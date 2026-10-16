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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Šaltiniai: įsakymas Ukrainai apriboti „Starlink“ ryšį atkeliavo iš Baltųjų rūmų

2026-10-16 07:12 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-16 07:12
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Pasak dviejų JAV pareigūnų ir vieno Vakarų pareigūno, susipažinusio su šiuo klausimu, nurodymas apriboti palydovinės sistemos, kurią Ukraina naudoja ryšiui mūšio lauke ir dronų operacijoms, veikimą buvo duotas iš Baltųjų rūmų, rašo „Reuters“.

JAV vėliava (ELTA) (nuotr. Elta)
GALERIJA (27)

Pasak dviejų JAV pareigūnų ir vieno Vakarų pareigūno, susipažinusio su šiuo klausimu, nurodymas apriboti palydovinės sistemos, kurią Ukraina naudoja ryšiui mūšio lauke ir dronų operacijoms, veikimą buvo duotas iš Baltųjų rūmų, rašo „Reuters“.

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Pareigūnų teigimu, JAV Gynybos departamento vadovybė gavo pranešimą, kad Ukrainos kariuomenės naudojamos „SpaceX“ sistemos „Starshield“ veikimas turi būti sulėtintas.

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Anonimiškai kalbėję pareigūnai nenurodė, kas konkrečiai Baltuosiuose rūmuose priėmė šį sprendimą ir kas buvo atsakingas už nurodymo įgyvendinimą. Pentagonas yra didžiausias „Starshield“ – kariniams tikslams skirtos „Starlink“ sistemos versijos – klientas.

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Ukrainos pareigūnai šią savaitę pranešė, kad karinės paskirties „Starlink“ imtuvai nustojo veikti, kai buvo sumontuoti ant dideliu greičiu judančių objektų. Tai sutrikdė Ukrainos dronų, kurių navigacijos sistemos priklauso nuo šių imtuvų, veikimą Ukrainos teritorijoje.

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Ketvirtadienį vienas Ukrainos gynybos ministerijos atstovas pranešė, kad imtuvai vėl veikia judant, tačiau tik neviršijant 160 km/val. greičio.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

JAV spaudžia Ukrainą dėl atakų prieš naftos perdirbimo gamyklas

Sprendimas laikinai apriboti gyvybiškai svarbios ryšių sistemos veikimą priimtas tuo metu, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas spaudžia Kyjivą nutraukti atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas.

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D. Trumpas kaltina Ukrainos atakas dėl smarkiai išaugusių energijos kainų, kurios mažina jo vadovaujamos Respublikonų partijos galimybes lapkritį vyksiančiuose kadencijos vidurio rinkimuose.

Tačiau ekspertai teigia, kad energijos kainų šuolį daugiausia lėmė JAV ir Izraelio karas su Iranu. Dėl šio konflikto Iranas surengė atakas prieš energetikos infrastruktūros objektus, o strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris buvo beveik visiškai uždarytas.

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Paprašytas pakomentuoti nurodymą apriboti „Starshield“ veikimą, vienas aukšto rango JAV pareigūnas pareiškė: „Prezidentas niekada nėra pateikęs tokio prašymo.“

Baltieji rūmai neatsakė į klausimus, ar tokį nurodymą galėjo duoti kiti administracijos pareigūnai.

„Starshield“ bendrovė „SpaceX“ sukūrė specialiai vyriausybinėms institucijoms ir nacionalinio saugumo sektoriaus klientams, ypač JAV Gynybos departamentui. Šios sistemos pagrindą sudaro „Starlink“ palydovų tinklas.

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Ukrainos pareigūnų teigimu, įvesti apribojimai apsunkino smūgių prieš Rusijos pajėgas ir logistikos objektus okupuotose teritorijose vykdymą. Be to, jie sulėtino perėmimo dronus, naudojamus artėjantiems Rusijos „Shahed“ dronams numušti.

„SpaceX“ generalinis direktorius Elonas Muskas trečiadienį socialiniame tinkle „X“ pareiškė, kad „Starshield“ sistemos priklauso JAV vyriausybei ir yra jos kontroliuojamos, todėl bet kokius greičio ar naudojimo apribojimus nustato JAV kariuomenė arba prezidentas.

Bendrovė „SpaceX“ į prašymą pakomentuoti situaciją neatsakė.

JAV Gynybos departamentas ir Ukrainos ambasada Vašingtone taip pat neatsakė į prašymus pateikti komentarus.

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