nusprendė laikinai netaikyti Rusijai šių ekonominių apribojimų.

„Tai daugiau nei neatsakinga“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė respublikonų senatorius Thomas Tillisas, dažnai kritikuojantis D. Trumpą ir sausį paliksiantis savo pareigas.

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„Jei prezidentas iš tiesų nori sumažinti energijos išteklių kainas, jis gali tai padaryti išspręsdamas Irano problemą, o ne darydamas paslaugą Vladimirui Putinui.“

Įtakingas respublikonų senatorius iš Teksaso Tedas Cruzas per televizijos kanalą „Fox News“ parodytame komentare šį žingsnį pavadino „klaida“.

D. Trumpas vykdomąjį įsaką pasirašė po to, kai susitarė su Kremliaus vadovu Vladimiru Putinu mainais į sankcijų sušvelninimą leisti eksportuoti rusišką dyzeliną.

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Dėl karo su Iranu smarkiai išaugusių dyzelino kainų poveikis jau pradeda jaustis JAV ekonomikoje, o artėjant kitą mėnesį vyksiantiems svarbiems kadencijos vidurio rinkimams vienas pagrindinių rinkėjams rūpimų klausimų yra būtent pragyvenimo išlaidos.

Apklausos rodo, kad D. Trumpo respublikonams rinkimuose gresia skaudus pralaimėjimas.

„Dyzelinas, kurį Putinas ketino parduoti, vienaip ar kitaip būtų patekęs į pasaulinę rinką. Vienintelis skirtumas – kiek jo būtų gavusios Jungtinės Valstijos“, – sakė M. Rubio, pabrėždamas šių degalų svarbą JAV krovinių vežimo keliais, žemės ūkio ir statybų sektoriams.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė nuogąstaujantis, kad Jungtinės Valstijos panaikins dar daugiau sankcijų Rusijai, ir teigė, kad D. Trumpo sprendimas yra „atlygis“ V. Putinui.

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