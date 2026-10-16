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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas stojo prieš Ukrainą: smūgius Rusijos naftos gamykloms pavadino „gėda“

2026-10-16 06:47 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-16 06:47
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį paskelbtame interviu atnaujintus Ukrainos smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms pavadino „gėda“.

Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas Niujorke (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį paskelbtame interviu atnaujintus Ukrainos smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms pavadino „gėda“.

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„Na, manau, kad tai gėda“, – transliuotojo „Newsmax“ paklaustas apie atnaujintus Ukrainos smūgius sakė D. Trumpas, pridurdamas, kad dėl šių atakų kyla pasaulinės energijos išteklių kainos.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

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Trumpas atnaujintus Ukrainos smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms pavadino „gėda“

80-erių JAV vadovas taip pat sukritikavo Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, teigdamas, kad šis mažiau nei Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas linkęs siekti kompromiso karui užbaigti.

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„Jis turėtų greitai baigtis. Manau, kad iš tiesų jie abu norėtų, jog karas baigtųsi“, – „Newsmax“ sakė D. Trumpas.

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„Tačiau man atrodo, kad su Zelenskiu susitarti sunkiau nei su Putinu“, – teigė jis.

Santykiams su D. Trumpu silpstant, V. Zelenskis Briuselyje susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte ir surengė kelis dvišalius susitikimus su Europos lyderiais. Penktadienį Ukrainos lyderis turėtų dalyvauti Europos Sąjungos (ES) viršūnių susitikime.

Ukrainos prezidentas anksčiau laikraščiui „Financial Times“ pareiškė, kad smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms pertrauka „baigėsi“, nes Maskva nesilaiko D. Trumpo paskelbtų paliaubų ir toliau puola energetikos infrastruktūrą.

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