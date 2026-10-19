„Deja“: dėl „Starlink“ ir „Starshield“ paslaugų – naujausia Zelenskio žinia

Apie tai V. Zelenskis pranešė pirmadienį, po nuotolinio susirinkimo, kurio metu buvo aptarta padėtis Ukrainoje po dar vienos rusų atakų bangos.
Viena iš temų, kuria buvo kalbama susirinkimo metu – „Starlink“ ir „Starshield“ paslaugos.
„Deja, pastebime, kad įvairiose fronto zonose įranga nustoja veikti, kai greitis siekia 130–161 kilometrą per valandą. Tai stabdo mūsų fronto logistiką ir riboja įvairių tipų dronų naudojimą, visų pirma „Midstrike“ ir reaktyvinių „Shahed“ perėmėjų. Šiandien visais lygmenimis tai reikia dar kartą aptarti su partneriais. Greitis yra svarbus gyvybių apsaugai“, – pareiškė V. Zelenskis.
Kas vyksta su Ukraina ir „Starlink“?
Primename, kad V. Zelenskis šeštadienį pareiškė, kad „Starlink“ veikimo apribojimai, trukdantys Ukrainos karinėms operacijoms, yra „suplanuota operacija“, praneša naujienų portalas „Politico“.
V. Zelenskis žurnalistams vienoje platformos „WhatsApp“ pokalbių grupėje sakė, kad Elono Musko bendrovės „SpaceX“ teikiama palydovinio ryšio paslauga Ukrainoje vis dar neveikia judant didesniu nei 160 km/val. greičiu, todėl kai kurie Ukrainos dronai negali perimti Rusijos naudojamų greitaeigių dronų „Shahed“.
Jis pridūrė, kad Ukraina atliko bandymą, kurio metu transporto priemonės su „Starlink“ įranga Europos Sąjungos šalyse judėjo didesniu nei 180 km/val. greičiu.
„Starlink“ ir toliau veikė (...). Išvada tokia: apribojimai galioja Ukrainoje, tačiau negalioja Europos Sąjungos šalyse. Vadinasi, tai suplanuota operacija“, – sakė V. Zelenskis.
Atsiradus šiems apribojimams ir didėjant įtampai tarp Kyjivo ir Baltųjų rūmų, vėl kilo klausimų dėl Ukrainos priklausomybės nuo JAV bendrovės valdomos palydovinio ryšio sistemos.
„Daugeliui iš mūsų tai kainuos gyvybę“, – anksčiau šią savaitę naujienų portalui „Politico“ ir žurnalistų tinklui „Axel Springer Global Reporters Network“ sakė vienas patyręs Ukrainos karininkas.
„Kreipiamės į visus – kariniu, Gynybos ministerijos ir diplomatiniu lygmenimis, įskaitant bendrovę „SpaceX“. Šiuo metu niekas nei mūsų kariuomenei, nei Gynybos ministerijai neatsako“, – žurnalistams sakė V. Zelenskis.
Europos Sąjunga patiria vis didesnį spaudimą suteikti Ukrainai alternatyvą „Starlink“ sistemai.
Tačiau Briuselio ir Kyjivo derybos dėl prieigos prie ES programos „Govsatcom“, užtikrinančios joje dalyvaujančioms vyriausybėms saugaus ryšio galimybes, stringa.
O ES kuriamą nuosavą palydovinio ryšio tinklą IRIS², turintį konkuruoti su „Starlink“, planuojama pradėti eksploatuoti tik 2030 m.
„Europiečiai dabar patys kelia alternatyvų klausimą. Jie jau dirba šia kryptimi. Jie jau daro pažangą ir jiems šioje srityje pavyks. Jau dabar tai matau“, – sakė V. Zelenskis.
„SpaceX“ į prašymą pakomentuoti šią situaciją kol kas neatsakė.
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